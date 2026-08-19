Pickleball bùng nổ tại Nhật Bản, hướng tới sân chơi Olympic

Sự phát triển nhanh chóng của pickleball tại Nhật Bản đang mở ra một thị trường thể thao mới, với hàng trăm nghìn người tham gia và ngày càng nhiều giải đấu quốc tế được tổ chức...

Các vận động viên pickleball thi đấu tại giải Professional Pickleball Association Tour Asia ở Tokyo. Ảnh: Kyodo.

Tokyo vừa trở thành điểm đến của Professional Pickleball Association (PPA) Tour Asia, thu hút hàng trăm vận động viên chuyên nghiệp và nghiệp dư từ Mỹ và châu Á. Không chỉ tạo ra một làn sóng mới trong đời sống thể thao Nhật Bản, sự phát triển của pickleball còn gắn với tham vọng lớn hơn: đưa môn thể thao này lên sân chơi Olympic.

TỪ TRÒ CHƠI GIA ĐÌNH ĐẾN MÔN THỂ THAO TOÀN CẦU

Pickleball ra đời vào mùa hè năm 1965 trên đảo Bainbridge, bang Washington, Mỹ. Ba người đàn ông là Joel Pritchard, Bill Bell và Barney McCallum đã cùng tạo ra trò chơi này sau khi nhận thấy những đứa trẻ trong gia đình không có hoạt động gì để giải trí trong kỳ nghỉ.

Từ một trò chơi mang tính gia đình, pickleball dần lan rộng tại Mỹ. Sức hấp dẫn của môn thể thao này nằm ở việc tương đối dễ học, không đòi hỏi người chơi phải có nền tảng thể lực quá cao, trong khi vẫn tạo ra tính cạnh tranh và khả năng thi đấu chuyên nghiệp.

Pickleball được chơi trên sân có kích thước tương đương sân cầu lông, với lưới thấp hơn lưới quần vợt. Người chơi sử dụng vợt đặc, đánh một quả bóng nhựa có nhiều lỗ qua lưới. Môn thể thao này có thể chơi đơn hoặc đôi, trong nhà hoặc ngoài trời. Chính đặc điểm này giúp pickleball tiếp cận được nhiều nhóm tuổi khác nhau, từ trẻ em đến người cao tuổi, đồng thời tạo ra một môi trường giao lưu xã hội bên cạnh yếu tố vận động.

Quy mô của môn thể thao này tại Mỹ hiện đã rất lớn. Theo USA Pickleball, dựa trên số liệu của Sports & Fitness Industry Association (SFIA), số người chơi pickleball tại Mỹ đã vượt 24,3 triệu người và môn thể thao này tiếp tục được đánh giá là môn thể thao phát triển nhanh nhất tại nước này.

NHẬT BẢN BẮT NHỊP LÀN SÓNG PICKLEBALL

Nếu Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất của pickleball, Nhật Bản đang nổi lên như một trong những điểm đến mới đáng chú ý tại châu Á. Theo Japan Today, khoảng 330.000 người Nhật Bản hiện chơi pickleball. Con số này vẫn khá khiêm tốn so với 24,3 triệu người chơi tại Mỹ, nhưng đáng chú ý là số người tham gia tại Nhật Bản đã tăng hơn 7 lần chỉ trong một năm.

Một dấu mốc quan trọng diễn ra vào đầu tháng 7/2026, khi Professional Pickleball Association Tour Asia tổ chức giải đấu tại Tachikawa, phía Tây Tokyo. Sự kiện thu hút khoảng 100 vận động viên chuyên nghiệp và hơn 300 tay vợt nghiệp dư đến từ Mỹ và nhiều quốc gia châu Á.

Trận chung kết thu hút đông đảo khán giả, trong đó có Công chúa Hisako, phu nhân cố Hoàng tử Takamado. Yuta Funemizu, người giành chiến thắng ở nội dung đôi nam, cho rằng Nhật Bản có thể tạo ra một “làn sóng” pickleball nếu người dân được trải nghiệm và nhận ra sức hấp dẫn của môn thể thao này.

Sự kiện tại Tokyo không chỉ có ý nghĩa về mặt chuyên môn. Nó cho thấy pickleball đang từng bước chuyển từ một môn thể thao mang tính giải trí sang một ngành công nghiệp thể thao có hệ thống giải đấu, vận động viên chuyên nghiệp, khán giả và các tổ chức quản lý.

