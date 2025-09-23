Đón Trung thu, doanh nghiệp bán lẻ tung ưu đãi “khủng”

Năm nay, hàng Việt vẫn giữ được ưu thế trong giỏ quà Trung thu. Người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn các thương hiệu trong nước như: Kinh Đô, Hữu Nghị, Đại Phát, Bibica… Ngoài ra còn có dòng bánh nhãn riêng của một số hệ thống siêu thị lớn...
Theo đại diện các doanh nghiệp bán lẻ, với việc triển khai đồng
loạt nhiều chương trình ưu đãi, người tiêu dùng
không chỉ tiết kiệm được chi phí mà còn dễ dàng trải nghiệm mua sắm hiện
đại, tiện lợi. Những chính sách này góp phần san sẻ gánh nặng chi tiêu, đồng thời
kích cầu tiêu dùng nội địa, đặc biệt là đối với hàng Việt.
Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Trung thu, do đó từ nay đến hết tháng 9, các hệ thống
siêu thị đồng loạt chú trọng giảm giá
các mặt hàng phục vụ Tết đoàn viên. Điển hình, hệ thống siêu thị Co.op Mart giới
thiệu chương trình "Vui hội trăng rằm - Sắm siêu tiết kiệm" với hàng
loạt ưu đãi hấp dẫn. Trong đó, giảm giá đến 50% nhóm hóa phẩm, đồ
dùng, thực phẩm công nghệ trên Co.op Online.
CÁC ƯU ĐÃI KÉO DÀI ĐẾN ĐẦU THÁNG 10
Riêng với mặt hàng bánh Trung thu, hệ thống siêu thị
Co.op Mart tổ chức chương trình chiết khấu đến 16%. Chương trình áp dụng
cho các đơn hàng bánh Trung thu đa dạng, từ truyền thống đến cao cấp, cùng các
hộp quà sang trọng, vừa giúp khách hàng tiết kiệm chi phí vừa góp phần bình ổn thị
trường và lan tỏa niềm vui đoàn viên.
Đặc biệt, bên cạnh các ưu đãi trực tiếp tại siêu thị, Saigon
Co.op còn đồng bộ khuyến mãi trên kênh thương mại điện tử, mang đến cho khách
hàng cơ hội tận hưởng "ưu đãi kép". Trong chương trình "Vui hội
trăng rằm - Rước deal về ví", khách hàng mua sắm nhóm sản phẩm bánh, kẹo
và thức uống không cồn từ 250.000 đồng trở lên qua ứng dụng Co.op Online hoặc
website Cooponline.vn vừa được giảm giá đến 50%.
Bên cạnh bánh trung thu, Saigon Co.op cho biết đang chú trọng
phát triển hai dòng sản phẩm tiện lợi là Ready to Cook (thực phẩm sẵn sàng để nấu)
và Ready to Eat (thực phẩm sẵn sàng để ăn). Theo
đó, một số sản phẩm được doanh nghiệp áp dụng chương trình giảm giá tối thiểu
15% từ 25/9 đến 1/10, nổi bật gồm: cá nục kho cà, thịt cotlet ram, rau xào thập
cẩm...
Tương tự, hệ thống siêu thị Lotte Mart cho ra mắt chương
trình Trung thu với chủ đề “Tết đoàn viên” mang tới cơ hội mua sắm các sản phẩm
Tết Trung thu với ưu đãi hấp dẫn lên đến 6% áp dụng cho bánh trung thu Lotte
Mart; và 15% áp dụng cho bánh trung thu thương hiệu khác khi mua từ 14 hộp bánh
các loại.
Đặc biệt, bánh trung thu nhãn hiệu riêng Lotte Mart bao gồm
6 loại nhân đáp ứng tất cả các nhu cầu của khách hàng, có mức giá dao động từ
63.000 - 75.000đ/cái, hộp 2 bánh trung thu giá 138.000/hộp và 269.000đ/hộp bánh
Trung thu 4 vị cao cấp. Bên cạnh đó, Lotte Mart còn chú trọng nhập về các
thương hiệu có bao bì bắt mắt, thiết kế đẹp, sang trọng... với mức giá đa dạng.
Khảo sát tại siêu thị GO! Thăng Long (Hà Nội) và siêu thị
Aone Mall Hà Đông, có thể thấy khu vực trưng bày bánh Trung thu thu
hút số lượng lớn người tiêu dùng trải nghiệm mẫu thử và chọn mua. Với chương
trình “Tết Trung thu rước đèn đi Go!”, hệ thống siêu thị Go! đưa ra nhiều mẫu sản
phẩm bánh nướng, bánh dẻo hương vị truyền thống. Siêu thị cũng tổ chức chương trình chiết
khấu 15% cho các đơn mua hàng trị giá từ 1 triệu đồng trở lên...
