Thứ Sáu, 31/10/2025

Trang chủ Thị trường

Mưa lũ giảm, một số trường học ở Huế mở cửa trở lại

Chu Khôi

31/10/2025, 10:45

Thành phố Huế chính thức thông báo cho học sinh trở lại trường từ ngày 31/10 tại những cơ sở đủ điều kiện. Tại nhiều địa phương miền Trung – Tây Nguyên, Chính quyền các tỉnh, thành phố đã đồng loạt triển khai các biện pháp khẩn cấp đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời chuẩn bị phương án khôi phục nhịp sống sau lũ...

Người dân ở TP. Huế dọn dẹp bùn sau khi nước rút.
Người dân ở TP. Huế dọn dẹp bùn sau khi nước rút.

Theo Báo cáo mới nhất của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, trong khoảng thời gian từ 19 giờ ngày 29/10 đến 19 giờ ngày 30/10, mưa vẫn tiếp diễn trên diện rộng. Trong đó, Hà Tĩnh mưa từ 150–250 mm, nhiều trạm ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn: Hồ Thượng Tuy 404 mm; Kỳ Anh 378 mm; Kỳ Phong 372 mm. Tỉnh Quảng Trị mưa từ 100–150 mm, riêng trạm Ba Đồn đạt 275 mm, Quảng Trạch 244 mm.

LƯỢNG MƯA GIẢM, NHƯNG MƯA VẪN TIẾP TỤC TRÊN DIỆN RỘNG

Từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ mưa từ 40–80 mm, một số nơi mưa vượt 160–200 mm như Nam Trà My (163 mm), Ku Kê – Lâm Đồng (190 mm), Phú Quốc – An Giang (201 mm). Mưa đêm qua, từ 19 giờ 30/10 đến 7 giờ 31/10, mưa tiếp tục tăng cường, riêng các trạm Kỳ Anh và Hồ thượng sông Trí đạt 324 mm; Quảng Trạch (Quảng Trị) đạt 395 mm; Ba Đồn (Quảng Trị) 394 mm.

Tính tổng lượng mưa trong 3 ngày (27–31/10), khu vực Trung Bộ có mưa 150–300 mm, riêng Trung Trung Bộ phổ biến 400–600 mm, có nơi lên đến hơn 1.000 mm. Một số trạm ghi nhận tổng lượng mưa đặc biệt cao: Đỉnh Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 1.497 mm; Trà Thanh (Quảng Ngãi) 880 mm; Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 886 mm.

Theo cơ quan khí tượng, từ sáng 31/10 đến hết đêm 1/11, khu vực Nghệ An đến Bắc Quảng Trị tiếp tục mưa rất to (150–300 mm), có nơi trên 500 mm. Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi mưa từ 100–250 mm, có nơi trên 350 mm. Mưa lớn tại Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 4/11.

Lũ trên nhiều sông vẫn cao. Lúc 7 giờ sáng 31/10, mực nước trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu vượt 0,4 m so với báo động 3; sông Thu Bồn tại Hội An trên 0,02 m so với báo động 3. Dự báo từ 31/10 đến 05/11, nhiều sông từ Nghệ An đến Quảng Trị sẽ xuất hiện một đợt lũ mới, có nơi trên mức báo động 3.

Hiện tại Khu vực Bắc Trung Bộ có 8 hồ thủy điện vận hành điều tiết qua tràn, với lưu lượng xả từ 61 – 633 m3/s. Trong đó: Hương Điền xả 633 m3/s; Bình Điền xả 519 m3/s. Từ Nghệ An đến Quảng Trị hiện có 15 trọng điểm đê xung yếu. Tuy nhiên, trong ngày trực ban không ghi nhận sự cố đê điều trên các tuyến đê cấp 3 đến đặc biệt.

THIỆT HẠI NẶNG NỀ VỀ NGƯỜI VÀ TÀI SẢN

Theo Cục Quản  lý đê điều và Phòng chống thiên tai, tính đến 8h00 ngày 31/10/2025, đã có: 24 người chết và mất tích (tăng 6 người so với báo cáo ngày 30/10). Trong đó, 13 người chết: Quảng Trị 1, Huế 2, Đà Nẵng 8, Lâm Đồng 2. Hiện vẫn còn 11 người mất tích: Quảng Trị 1, Huế 6, Đà Nẵng 4.

Thiệt hại về nhà ở: 56 nhà bị sập, cuốn trôi; 147 nhà hư hỏng. Hiện vẫn còn 116.789 nhà đang bị ngập, giảm 12.089 nhà so với ngày hôm trước. Nhiều địa phương còn ngập tại 69 xã, phường, trong đó riêng TP Huế 32 xã, TP Đà Nẵng 33 xã.

Thiệt hại nông nghiệp, có 4.871 ha lúa, hoa màu bị ngập (trong đó Lâm Đồng thiệt hại lớn nhất 3.877 ha); 790 ha cây ăn quả bị thiệt hại; 17.761 con gia súc, gia cầm chết và bị cuốn trôi.

Về giao thông, 11 tuyến quốc lộ vẫn ách tắc do sạt lở, ngập sâu. Hàng trăm vị trí sạt lở taluy và đất đá tràn xuống mặt đường tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Ngành đường sắt phong tỏa khu gian Văn Xá – Huế, nhiều tàu khách phải dừng chạy.

Về điện lực: 438.325 khách hàng tại 109 xã/phường vẫn mất điện.

KHẮC PHỤC NHANH HẬU QUẢ MƯA LŨ

Ngày 30/10, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 204 yêu cầu thực hiện đồng bộ các biện pháp ứng phó và khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ.

Trong ngày 30/10, nhiều Lãnh đạo cấp cao gồm: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã trực tiếp đến các vùng ngập lụt để động viên người dân và chỉ đạo công tác khắc phục. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã có văn bản yêu cầu Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị chủ động đảm bảo an toàn hệ thống đê điều.

Trong đợt lũ này, các địa phương đã tổ chức sơ tán 8.121 hộ / 26.540 người khỏi khu vực nguy hiểm. Riêng Quảng Ngãi và Gia Lai, đến trưa 30/10, các hộ sơ tán đã trở về nhà.

Tại Thừa Thiên Huế, theo văn bản số 4662/SGDĐT, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho biết 168/569 trường học trên địa bàn đã đảm bảo điều kiện an toàn để tổ chức dạy học trở lại từ ngày 31/10. Đây là những trường nằm trong khu vực không còn bị chia cắt bởi nước lũ, hệ thống điện – nước đã được kiểm tra, vệ sinh lớp học hoàn thiện và đảm bảo an toàn cho học sinh.

Việc lựa chọn mở cửa từng phần này được đưa ra trên nguyên tắc “an toàn là trên hết”. Những cơ sở còn ngập hoặc khu vực xung quanh tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, triều cường sẽ tiếp tục cho học sinh nghỉ cho đến khi các điều kiện đảm bảo hoàn toàn. Sở Giáo dục và Đào tạo Huế yêu cầu các trường: Tổ chức vệ sinh khuôn viên, khử khuẩn lớp học trước khi đón học sinh, rà soát hệ thống điện, cây xanh, tường rào để phòng tránh rủi ro sau mưa lũ. Đồng thời, linh hoạt xây dựng kế hoạch học bù cho những ngày gián đoạn.

