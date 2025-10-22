Thứ Năm, 23/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Đề nghị truy tố 8 bị can buôn lậu vàng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng

Đỗ Mến

22/10/2025, 09:58

Thông qua 2 đầu mối, các bị can đã tổ chức 2 đường dây buôn lậu tổng số hơn 546,3kg vàng (dạng thỏi), trị giá hơn 1.208 tỷ đồng từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 11 bị can trong vụ án Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Hoàn Huế và các đơn vị liên quan.

Trong đó, bị can Trần Thị Hoàn (SN 1985), Phạm Tuấn Hải (SN 1970, nguyên giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long) và 6 bị can khác bị đề nghị truy tố tội Buôn lậu.

Có 3 bị can khác bị đề nghị truy tố tội Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết luận điều tra, Công ty vàng bạc Hoàn Huế do Trần Thị Hoàn điều hành mọi hoạt động kinh doanh. Lợi dụng chênh lệch giá vàng giữa Việt Nam và thế giới, nhu cầu trong nước lớn và việc thường xuyên qua lại cửa khẩu khu vực biên giới Trung Quốc – Việt Nam, Hoàn đã vận chuyển vàng trái phép thông qua 2 đầu mối.

Cụ thể, từ ngày 2/9 – 2/12/2024, Hoàn thỏa thuận với đối tượng có tên là Bà Béo (quốc tịch Trung Quốc, không rõ nhân thân) và Phạm Tuấn Hải (SN 1970) tổ chức 2 đường dây buôn lậu tổng số hơn 546,3kg vàng (dạng thỏi), trị giá hơn 1.208 tỷ đồng từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.

Kết luận thể hiện, khoảng tháng 9/2024, Hoàn liên hệ với Bà Béo qua ứng dụng Wechat để thỏa thuận số lượng, đơn giá, phương thức giao nhận, thanh toán.

Bà Béo đã thuê Vàng Thị Phượng (ở Lào Cai) vận chuyển vàng bằng cách giấu vàng bên trong giày để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện. Việc vận chuyển trót lọt vì không có máy soi chiếu. Phượng giao lại vàng cho nhân viên, người thân của Hoàn

Tổng cộng từ ngày 17/9/2024 đến ngày 27/11/2024, Hoàn mua vàng từ Bà Béo, vận chuyển trót lọt hơn 9,3kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng.

Trong thời gian này, Hoàn cũng thỏa thuận, mua vàng từ đầu mối Phạm Tuấn Hải số lượng 449kg vàng, trị giá gần 1.000 tỷ đồng.

Để tránh cơ quan chức năng phát hiện, Hải thuê người Trung Quốc giấu vàng trong người như túi áo, cho vào túi buộc quanh bụng… rồi vận chuyển từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam rồi giao cho Hoàn.

Kết quả điều tra còn cho thấy Hoàn mua vàng nhập lậu rồi xóa bỏ thông tin thể hiện nguồn gốc nước ngoài và cắt nhỏ, đem bán cho các khách hàng tại Hà Nội.

Liên quan đến hành vi này, cơ quan điều tra xác định Hoàn và Hải giữ vai trò chủ mưu.

Đến nay, công an không xác định được khoản tiền chênh lệch và số tiền các bị can hưởng lợi từ việc bán vàng lậu cho khách hàng. Lý do là Hoàn không theo dõi số lượng, đơn giá bán cho các khách hàng. Mặt khác, số lượng vàng nhập lậu đã sử dụng để chế tác thành trang sức.

Theo lời khai, Hoàn hưởng lợi 100 triệu đồng từ việc mua bán vàng với Bà Béo. Còn việc mua bán với Hải, có trường hợp sau khi nhận vàng, giá vàng trong nước giảm, Hoàn phải bù lỗ nên không xác định được đã số tiền hưởng lợi. Về phía mình, Hải khai nhận được hưởng lợi 449 triệu đồng.