Đáng chú ý, hai hiệp hội pickleball tại Nhật Bản đã sáp nhập và bắt đầu hoạt động từ tháng 4/2026 dưới tên Pickleball Japan Federation. Động thái này diễn ra trong bối cảnh cộng đồng pickleball quốc tế cũng đang hướng tới việc thống nhất tổ chức và luật chơi để nâng cao vị thế của môn thể thao này.

Tháng 6/2026, liên đoàn mới được chấp nhận vào Japan Sport Association. Theo bà Rika Riordan, Chủ tịch Pickleball Japan Federation, việc sáp nhập giúp thống nhất luật lệ, triết lý và thể thức thi đấu, đồng thời tạo điều kiện để liên đoàn tăng cường hợp tác với chính quyền địa phương và trường học. Đây được xem là bước đi quan trọng để xây dựng nền tảng phát triển lâu dài cho pickleball tại Nhật Bản.

TỪ “CƠN SỐT” THỂ THAO ĐẾN GIẤC MƠ OLYMPIC

Sự phát triển của pickleball không chỉ diễn ra ở Nhật Bản. Tại nhiều quốc gia, môn thể thao này đang được đưa vào hệ thống thi đấu, trường học, câu lạc bộ và các chương trình thể thao cộng đồng. Tuy nhiên, tốc độ phổ biến nhanh cũng tạo ra một vấn đề rất thực tế: thiếu sân chơi.

Tại Nhật Bản, những người yêu thích pickleball đang gặp khó khăn vì số lượng sân dành riêng cho môn thể thao này chưa theo kịp số người chơi. “Pickleball lan truyền rất nhanh, vì vậy chúng tôi phải bắt kịp để cung cấp thêm không gian cho những người tò mò và muốn thử môn thể thao này”, bà Riordan nói.

Đây cũng là bài toán mà nhiều quốc gia phải giải quyết khi pickleball chuyển từ một hoạt động giải trí sang môn thể thao đại chúng. Sự thiếu hụt cơ sở vật chất, nhân lực huấn luyện, trọng tài, hệ thống giải đấu và cơ chế quản lý thống nhất có thể trở thành những điểm nghẽn đối với quá trình chuyên nghiệp hóa.

Trong bối cảnh đó, tham vọng Olympic trở thành một động lực quan trọng. Những người ủng hộ pickleball đang hướng tới mục tiêu đưa môn thể thao này vào chương trình Olympic Brisbane 2032.

Brisbane sẽ là thành phố đăng cai Olympic và Paralympic Games 2032 của Australia. Các kế hoạch chuẩn bị cho sự kiện cũng nhấn mạnh việc tận dụng cơ sở hạ tầng thể thao hiện có và phát triển các công trình có giá trị sử dụng lâu dài cho cộng đồng.

Tuy nhiên, việc pickleball có được đưa vào chương trình thi đấu chính thức hay không vẫn là một câu chuyện cần thêm thời gian. Để trở thành môn Olympic, pickleball không chỉ cần lượng người chơi lớn mà còn phải đáp ứng nhiều yêu cầu về tổ chức quốc tế, hệ thống thi đấu, tính cạnh tranh, quản trị, chống doping và mức độ phổ biến trên phạm vi toàn cầu. Dù vậy, tốc độ phát triển hiện nay cho thấy pickleball đang có một lợi thế quan trọng: khả năng tiếp cận đại chúng.

Nhật Bản hiện đang ở một giai đoạn đặc biệt của quá trình đó. Với tốc độ tăng trưởng hơn 7 lần trong một năm, sự ra đời của liên đoàn quốc gia thống nhất và việc tổ chức các giải đấu quốc tế tại Tokyo, quốc gia này có thể trở thành một trong những trung tâm tăng trưởng mới của pickleball tại châu Á.

Từ Bainbridge Island đến Tokyo, hành trình của pickleball cho thấy một môn thể thao không nhất thiết phải bắt đầu từ những sân vận động lớn. Đôi khi, một ý tưởng đơn giản, dễ chơi và có tính kết nối cộng đồng lại có thể phát triển thành một hiện tượng toàn cầu.

Và nếu tham vọng Olympic thành hiện thực trong tương lai, câu chuyện của pickleball sẽ là một trong những ví dụ đáng chú ý nhất về cách một trò chơi gia đình có thể bước lên sân khấu thể thao quốc tế.