Không chịu thua kém, hệ thống siêu thị Win Mart triển khai
chương trình khuyến mại “Trung thu đoàn viên - Rộn ràng ưu đãi”, qua đó
giới thiệu đến người tiêu dùng, doanh nghiệp Bộ sưu tập bánh Trung thu
2025 đa dạng hương vị cho cả gia đình.
Cụ thể, Win Mart đưa ra sản phẩm bánh
Trung nhân truyền thống: sen, đậu xanh, thập cẩm gà quay jambon; nhân hiện đại:
trứng chảy, cà phê socola tan chảy, khoai môn nếp dẻo sữa dừa… với giá bán hộp
4 bánh 100g: 220.000 đồng/hộp; hộp 4 bánh 150g giá 300.000 đồng/hộp… Chiết khấu
lên đến 20% cho đơn hàng số lượng lớn...
CẦN TẠO DỰNG ĐƯỢC THƯƠNG HIỆU UY TÍN
Trong bối cảnh trụ cột xuất khẩu chịu áp lực từ các biến động
thuế quan, để đẩy mạnh tiêu dùng nội địa, TP.HCM đã triển khai nhiều chương
trình kích cầu như: Shopping Season, Citysale, "Tick xanh trách nhiệm",
tăng cường kiểm soát hàng gian, hàng giả và tổ chức bán hàng lưu động phục vụ
công nhân, lao động…
Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Trưởng Phòng Quản lý thương mại, Sở
Công Thương TP.HCM, thông tin: "Từ nay đến cuối năm, ngành sẽ tập trung
thêm nhiều giải pháp đồng bộ hơn nữa. Cụ thể như là chương trình khuyến mãi tập
trung đợt 2, với sự tham gia cộng hưởng của toàn bộ các hệ thống trung tâm
thương mại, siêu thị, chợ, các cửa hàng tiện lợi đồng loạt tổ chức khuyến mãi
trong mùa hai".
Hưởng ứng Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2025 và
Chương trình khuyến mại tập trung TP. Hà Nội năm 2025, hệ thống bán lẻ trên địa
bàn Hà Nội cũng đồng loạt tổ chức các hoạt động giảm giá quy mô lớn với hàng loạt mặt
hàng thiết yếu như hóa phẩm, thực phẩm, thời trang…
Bà Đinh Thị Thúy Phương, Phó trưởng
ban Ban Thống kê dịch vụ và giá (Cục Thống kê, Bộ Tài chính), dự báo trong
tháng 9 này, thị trường nội địa sẽ khởi sắc hơn, vì đây là mùa tựu trường,
nhu cầu mua sắm quần áo, sách vở, đồ dùng, bút mực, dụng cụ học tập... tăng đột
biến.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia để kích cầu tiêu dùng thì
ngoài giảm giá, hàng Việt không chỉ nâng chất lượng, đổi mới sản phẩm mà còn phải
xây dựng thương hiệu cạnh tranh, nâng cao hạ tầng thương mại. Nhiều nghiên cứu
chỉ ra rằng, khi quyết định mua sắm, đặc biệt là hàng thời trang, hàng cao cấp,
thì thiết kế và thương hiệu quan trọng hơn xuất xứ.
Tức là hàng Việt hay hàng
ngoại không quan trọng mà là thương hiệu phải uy tín, mẫu mã phải bắt mắt. Thế
nhưng đây lại chưa phải điểm mạnh của hàng Việt. Do đó, cần có sự liên kết giữa nhà sản xuất, nhà thiết kế
sáng tạo và nhà phân phối bán lẻ thương mại để tạo dựng được những thương hiệu
uy tín. Có như vậy, sản phẩm Việt mới đi được đường dài và tăng sức cạnh tranh
với hàng ngoại.
Một cuộc vận động mới "Người Việt Nam dùng sản phẩm Việt
Nam" đang được các Bộ ngành lên kế hoạch triển khai. Kết quả đến đâu phụ
thuộc nhiều vào chính nội lực của doanh nghiệp Việt. Thương hiệu của một quốc
gia được tạo dựng nên từ thương hiệu của từng doanh nghiệp, từng cá nhân. Khi
thương hiệu quốc gia mạnh cũng sẽ là bệ đỡ cho thêm nhiều thương hiệu mới ra đời.
