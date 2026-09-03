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Pickleball World Cup 2026 đã khai mạc tại Đà Nẵng

N Ngô Anh Văn

Tối ngày 2/9, Cung Thể thao Tiên Sơn tại thành phố Đà Nẵng đã trở thành tâm điểm của sự chú ý khi Lễ khai mạc Giải Heineken Pickleball World Cup 2026 diễn ra trong không khí sôi động...

Quang cảnh Lễ khai mạc tại Cung Thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng. Ảnh: BTC
Quang cảnh Lễ khai mạc tại Cung Thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng. Ảnh: BTC

Sự kiện này thu hút sự tham dự của hơn 5.000 vận động viên đến từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, đánh dấu lần đầu tiên Pickleball World Cup được tổ chức tại châu Á. Đây không chỉ là một bước phát triển mới của môn thể thao pickleball mà còn là cơ hội để Đà Nẵng quảng bá hình ảnh đến bạn bè quốc tế.

Lễ khai mạc đã diễn ra với sự tham dự của Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh và Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp (đại diện lãnh đạo Bộ Công an); đại diện các bộ, ngành, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và cơ quan ngoại giao tại Việt Nam cùng đông đảo khán giả, du khách trong và ngoài nước. 

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của lễ khai mạc là màn trống hội với chủ đề “Đường đến vinh quang” do hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ, học viên Học viện Cảnh sát nhân dân biểu diễn. Cùng với đó, nhiều tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam đã được dàn dựng công phu, tạo không khí hào hứng cho các vận động viên, đại biểu và khán giả.

Giải đấu diễn ra từ ngày 30/8 đến 6/9, với các vận động viên tranh tài ở hai hạng mục Quốc gia và Cá nhân. Đà Nẵng, với vai trò là thành phố đăng cai, đã tận dụng cơ hội này để quảng bá hình ảnh một thành phố năng động, thân thiện và giàu sức hút về thể thao và du lịch.

Đội Việt Nam diễu hành qua lễ đài. Ảnh: BTC
Đội Việt Nam diễu hành qua lễ đài. Ảnh: BTC

Tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh rằng giá trị lớn nhất của Heineken Pickleball World Cup 2026 không chỉ nằm ở quy mô giải đấu mà còn ở sự hội tụ của nhiều quốc gia, ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Ông cho rằng thể thao có khả năng kết nối con người, thu hẹp khoảng cách địa lý và ngôn ngữ, tạo điều kiện cho các vận động viên và du khách quốc tế giao lưu, chia sẻ và xây dựng tình bạn mới.

Đặc biệt, sự kiện này đã được Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới công nhận hai kỷ lục: giải đấu có vận động viên đại diện cho nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ nhất đến một địa phương; và chiếc cúp của giải có giá trị cao nhất đến thời điểm hiện tại. Những kỷ lục này không chỉ tạo thêm dấu ấn cho kỳ Pickleball World Cup 2026 mà còn khẳng định quy mô và sức lan tỏa của sự kiện.

Việc tổ chức Pickleball World Cup tại Đà Nẵng không chỉ góp phần đưa môn thể thao này đến gần hơn với công chúng mà còn khẳng định định hướng phát triển kinh tế sự kiện, kinh tế du lịch và ngoại giao nhân dân của thành phố. Lãnh đạo Đà Nẵng cho rằng giải đấu không chỉ được kỳ vọng mang về những thành công về mặt thể thao mà còn đem đến cho mỗi vận động viên và du khách những kỷ niệm đẹp và tình bạn mới từ thành phố biển miền Trung. 

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