Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Giao thông thiệt hại nặng do mưa lũ, hàng trăm điểm sạt lở và ngập nước

Thứ Tư, 26/11/2025
Tuấn Khang
26/11/2025, 10:46
Theo báo cáo nhanh của Bộ Xây dựng gửi Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia lúc 7h ngày 26/11, mưa lũ đặc biệt lớn từ ngày 18–25/11 đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống đường bộ tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, làm tắc đường tại hàng trăm vị trí, gián đoạn giao thông và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn...
Bộ Xây dựng cho biết tình hình thiên tai diễn biến phức tạp với mưa lớn kéo dài, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Các tuyến quốc lộ do Trung ương quản lý đã từng bị ngập 50 vị trí, sụt ta luy dương 70 vị trí với tổng khối lượng khoảng 45.000 m3, sụt ta luy âm 15 vị trí (khoảng 250 m), diện tích mặt đường hư hỏng lên tới 95.000 m2, hệ thống rãnh thoát nước bị hư hỏng 260 m. Tổng kinh phí thiệt hại sơ bộ ước khoảng 100 tỷ đồng.
Đến 16h ngày 23/11, các tuyến quốc lộ Trung ương quản lý đã thông xe hoàn toàn. Tuy vậy, trên các tuyến quốc lộ do địa phương quản lý, nhiều điểm vẫn bị chia cắt. Riêng tỉnh Khánh Hòa còn 9 vị trí tắc trên Quốc lộ 27C; tại Lâm Đồng còn 3 vị trí gồm hai điểm sạt lở trên Quốc lộ 20 (đèo Mimosa và đèo D’ran) và một điểm trên Quốc lộ 27C tại Km65+800–Km66.
Bộ Xây dựng cho biết các đơn vị quản lý đường bộ và chính quyền địa phương đang phối hợp theo phương châm “4 tại chỗ”, huy động lực lượng, thiết bị thi công, tập trung hốt dọn đất đá, gia cố taluy, khơi thông dòng chảy và sửa chữa tạm thời nền, mặt đường. Các vị trí còn tắc được ưu tiên xử lý để sớm phục vụ cứu trợ và nhu cầu đi lại của người dân. Cục Đường bộ Việt Nam cũng đã thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ các địa phương khắc phục sự cố, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Ngoài thiệt hại đường bộ, báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết tuyến đường sắt Hà Nội – TP.HCM chịu ảnh hưởng nặng, với 61 điểm sạt lở trôi nền đường; nhiều đoạn bị lệch tim, trôi nền sâu tới 4 m. Hệ thống cáp quang, cáp đồng và thiết bị tín hiệu tại một số ga bị ngập nước, gây gián đoạn liên lạc. Tuyến Diêu Trì – Quy Nhơn bị xói trôi nền đường từ Km2+816 đến Km4+200. Tổng thiệt hại kết cấu hạ tầng đường sắt ước tính 80 tỷ đồng. Theo báo cáo sơ bộ của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, tổng thiệt hại từ ngày 16–25/11 là 121,66 tỷ đồng
Trong lĩnh vực hàng không, Cảng hàng không Tuy Hòa từng phải tạm dừng khai thác từ 10h ngày 20/11 đến 12h ngày 21/11 do ngập nước. Đài Shelter và Đài LOC đầu CHC 03 bị ngập, phải tháo thiết bị để sửa chữa; dự kiến hoàn thành trước ngày 30/11. Công tác điều hành bay đã trở lại bình thường từ trưa 21/11.
Bộ Xây dựng cũng cho biết toàn bộ hoạt động hàng hải và đường thủy hiện vẫn diễn ra bình thường. Các cơ quan quản lý đã ban hành công điện yêu cầu sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão số 15, bảo đảm an toàn cho tàu thuyền và hoạt động vận tải biển.
Bộ Xây dựng đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ và yêu cầu các đơn vị duy trì ứng trực 24/24, chủ động phương án ứng phó, khắc phục hạ tầng, bảo đảm giao thông thông suốt trong thời gian sớm nhất.
