Mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng tại một số tỉnh thành

Mưa lớn đã gây lũ lụt nghiêm trọng tại Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, dẫn đến hàng chục người thiệt mạng và mất tích, nhiều khu vực ngập úng trầm trọng.

*Cao Bằng: Lũ cuốn trôi xe khách và xe con

Sáng 9/9, mưa to kéo dài khiến nhiều tuyến đường huyết mạch quan trọng nhất của tỉnh Cao Bằng bị sạt lở, ách tắc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông của tỉnh. Đặc biệt, tại xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, có 2 xe gồm, một xe khách và một xe gia đình bị nước lũ cuốn trôi.

Theo ông Đào Nguyên Phong, Chủ tịch UBND huyện Nguyên Bình, đến 12 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy 2 xe bị lũ cuốn trôi cùng 2 người đã tử vong; tuy nhiên chưa xác định số lượng và danh tính những người đi trên 2 xe trên.

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Trần Hồng Minh kiểm tra điểm bị ngập ứng tại Trường Mầm non 1/6. Ảnh: Báo Cao Bằng.

Hiện nay, tất cả ngả đường đến hiện trường vụ việc đều bị ách tắc do có nhiều điểm sạt lở nặng, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Để đến hiện trường phải đi xe máy từng chặng rồi đi bộ vượt qua điểm sạt lở, hết sức khó khăn.

Theo thông tin sơ bộ từ UBND tỉnh Cao Bằng, trong đêm 8, sáng 9/9 đã xảy ra nhiều vụ sạt lở đất nghiêm trọng ở tỉnh, trong đó nghiêm trọng nhất là ở huyện Nguyên Bình, khiến cho một người chết, 3 người bị thương, 20 người mất tích.

Toàn tỉnh có 391 nhà bị thiệt hại, trong đó 12 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 11 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất; 326 bị ngập nước, 42 nhà bị tốc mái, hàng trăm ha hoa màu bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Tỉnh Cao Bằng đang huy động phương tiện, nhân lực hỗ trợ nhân dân sơ tán khỏi vùng nguy hiểm và lên phương án tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

*Lào Cai: Tiếp tục sạt lở đất đá làm 5 người tử vong tại Bắc Hà

Trưa 9/9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai thông tin, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ sạt lở đất đá làm sập đổ 01 ngôi nhà, vùi lấp làm 05 người chết và khiến 01 người bị thương. Hiện, các lực lượng chức năng đang khẩn trương cứu hộ, cứu giúp nạn nhân.

Theo đó, vào hồi 9h sáng ngày 9/9, tại thôn Hấu Dào, xã Bản Phố xảy sạt lở đất đá làm đổ sập hoàn toàn 01 nhà của hộ ông Vàng Seo Khoa, vùi lấp 05 người và làm bị thương 1 người phải đưa đi cấp cứu.

Nước lũ tràn vào TP Lào Cai. Ảnh: M. Hiếu

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ sạt lở, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Hà đã phối hợp với xã Bản Phố huy động lực lượng trên 140 người để tổ chức tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân mất tích. Công tác tìm kiếm, cứu nạn tại địa phương gặp rất nhiều khó khăn do trời vẫn có mưa, nguy cơ sạt trượt cao.

Đến 13 h ngày 9/9, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể cả 5 nạn nhân.

Như vậy đến trưa 9/9 tại Lào Cai có 19 nạn nhân tử vong do sạt lở đất đá, ảnh hưởng hoàn lưu sau bão số 3.

*Thành phố Yên Bái: Hơn 3.500 hộ dân phải di dời do nước sông Hồng dâng cao

Hiện nước lũ trên sông Hồng tại Yên Bái đang tiếp tục lên nhanh, mực nước lúc 11 giờ ngày 9/9 là 33,87m (trên báo động 3: 1,87m). Trên sông Ngòi Thia, lũ đang xuống, mực nước lúc 11 giờ ngày 9/9 là 42,82 m (dưới báo động 1: 1,68m). Do ảnh hưởng của nước sông Hồng dâng cao trên báo động 3 đã gây ngập úng lớn, chia cắt nhiều thôn, tổ, hộ gia đình tại thành phố Yên Bái.

Đến 13 giờ 30 phút, các khu vực ven sông Hồng thuộc thành phố Yên Bái đang bị ngập sâu trong nước, thành phố Yên Bái di dời tạm thời 3.500 hộ gia đình. Trọng điểm các xã, phường: Âu Lâu, Hợp Minh, Giới Phiên, Văn Phú, Hồng Hà, Nguyễn Thái Học, Yên Ninh, Tuy Lộc, Nam Cường. Đặc biệt, các tuyến đường thuộc phường Hồng Hà, xã Tuy Lộc có nơi ngập sâu đến 4m.

