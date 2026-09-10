Đoàn thể thao Việt Nam xuất quân dự ASIAD 20, phấn đấu đạt từ 4 huy chương vàng

Với 348 vận động viên tranh tài ở 33 môn và phân môn, đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành trên 4 huy chương vàng tại ASIAD 20, diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10 tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản...

Lễ xuất quân của Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20 từ ngày 19/9 đến 04/10 tại Nhật Bản. Ảnh: Ủy ban Olympic Việt Nam

Ngày 09/9/2026, đoàn thể thao Việt Nam tổ chức lễ xuất quân tham dự Đại hội thể thao Châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20). Đây là dấu mốc quan trọng trước khi các đội tuyển bước vào tranh tài tại đấu trường thể thao lớn nhất châu lục.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà chúc đoàn thể thao Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ cho các vận động viên là thi đấu với nỗ lực bứt phá vượt lên chính mình, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu thành tích đề ra.

Đoàn thể thao Việt Nam dự ASIAD 20 có 498 thành viên có 348 vận động viên, cùng ban huấn luyện, cán bộ và lực lượng y tế, do ông Nguyễn Hồng Minh, Phó cục trưởng Cục Thể dục thể thao, làm trưởng đoàn.

Báo cáo tại lễ xuất quân, ông Nguyễn Hồng Minh cho biết đoàn Thể thao Việt Nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng, quyết tâm rất cao và sẵn sàng làm nhiệm vụ tại Á Vận hội. Đoàn quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giành trên 4 huy chương vàng (HCV) tại ASIAD 20, đáp ứng sự cổ vũ của người hâm mộ nước nhà; sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

Mục tiêu này thể hiện quyết tâm vượt thành tích tại ASIAD 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc), nơi đoàn Việt Nam giành 3 HCV, 5 HCB và 19 HCĐ, đứng thứ 21 Châu Á và thứ 6 Đông Nam Á. Ba tấm HCV khi đó thuộc về xạ thủ Phạm Quang Huy, đội tuyển cầu mây nữ 4 người và đội tuyển karate ở nội dung quyền biểu diễn. Trước đó, tại ASIAD 18, thể thao Việt Nam giành 4 HCV, đứng thứ 17 Châu Á.

Tại ASIAD lần này, đoàn Việt Nam tranh tài ở 33 môn và phân môn, gồm điền kinh, bơi, cử tạ, bắn súng, rowing, canoeing, cầu mây, karate, thể dục dụng cụ, taekwondo, bắn cung, boxing, vật, xe đạp, wushu, kurash, jujitsu, bóng chuyền trong nhà nam và nữ, bóng chuyền bãi biển nam và nữ, bóng đá nam và nữ, judo, golf, bóng ném, cầu lông, đấu kiếm, sailing, teqball, thể thao điện tử, breaking và võ thuật tổng hợp MMA.

Nhiều gương mặt hàng đầu góp mặt trong hành trình chinh phục ASIAD 20, như các xạ thủ Phạm Quang Huy, Trịnh Thu Vinh, Hà Minh Thành; các VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan; Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện của đội tuyển thể dục dụng cụ; cùng hai kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên...

Các nguồn lực động viên, khen thưởng vận động viên cũng được huy động, tiếp thêm động lực cho đoàn Việt Nam trước ngày lên đường. Theo Nghị định 349 của Chính phủ, vận động viên giành Huy chương Vàng, Huy chương Bạc và Huy chương Đồng ASIAD được thưởng lần lượt 280 triệu đồng, 170 triệu đồng và 110 triệu đồng. Mức thưởng khi phá kỷ lục là 110 triệu đồng.

Ngoài chế độ khen thưởng của Nhà nước, ngành thể thao huy động thêm nguồn kinh phí xã hội hóa để thưởng nóng cho các vận động viên giành huy chương tại ASIAD 20. Ông Nguyễn Hồng Minh cho biết các vận động viên giành Huy chương Vàng, Huy chương Bạc và Huy chương Đồng sẽ nhận được thưởng “nóng” tương ứng lần lượt 200 triệu đồng, 150 triệu đồng, 100 triệu đồng từ các khoản tài trợ cho đoàn thể thao Việt Nam.

Theo kế hoạch, các đội tuyển sẽ lên đường thành nhiều đợt, phù hợp với lịch thi đấu từng môn. Đợt di chuyển đông nhất dự kiến vào ngày 16/9, trước khi đại hội chính thức khai mạc ba ngày.