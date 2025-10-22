Đề nghị truy tố 8 bị can buôn lậu vàng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 23/10/2025
Đỗ Mến
22/10/2025, 09:58
Thông qua 2 đầu mối, các bị can đã tổ chức 2 đường dây buôn lậu tổng số hơn 546,3kg vàng (dạng thỏi), trị giá hơn 1.208 tỷ đồng từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ...
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 11 bị can trong vụ án Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Hoàn Huế và các đơn vị liên quan.
Trong đó, bị can Trần Thị Hoàn (SN 1985), Phạm Tuấn Hải (SN 1970, nguyên giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long) và 6 bị can khác bị đề nghị truy tố tội Buôn lậu.
Có 3 bị can khác bị đề nghị truy tố tội Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo kết luận điều tra, Công ty vàng bạc Hoàn Huế do Trần Thị Hoàn điều hành mọi hoạt động kinh doanh. Lợi dụng chênh lệch giá vàng giữa Việt Nam và thế giới, nhu cầu trong nước lớn và việc thường xuyên qua lại cửa khẩu khu vực biên giới Trung Quốc – Việt Nam, Hoàn đã vận chuyển vàng trái phép thông qua 2 đầu mối.
Cụ thể, từ ngày 2/9 – 2/12/2024, Hoàn thỏa thuận với đối tượng có tên là Bà Béo (quốc tịch Trung Quốc, không rõ nhân thân) và Phạm Tuấn Hải (SN 1970) tổ chức 2 đường dây buôn lậu tổng số hơn 546,3kg vàng (dạng thỏi), trị giá hơn 1.208 tỷ đồng từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.
Kết luận thể hiện, khoảng tháng 9/2024, Hoàn liên hệ với Bà Béo qua ứng dụng Wechat để thỏa thuận số lượng, đơn giá, phương thức giao nhận, thanh toán.
Bà Béo đã thuê Vàng Thị Phượng (ở Lào Cai) vận chuyển vàng bằng cách giấu vàng bên trong giày để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện. Việc vận chuyển trót lọt vì không có máy soi chiếu. Phượng giao lại vàng cho nhân viên, người thân của Hoàn
Tổng cộng từ ngày 17/9/2024 đến ngày 27/11/2024, Hoàn mua vàng từ Bà Béo, vận chuyển trót lọt hơn 9,3kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng.
Trong thời gian này, Hoàn cũng thỏa thuận, mua vàng từ đầu mối Phạm Tuấn Hải số lượng 449kg vàng, trị giá gần 1.000 tỷ đồng.
Để tránh cơ quan chức năng phát hiện, Hải thuê người Trung Quốc giấu vàng trong người như túi áo, cho vào túi buộc quanh bụng… rồi vận chuyển từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam rồi giao cho Hoàn.
Kết quả điều tra còn cho thấy Hoàn mua vàng nhập lậu rồi xóa bỏ thông tin thể hiện nguồn gốc nước ngoài và cắt nhỏ, đem bán cho các khách hàng tại Hà Nội.
Liên quan đến hành vi này, cơ quan điều tra xác định Hoàn và Hải giữ vai trò chủ mưu.
Đến nay, công an không xác định được khoản tiền chênh lệch và số tiền các bị can hưởng lợi từ việc bán vàng lậu cho khách hàng. Lý do là Hoàn không theo dõi số lượng, đơn giá bán cho các khách hàng. Mặt khác, số lượng vàng nhập lậu đã sử dụng để chế tác thành trang sức.
Theo lời khai, Hoàn hưởng lợi 100 triệu đồng từ việc mua bán vàng với Bà Béo. Còn việc mua bán với Hải, có trường hợp sau khi nhận vàng, giá vàng trong nước giảm, Hoàn phải bù lỗ nên không xác định được đã số tiền hưởng lợi. Về phía mình, Hải khai nhận được hưởng lợi 449 triệu đồng.
Quá trình điều tra, các bị can và đối tượng liên quan đều khai nhận lợi dụng là cư dân biên giới, thường xuyên xuất, nhập cảnh nên họ đã cất giấu vàng vào trong người hoặc trong giày để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Các đối tượng không thỏa thuận, đưa tiền hoặc lợi ích vật chất cho các cán bộ Bộ đội Biên phòng và Hải quan tỉnh Lào Cai để vận chuyển vàng lậu từ Trung Quốc về Việt Nam.
Như vậy, kết quả điều tra đến nay không có thông tin, tài liệu thể hiện dấu hiệu sai phạm và tiêu cực của lãnh đạo, cán bộ Bộ đội Biên phòng và Hải quan tỉnh Lào Cai.
13:50, 14/02/2025