Quá trình điều tra, các bị can và đối tượng liên quan đều khai nhận lợi dụng là cư dân biên giới, thường xuyên xuất, nhập cảnh nên họ đã cất giấu vàng vào trong người hoặc trong giày để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Các đối tượng không thỏa thuận, đưa tiền hoặc lợi ích vật chất cho các cán bộ Bộ đội Biên phòng và Hải quan tỉnh Lào Cai để vận chuyển vàng lậu từ Trung Quốc về Việt Nam.

Như vậy, kết quả điều tra đến nay không có thông tin, tài liệu thể hiện dấu hiệu sai phạm và tiêu cực của lãnh đạo, cán bộ Bộ đội Biên phòng và Hải quan tỉnh Lào Cai.

Nạn buôn lậu vàng diễn ra ngày càng tinh vi , Bộ Công an kiến nghị sửa đổi Nghị định 24

13:50, 14/02/2025

Nạn buôn lậu vàng diễn ra ngày càng tinh vi , Bộ Công an kiến nghị sửa đổi Nghị định 24

Vụ đánh bạc hơn 2.000 tỷ đồng: Thu giữ số lượng lớn tiền, vàng, sổ tiết kiệm

08:45, 05/07/2025

Vụ đánh bạc hơn 2.000 tỷ đồng: Thu giữ số lượng lớn tiền, vàng, sổ tiết kiệm

Nhiều giám đốc “tiện tay” ký giúp giám đốc vàng vận chuyển 425 triệu USD

16:36, 22/04/2025

Nhiều giám đốc “tiện tay” ký giúp giám đốc vàng vận chuyển 425 triệu USD

Từ khóa:

buôn lậu vàng

Đọc thêm

Chấm dứt sử dụng cán bộ công đoàn chuyên trách theo chế độ hợp đồng

Chấm dứt sử dụng cán bộ công đoàn chuyên trách theo chế độ hợp đồng

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn làm rõ một số nội dung về đối tượng áp dụng; cách xác định thời gian, tiền lương hưởng chính sách; thời gian chi trả chế độ đối với cán bộ công đoàn chuyên trách nghỉ việc do sắp xếp bộ máy...

Đề xuất viên chức có thể điều hành doanh nghiệp

Đề xuất viên chức có thể điều hành doanh nghiệp

Dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) trình Quốc hội đề xuất mở rộng quyền của viên chức. Theo đó, cho phép họ được ký hợp đồng thực hiện hoạt động nghề nghiệp, tham gia góp vốn, điều hành các doanh nghiệp nếu pháp luật về phòng chống tham nhũng không cấm, hoặc pháp luật chuyên ngành không có quy định khác...

Quốc hội nghe Báo cáo thẩm tra và Tờ trình 3 dự án luật về giáo dục

Quốc hội nghe Báo cáo thẩm tra và Tờ trình 3 dự án luật về giáo dục

Sáng 22/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, Quốc hội làm việc tại Hội trường, nghe Báo cáo thẩm tra và Tờ trình các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); dự án Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi)...

Bộ Y tế lập 3 đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ

Bộ Y tế lập 3 đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ

Bộ Y tế vừa thành lập 3 đoàn công tác đi kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh sau bão số 10, 11 và mưa lũ tại các tỉnh, thành phố trọng điểm...

Vụ buôn lậu hơn 546kg vàng và hành vi vi phạm kế toán, gây thất thu thuế cho nhà nước

Vụ buôn lậu hơn 546kg vàng và hành vi vi phạm kế toán, gây thất thu thuế cho nhà nước

Với việc sử dụng 2 phần mềm kế toán, các bị can để ngoài sổ sách, không hạch toán đầy đủ giao dịch mua bán vàng không có hóa đơn, chứng từ nhằm làm giảm doanh thu, lợi nhuận và giảm số thuế phải đóng, gây thất thu thuế cho nhà nước...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nuôi “con ốc nhỏ” nhiều nông dân đổi đời

Thị trường

2

Xúc tiến khai thác đường bay với Thâm Quyến (Trung Quốc)

Hạ tầng

3

Huế đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng sạch, tiến tới trung hòa carbon

Kinh tế xanh

4

Trao giải Cuộc thi Chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Năm

Tiêu điểm

5

Tăng hai phiên liên tiếp, VN-Index sẽ hướng lên thử thách vùng cản 1.690 – 1.700 điểm

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy