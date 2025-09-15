Kích cầu thị trường trong nước bằng hàng Việt

Cùng với các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu thì sức mua nội địa trở thành một trong những động lực then chốt giữ ổn định tăng trưởng. Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng đề án kích cầu thị trường trong nước, trọng tâm là nâng cao tỷ trọng hàng Việt…
Một cuộc vận động mới "Người Việt Nam dùng sản phẩm Việt
Nam" đang được các Bộ ngành lên kế hoạch triển khai. Cùng với đó, Nghị quyết
về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng đang được Bộ
Công Thương phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ nâng chất lượng hàng Việt mà còn phải xây dựng thương hiệu và mẫu
mã đủ sức cạnh tranh ngay trên sân nhà.
TÔN VINH HÀNG VIỆT
Tuần hàng trái cây, nông sản 2025 tại Hà Nội từ ngày 11/9 - 15/9 vừa qua đã có sự góp mặt của 70 gian hàng từ 15 tỉnh, thành phố. Sự kiện không chỉ quảng bá đặc sản vùng miền mà còn tôn vinh hàng Việt và ổn định thị trường. Cùng với đó, hệ thống siêu thị trên cả nước hiện
đồng loạt tổ chức chương trình khuyến mại, giảm giá đến 50% cho hàng nghìn mặt
hàng, trong đó tập trung vào sản phẩm hàng Việt.
Điển hình, hệ thống siêu thị
Co.op Mart triển khai chương trình "Tự hào siêu thị Việt", giảm giá nhóm
hàng thiết yếu như dầu ăn, gạo ST25, nước chấm, snack, nước giải khát. Bên cạnh
đó, những sản phẩm trên cũng tham gia chương trình "Mua nhiều ưu đãi lớn"
với giá chỉ từ 2.800 đồng.
Cùng lúc, mùa mua sắm "Shopping Season 2025" đem đến
mức giảm đến 63% tại hệ thống siêu thị này. Các món chế biến sẵn như cá diêu hồng
kho, xíu mại xốt cà, cá ngừ kho, cánh gà quay, tôm trứng… được đóng
gói tiện lợi, giá chỉ từ 28.900 đồng. Song song, chương trình "Tin yêu siêu thị
Việt - Hoàn tiền 8%", khách hàng thành viên mua sản phẩm thuộc chuyên
trang trên mua từ 290.000 đồng sẽ được hoàn tiền 8%...
Theo Giám đốc kinh doanh Saigon Co.op Võ Trần Ngọc chương
trình có sự tham gia của gần 2.000 nhà cung cấp, tập trung vào khoảng 40 nhóm
ngành hàng. "Các mức giảm giá năm nay sâu hơn so với những năm trước, có sản
phẩm hàng Việt giảm đến 50%. Đây là nỗ lực lớn của các nhà cung cấp nhằm kích thích sức
mua trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn," ông Võ Trần
Ngọc nói.
Tương tự, từ nay đến hết ngày 23/9/2025, hệ thống siêu thị
Lotte Mart triển khai chương trình khuyến mãi “Tươi mới mỗi ngày 365 Fresh” với
nhiều deal cực hời, đặc quyền dành riêng cho khách hàng thành viên và hàng loạt
chương trình ưu đãi hấp dẫn.
Với chương trình này, Lotte Mart sẽ áp dụng khuyến
mãi cho nhiều mặt hàng như lê trái cây; đồ uống. Ngoài ra, Lotte Mart cũng áp dụng
"giá cực sốc" dành cho khách hàng thành viên: áp dụng với hóa đơn từ
500.000 đồng được mua 1 sản phẩm giá sốc, hay ưu đãi “Siêu coupon - Siêu rẻ” áp
dụng cho khách hàng thành viên có đơn hàng siêu thị từ 200.000 đồng...
Không đứng ngoài cuộc, hệ thống WinMart/WinMart+ tổ chức
chương trình giảm giá cho nhiều sản phẩm hàng Việt. Từ bia, đồ uống, thực phẩm tươi sống,
gia vị, rau củ quả... được áp dụng khuyến mãi như “mua 1 tặng 1”, “mua 2 tặng 1”. Thông
tin từ WinCommerce cho thấy, để hàng Việt đến tay người tiêu dùng, từ
đầu năm đến nay WinCommerce đã mở mới 415 cửa hàng. Trong đó, có 300 cửa hàng
thuộc mô hình WinMart+ nông thôn, chiếm khoảng 75% số mở mới.
Cũng vậy, các siêu thị GO!, Aone Mall, Satra… cũng
giảm giá sâu chưa từng có để kích cầu tiêu dùng giai đoạn "trũng" sau
Hè. Ghi nhận tại Aone Mall Hà Đông (Hà Nội) ngày 14/9 cho thấy, các mặt hàng thực
phẩm tươi sống như thịt gà, thịt heo, rau củ, các loại trái cây… đều giảm giá sâu. Ngoài ra, đơn vị đang gia
tăng thêm nhiều hình thức tặng voucher, hoàn tiền qua ví điện tử,
miễn phí vận chuyển, tích điểm nhân đôi…
PHÁT TRIỂN VÀ MINH BẠCH HÓA THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA
Theo ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển
thị trường trong nước (Bộ Công thương), chủ trương của Chính phủ hiện nay là tập
trung phát triển thị trường nội địa. Do đó, ngoài việc xây dựng chính sách giá,
chế tài kiểm soát hàng hóa, truy xuất nguồn gốc hàng Việt, Bộ Công
Thương và Cục Quản lý - Phát triển thị trường trong nước đã triển khai nhiều
chương trình nhằm kích cầu tiêu dùng.
Trong đó, trọng tâm là nâng cao năng lực sản xuất, cải thiện
chất lượng sản phẩm và phát triển các ngành hàng thế mạnh như da giày, thời
trang, thủy hải sản, dệt may, thực phẩm, rau củ quả. Các chương trình được thực
hiện đa dạng từ tuyên truyền, phổ biến đến người dân; phối hợp cùng hệ thống
bán lẻ triển khai các chương trình khuyến mại, thanh toán không dùng tiền mặt;
tổ chức hội nghị, hội thảo để nâng cao năng lực sản xuất và xây dựng thương hiệu
hàng Việt.
Một số chương trình mang tính thực tiễn cao như "Chương
trình khuyến mại tập trung Quốc gia" của Bộ Công Thương, vốn trước đây chỉ
diễn ra vào dịp cuối năm thì nay được tổ chức nhiều lần trong năm, gắn với các
kỳ nghỉ lễ như 30/4 – 1/5, Quốc khánh 2/9, mùa khai trường, Noel, Tết Dương lịch
và Tết Nguyên đán.
Ông Linh khẳng định rằng người tiêu dùng nhờ đó có thêm nhiều cơ
hội mua sắm với hình thức phong phú, đa dạng. Đồng thời, việc phối hợp với các
hệ thống bán lẻ hiện đại giúp hoạt động kích cầu diễn ra hiệu quả hơn, bởi hạ tầng
thương mại đóng vai trò then chốt trong việc theo kịp xu hướng mua sắm mới của
xã hội.
Song song với việc đẩy mạnh các hoạt động kích cầu
tiêu dùng, ngành Công thương các địa phương cũng tăng cường công tác kiểm soát
chất lượng hàng hóa nhằm xây dựng môi trường
mua sắm lành mạnh, minh bạch.
Tại các siêu thị tự chọn Satra mart và hơn 180 cửa hàng thực
phẩm tiện lợi Satrafoods, sản phẩm “Tick xanh trách nhiệm” được trưng bày ở khu
vực riêng, có bảng hiệu và logo nổi bật, giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận thấy.
Đến nay, đã có gần 70 mặt hàng thuộc các nhóm hàng rau - củ - quả, trứng và
cà-phê đạt tiêu chí “Bền vững - an toàn - trách nhiệm - minh bạch” có mặt tại
các siêu thị Satra.
Với sự hưởng ứng, tham gia và vận động tích cực của
12 hệ thống bán lẻ hiện đại lớn (Saigon Co.op, SATRA, MM Mega Market, Central
Retail, AEON, Lotte Mart, Bách Hóa Xanh, WinCommerce, GS25, King Food Market,
Genshai và Farmers Market), chương trình “Tick xanh trách nhiệm” hiện đã có 353 nhà cung cấp, 3.079 mặt hàng đăng ký
và 2.962 mặt hàng được xác nhận tham gia.
Kết quả khảo sát cho thấy, doanh số sản phẩm “Tick xanh
trách nhiệm” đã tăng hơn 20% so với thời điểm bắt đầu triển khai (hơn 1 năm trước).
Điều này cho thấy chương trình không chỉ củng cố niềm tin của người tiêu dùng,
mà còn thúc đẩy hình thành hành vi và thói quen tiêu dùng có trách nhiệm trong
cộng đồng.
Trong tháng này, bánh Trung thu được lựa chọn là mặt hàng chủ
lực để kiểm soát chất lượng, phù hợp với thời điểm tiêu thụ chính. Dự kiến,
trong các tháng cuối năm, chương trình sẽ áp dụng đối với nhóm giỏ quà tặng Tết,
phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán 2026.
