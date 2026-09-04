US Open: Khi tấm vé xem tennis trở thành cuộc chơi của giới xa xỉ

Giá vé giải đấu tennis US Open năm nay tăng vọt đến mức trở thành chủ đề bàn tán nhiều hơn cả chuyên môn trên sân đấu. Nhưng trong khi người hâm mộ than phiền vì chi phí ngày càng đắt đỏ, các thương hiệu thời trang lại nhìn thấy ở đó một cơ hội hiếm có...

Ảnh: US Open

Việc chủ đề bao trùm giải US Open năm nay không hẳn xoay quanh chuyên môn quần vợt đã nói lên khá nhiều điều, nhất là khi Carlos Alcaraz đang trở lại thi đấu tại giải và cùng tham gia nội dung đôi với Serena Williams.

Câu chuyện thu hút sự chú ý nhiều nhất tại giải đấu năm nay lại chủ yếu xoay quanh vấn đề giá vé. Người hâm mộ, giới chuyên môn và gần như tất cả mọi người đều lên tiếng về mức giá đắt đỏ để có thể tham dự sự kiện này.

Ông Bill Ackman, Tổng giám đốc điều hành Pershing Square - người chắc chắn không gặp khó khăn gì trong việc chi trả một tấm vé - đã gọi mức giá 363 USD cho một vé xem một ngày trên thị trường bán lại là "vô lý" trong một bài đăng trên X. Trong khi đó, giá vé niêm yết chính thức chỉ ở mức 65 USD.

Ảnh: WTA

Giá vé trên thị trường bán lại nhiều khả năng sẽ còn tăng cao hơn nữa, khi sân vận động Arthur Ashe tại New York - nơi tổ chức giải US Open - đang trải qua đợt cải tạo trị giá 800 triệu USD, dự kiến hoàn thành vào năm sau. Theo Hiệp hội Quần vợt Mỹ (USTA), đợt cải tạo này sẽ nâng sức chứa của sân lên khoảng 5.000 chỗ ngồi, nhưng phần lớn trong số đó sẽ là những vị trí ngồi sát sân đắt đỏ.

Trong khi đó, gần 3.000 ghế ngồi ở tầng trên với mức giá thấp hơn sẽ bị loại bỏ. US Open từ trước đến nay chưa bao giờ thực sự là một sự kiện dễ tiếp cận, nhưng ngày càng rõ ràng hơn, giải đấu này đang dần trở thành một trải nghiệm mang tính độc quyền, chỉ dành cho những ai đủ khả năng chi trả mức giá vé cao.

Xu hướng này cũng tương đồng với những gì đang diễn ra ở phần lớn các môn thể thao khác. Từ hành trình tiến sâu của Knicks tại NBA Finals cho đến những tấm vé đắt đỏ tại World Cup, thể thao đang dần trở thành "sân chơi" của giới nhà giàu, khi ngày càng nhiều người sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho trải nghiệm.

Thể thao đang dần trở thành "sân chơi" của giới nhà giàu. Ảnh: Alexandra Daddario

Tính độc quyền của giải đấu đã khiến việc có mặt tại đây trở thành một biểu tượng đẳng cấp hơn bao giờ hết - dù chưa hẳn đạt đến mức độ như việc sở hữu một tấm vé xem Wimbledon, nhưng đang dần tiệm cận theo hướng đó.

Chính sức mạnh biểu tượng này càng khiến US Open trở nên hấp dẫn hơn trong mắt ngành thời trang - vốn đã nhận ra tiềm năng tiếp thị từ thể thao trong những năm gần đây, và hiện đang nỗ lực hết sức để chinh phục nhóm người tiêu dùng Mỹ có thu nhập cao, những người vẫn duy trì mức chi tiêu ổn định nhất cho hàng xa xỉ trong suốt hai năm qua.

"Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành sự kiện giải trí thể thao truyền cảm hứng và cuốn hút nhất thế giới, thông qua việc mang đến những trải nghiệm đẳng cấp quốc tế cho người hâm mộ, đối tác và các vận động viên, nhằm thúc đẩy sứ mệnh của USTA - vì vậy khả năng tiếp cận vẫn luôn là cốt lõi trong chiến lược ngay từ đầu," bà Kirsten Corio, Giám đốc thương mại của Hiệp hội Quần vợt Mỹ, chia sẻ.

Khi quần vợt ngày càng tìm được chỗ đứng vững chắc tại giao điểm giữa truyền thông, người nổi tiếng, thể thao, văn hóa và thời trang cao cấp, sức hút của các sự kiện trực tiếp cũng gia tăng đáng kể trong giai đoạn hậu đại dịch Covid-19. Các sự kiện thể thao như US Open giờ đây gần như đã đạt đến vị thế của một buổi hòa nhạc của ngôi sao hạng A, và trong nhiều năm qua, thị trường vé chợ đen đã không ngừng tận dụng sức hút đó để trục lợi.

Tay vợt Naomi Osaka. Ảnh: Sebastian Arriagada

Dù ngành thời trang từ lâu đã có sự hiện diện nhất định tại giải đấu này, số lượng thương hiệu tổ chức các hoạt động xoay quanh sự kiện quần vợt lớn nhất New York năm nay lại đặc biệt đáng chú ý. Điều này biến sự kiện thể thao mùa hè thành sân khấu để tiếp cận nhóm khách hàng giàu có nhất nước Mỹ.

Ralph Lauren đã khai trương một cửa hàng pop-up kéo dài sáu tuần tại cửa hàng flagship của Nordstrom ở New York, dự kiến kéo dài đến hết ngày 20/9.

Ảnh: Nordstrom

Khách sạn Waldorf Astoria đã biến đại sảnh chính của mình thành một sân quần vợt, tổ chức các trận đấu giao hữu có sự tham gia của tay vợt Tommy Paul, cùng nhiều ngôi sao tennis khác. Anna Wintour cũng có mặt theo dõi các trận đấu này.

Ảnh: Waldorf Astoria

Lacoste đang tổ chức một sự kiện pop-up tại khách sạn Plaza, kéo dài đến hết ngày 6/9, biến khu vực Palm Court thành quán cà phê mang tên Le Cafe Lacoste.

Ảnh: Lacoste

Nhìn ở bức tranh toàn cảnh, những người hâm mộ quần vợt lặn lội đến Queens, New York để có cơ hội theo dõi những trận đấu đẳng cấp thế giới với mức giá phải chăng có thể không hài lòng trước việc giá vé US Open ngày càng tăng cao. Nhưng đây không còn đơn thuần là một giải đấu tennis nữa.

Việc có mặt tại thành phố và tham gia vào các sự kiện xoay quanh giải đấu, dù muốn hay không, đã trở thành một biểu tượng đẳng cấp. Và các thương hiệu đang làm mọi cách để đảm bảo mình có một chỗ đứng trong câu chuyện đang ngày càng viral này.