Mưa lớn gây ngập cục bộ trên cao tốc và đường sắt

Chủ Nhật, 07/12/2025
Đan Tiên
05/12/2025, 08:40
Mưa lớn sáng 4/12 gây ngập cục bộ trên các tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Phan Thiết – Dầu Giây, đồng thời làm gián đoạn chạy tàu trên khu gian Long Thạnh – Sông Lũy...
Cụ thể, lượng lớn kéo dài vào sáng 4/12 đã gây ngập cục bộ và sạt trượt taluy tại nhiều đoạn trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, buộc lực lượng chức năng phải tổ chức rào chắn tạm, giảm tốc và điều tiết giao thông để đảm bảo an toàn. Nước từ các sườn đồi đổ về nhanh khiến mặt đường bị tràn nước, hạn chế tầm nhìn và ảnh hưởng đến tốc độ lưu thông của phương tiện.
Theo Khu Quản lý đường bộ IV, đến 14h cùng ngày, mực nước trên toàn tuyến đã rút dần, các phương tiện có thể di chuyển trở lại. Lực lượng quản lý đường bộ, tuần tra và nhà thầu bảo trì đã khẩn trương dọn dẹp hiện trường, thu gom đất đá tại các vị trí sạt trượt, kiểm tra độ an toàn của kết cấu mặt đường trước khi cho phép xe lưu thông theo cả hai chiều. Tình trạng ùn ứ không còn xảy ra, phương tiện đi lại ổn định.
Trong buổi chiều 4/12, tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây cũng ghi nhận diễn biến khả quan hơn. Tại Km25+369, nơi nước ngập sâu vào buổi sáng do mưa lớn, mực nước đã giảm đáng kể từ sau 14h20. Các lực lượng trực chốt gồm Khu QLĐB IV, Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật ĐCT Việt Nam và lực lượng C08 tiếp tục kiểm tra thực địa trước khi cho thông xe trở lại. Trước đó, để đảm bảo an toàn, cơ quan chức năng đã tạm thời đóng đường tại nút giao quốc lộ 55 và Km00, đồng thời điều hướng phương tiện ra quốc lộ 1A, kết hợp biển báo và chóp nón cảnh báo tại khu vực ngập.
Khi thông xe, mặt đường đã không còn nước tràn, hệ thống thoát nước hoạt động hiệu quả hơn khi lượng mưa giảm. Các lực lượng vẫn duy trì trực ứng cứu, kiểm tra máy bơm và rà soát toàn tuyến nhằm chủ động phát hiện nguy cơ tái ngập.
Khu QLĐB IV khẳng định sẽ theo dõi sát diễn biến thời tiết, bố trí trực 24/24 tại các vị trí xung yếu và cập nhật tình hình kịp thời cho cơ quan chức năng và truyền thông để đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt trong điều kiện thời tiết phức tạp.
Trong khi đó, ngành đường sắt cũng ghi nhận tình trạng ngập lụt nghiêm trọng do nước lũ dâng nhanh. Tin từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, do ảnh hưởng mưa lũ kéo dài, kết hợp việc xả lũ điều tiết nước tại các hồ chứa phía thượng nguồn khu vực tỉnh Lâm Đồng, mực nước tại hạ lưu dâng cao gây ngập cầu, đường, ảnh hưởng đến chạy tàu trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP. HCM.
Cụ thể, tại khu gian Long Thạnh - Sông Lũy, mực nước ngập mặt đường ray từ 7-8cm tại lý trình Km1520+800-Km1521+000. Từ 8h30 ngày 4/12, đơn vị quản lý kết cấu hạ tầng đã tổ chức cảnh báo và giảm tốc độ chạy tàu xuống 5km/h qua khu vực để đảm bảo an toàn.
Vào lúc 12h trưa 4/12, ngành Đường sắt đã điều 4 toa tàu hàng tải trọng gần 200 tấn án ngữ giữ cầu, để đảm bảo an toàn cho công trình. Công tác trực chốt được triển khai 24/24 tại các điểm xung yếu để kiểm tra liên tục cầu đường, kịp thời xử lý khi có biến động bất thường.
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng đang phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức điều hành giao thông trong khu vực bị ảnh hưởng; một số đoàn tàu có thể phải chậm giờ hoặc điều chỉnh hành trình trong thời gian phong tỏa.
Ngành Đường sắt khuyến cáo hành khách chủ động cập nhật lịch trình trên các kênh thông tin chính thức, đồng thời cho biết an toàn chạy tàu vẫn đang được đặt ở mức cao nhất cho đến khi hoàn toàn khắc phục được ảnh hưởng của nước lũ.