Ngập úng khiến giao thông bị tắc nghẽn tại các tuyến đường: Thanh Niên, Nguyễn Thái Học, Đường qua khu vực Chợ, Ga Yên Bái, đường Trần Hưng Đạo thuộc phường Hồng Hà cùng nhiều tuyến đường khác tại phường Nguyễn Thái Học, xã Tuy Lộc, Giới Phiên…

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, các xã, phường trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra tại các khu vực bị thiệt hại, kịp thời chỉ đạo huy động lực lượng giúp đỡ các hộ bị thiệt hại nhà ở khắc phục để đảm bảo an toàn.

Lực lượng công an thành phố Yên Bái giúp người dân phường Hồng Hà di chuyển ra khỏi khu vực ngập úng trong đêm 8/9. Ảnh: TTXVN

Đối với các hộ đã bị ngập và có nguy cơ cao bị ngập do nước lũ sông Hồng dâng cao, thành phố, các xã, phường đang huy động lực lượng, phương tiện cùng nhân dân sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, do ảnh hưởng hoàn lưu của cơn bão số 3, nhiều địa phương bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Thống kê, đến trưa ngày 9/9, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có 3 người chết do sạt lở đất. Mưa lũ cũng khiến hơn 5.687 nhà tại các huyện Mù Cang Chải, Yên Bình, Trạm Tấu, Văn Yên, Trấn Yên, Lục Yên, Trấn Yên, thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ bị sập đổ, hư hỏng, ngập úng.

Diện tích cây trồng bị thiệt hại, ảnh hưởng là 1.914,71 ha. Về giao thông, trên địa bàn toàn tỉnh, nhiều tuyến đường giao thông trục chính đi các huyện bị chia cắt do ngập úng, sạt lở taluy, cây đổ. Tuyến Quốc lộ 32 xuất hiện 64 điểm sạt lở.

Một số vị trí sạt lở taluy dương nhỏ, có cây đổ nhưng kích thước nhỏ không ảnh hưởng nhiều đến an toàn giao thông trên tuyến. Đường tỉnh 174 từ Nghĩa Lộ đi Trạm Tấu sạt lở nhiều điểm khiến giao thông chia cắt. Đường tỉnh 175B và đường Sơn Thịnh đi Suối Giàng, huyện Văn Chấn xuất hiện hàng chục điểm sạt lở.

Tuyến Quốc lộ 70 từ Yên Bình đi Lục Yên cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở taluy, ngập úng sâu không thể lưu thông.

Tại các địa phương, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn bị chia cắt do sạt lở, ngập úng không thể di chuyển, việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn, nhiều xã, thôn bản bị cô lập hoàn toàn.

Hiện toàn tỉnh đã huy động 609 người gồm bộ đội, dân quân và các lực lượng khác cùng phương tiện máy móc tham gia khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Đồng thời, tiếp tục rà soát, di dời các hộ dân ở những khu vực có nguy cơ cao sạt lở đất, lũ quét đến nơi an toàn.

*Hà Giang : Mưa lũ gây ảnh hưởng nghiêm trọng

Theo ông Lê Anh Dũng, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, từ ngày 8/9 đến sáng 9/9, tỉnh Hà Giang có mưa vừa, mưa to và rất to, gây nhiều thiệt hại, khiến cháu bé 4 tuổi tử vong.

Theo thống kê, tại Hà Giang, mưa kèm lũ lớn trong nhiều giờ khiến gần 140 ngôi nhà bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong đó có 7 ngôi nhà ở huyện Hoàng Su Phì và huyện Bắc Mê phải di dời khẩn cấp; 4 ngôi nhà ở huyện Mèo Vạc bị lũ cuốn trôi; gần 20 ngôi nhà ở các huyện Bắc Mê, Quang Bình, Đồng Văn, Xín Mần bị sạt lở; gần 100 ngôi nhà ở các huyện Bắc Quang, Yên Minh, thành phố Hà Giang bị ngập úng nghiêm trọng.

Tại các huyện Bắc Quang, Đồng Văn, Xín Mần, Hoàng Su Phì, Vị Xuyên, Bắc Mê, thành phố Hà Giang, gần 500 ha ngô, lúa, hoa màu, cây trồng bị thiệt hại nghiêm trọng; gần 5.000 con gia cầm của huyện Bắc Quang và gần 100 con gia súc tại các huyện Bắc Quang, Đồng Văn bị lũ cuốn trôi.

