Mua 500.000 cổ phiếu, Tổng giám đốc VNS chính thức trở thành cổ đông lớn của công ty

Ông Đặng Thành Duy đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu, nhưng kết thúc đợt giao dịch chỉ mua được 500.000 cổ phiếu và tăng cổ phiếu nắm giữ lên gần 3,9 triệu cổ phiếu, lên 5,73% vốn và chính thức trở thành cổ đông lớn tại Vinasun.

Trước đó, ông Đặng Thành Duy, Tổng giám đốc Vinasun đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu VNS để nâng sở hữu từ 3.390.020 cổ phiếu, chiếm 4,99%, lên 5.390.020 cổ phiếu, chiếm 7,94% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 21/7 đến ngày 18/8, theo phương thức khớp lệnh qua sàn và thoảm thuận nhằm mục đích đầu tư.

Tuy nhiên kết thúc đợt giao dịch, ông Duy mới chỉ mua được 500.000 cổ phiếu, chỉ bằng 1/4 số lượng cổ phiếu đã đăng ký do thay đổi kế hoạch.

Theo đó, ông Duy đã nâng sở hữu cổ phiếu VNS từ gần 3,4 triệu cổ phiếu, chiếm 4,99% lên gần 3,9 triệu cổ phiếu, lên 5,73% vốn và chính thức trở thành cổ đông lớn tại Vinasun.

Hiện, ông Đặng Phước Thành - bố của ông Duy đang sở hữu hơn 16,9 triệu cổ phiếu VNS, chiếm 24,92% vốn tại Vinasun; bà Ngô Thị Thúy Vân- mẹ ông Đặng Thành Duy, đang sở hữu gần 8,1 triệu cổ phiếu VNS, chiếm 11,91% vốn tại VNS.

Như vậy, sau giao dịch của ông Duy, tổng số lượng cổ phiếu do ông Duy và người liên quan nắm giữ là gần 28,9 triệu cổ phiếu, chiếm 42,56% vốn điều lệ tại VNS.

Trước đó, ông Lê Hải Đoàn - Thành viên HĐQT của Vinasun vừa đăng ký bán ra toàn bộ 9.259.100 cổ phiếu VNS, chiếm 13,65% vốn tại Vinasun nhằm mục đích tái cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến diễn ra bằng phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, dự kiến từ ngày 7/5/2025 đến ngày 3/6/2025. Tuy nhiên do thay đổi kế hoạch, ông này chỉ bán ra 5.003.500 cổ phiếu VNS. Qua đó, giảm sở hữu từ 13,65%, về 4.255.600 cổ phiếu, chiếm 6,27% vốn điều lệ.

Cũng trong thời gian ngày, Công ty cổ phần VBP, tổ chức có liên quan ông Lê Hải Đoàn đã thực hiện mua 5 triệu cổ phiếu VNS để nâng sở hữu từ 0,4%, lên 7,77% vốn điều lệ và số lượng cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau giao dịch là 11.989.144 cổ phiếu, chiếm 17,28%.

Kết thúc quý 2/2025, VNS ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất lãi hơn 9,9 tỷ, giảm 41,3% so với cùng kỳ (16,9 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế (trên Báo cáo tài chính công ty mẹ) giảm 41,7% so với cùng kỳ đạt 9,4 tỷ đồng. Nguyên nhân là do doanh thu kinh doanh của công ty giảm 14,4% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của VNS đạt hơn 451,1 tỷ đồng, giảm 15,2% so với cùng kỳ (531,8 tỷ); lợi nhuận sau thuế đạt hơn 24,1 tỷ đồng, giảm 38% (38,94 tỷ đồng).

Năm 2025, VNS lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất đạt 976,9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 53,6 tỷ đồng.



Như vậy, kết thúc 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện được 46,2% kế hoạch doanh thu và 45% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.