Sạt lở gây sập hoàn toàn nhà ở và tài sản của hộ gia đình ông Sùng Seo Tấn, thôn Péo Suối Ngài, xã Nàn Xỉn (Xín Mần). Ảnh: Báo Hà Giang

Mưa lũ cũng đã khiến nhiều tuyến kênh mương của các huyện Yên Minh, Bắc Quang bị sạt lở ta luy dương. Hiện, hồ Trung Thành (huyện Vị Xuyên) mực nước đang dâng cao, có nguy cơ cao xảy ra sự cố.

Theo thông tin từ ngành Giao thông Vận tải tỉnh Hà Giang, mưa lũ đã khiến nhiều tuyến đường giao thông tại tỉnh bị sạt lở; các phương tiện giao thông bị cô lập, không thể đi qua các điểm sạt lở. Ngoài ra, hàng chục nghìn m3 đất đá sạt lở đã tràn xuống đường giao thông huyết mạch tại các huyện Vị Xuyên, Bắc Mê, Đồng Văn, Mèo Vạc, Bắc Quang, Quang Bình, Hoàng Su Phì, Xín Mần.

Mưa lũ trong nhiều giờ cũng đã làm ngập trường Trung học Cơ sở xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang và 2 điểm trường mầm non của huyện Xín Mần. Tại huyện Xín Mần, một công trình chợ bị đổ sập và 4 cây cột điện của huyện Bắc Mê bị gãy đổ… Ước tính ban đầu, mưa lũ gây thiệt hại trên toàn tỉnh khoảng 15,6 tỷ đồng.

Hiện nay, thành phố Hà Giang đang huy động các lực lượng đến những điểm xung yếu để hỗ trợ và tổ chức di dời người dân ra khỏi những nơi nguy hiểm. Bên cạnh đó, các lực lượng đang gấp rút tiếp cận những nơi có nhà dân ngập sâu để kiểm tra và cứu hộ, cứu nạn một cách hiệu quả nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn trực tiếp đến các địa bàn bị ngập lụt trong thành phố Hà Giang để chỉ đạo các đơn vị, lực lượng khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng di dời người dân ra khỏi vùng lụt. Đồng thời chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền các huyện, thành phố tập trung lực lượng sẵn sàng ứng phó với lũ lụt 24/24 giờ.

Hiện, tại tất cả các điểm bị ngập úng cục bộ, ảnh hưởng do mưa lũ, lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương và người dân đang khẩn trương sử dụng phương tiện chuyên dụng để đưa người dân đến nơi an toàn.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang chỉ đạo các địa phương trong tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; thông tin kịp thời đến người dân khu vực có nguy cơ ngập lụt để chủ động phòng, tránh.

*Điện Biên: Mưa liên tục kéo dài, nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng

Sáng 9/9, mưa lớn đã làm sạt lở hàng nghìn mét khối đất, đá trên các tuyến quốc lộ 12, quốc lộ 279, quốc lộ 4H và nhiều tuyến đường tỉnh lộ, đường liên huyện của tỉnh Điện Biên.

Cụ thể, trên quốc lộ 279 sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại Km109 hướng từ thành phố Điện Biên Phủ đi cửa khẩu quốc tế Tây Trang; quốc lộ 12 bị sạt lở tại Km113+20, Km9+600 gây ách tắc giao thông trên tuyến. Trên quốc lộ 4H (đoạn từ Mường Chà đi huyện Nậm Pồ, Mường Nhé) xảy ra sạt lở tại Km 12 (thuộc địa phận các xã Ma Thì Hồ, Huổi Lèng, huyện Mường Chà) và Km45+200, Km52+600, Km54+750 (đoạn thuộc địa phận xã Chà Nưa, Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ).

Sạt lở khiến giao thông ở nhiều tuyến đường bị tê liệt, người dân chỉ có thể đi bộ qua. Ảnh: Báo Điện Biên

Đặc biệt, tại Km113+240 trên tuyến quốc lộ 12 (đoạn qua xã Huổi Lèng huyện Mường Chà), bị sạt lở nghiêm trọng tiềm ẩn nguy hiểm cho người, phương tiện lưu thông vì vậy đơn vị quản lý đường bộ đã cấm đường, hướng dẫn các xe dừng đỗ tại các vị trí an toàn.

Bảo đảm an toàn cho người, phương tiện lưu thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Điện Biên đã kịp thời có mặt tại hiện trường phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân và phương tiện tránh trú tại các khu vực an toàn đến khi lực lượng chức năng thông tuyến; đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường nhân lực, máy móc, phương tiện để khắc phục hậu quả.