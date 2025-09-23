Đón Trung thu, doanh nghiệp bán lẻ tung ưu đãi “khủng”

Năm nay, hàng Việt vẫn giữ được ưu thế trong giỏ quà Trung thu. Người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn các thương hiệu trong nước như: Kinh Đô, Hữu Nghị, Đại Phát, Bibica… Ngoài ra còn có dòng bánh nhãn riêng của một số hệ thống siêu thị lớn...

Theo đại diện các doanh nghiệp bán lẻ, với việc triển khai đồng loạt nhiều chương trình ưu đãi, người tiêu dùng không chỉ tiết kiệm được chi phí mà còn dễ dàng trải nghiệm mua sắm hiện đại, tiện lợi. Những chính sách này góp phần san sẻ gánh nặng chi tiêu, đồng thời kích cầu tiêu dùng nội địa, đặc biệt là đối với hàng Việt.

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Trung thu, do đó từ nay đến hết tháng 9, các hệ thống siêu thị đồng loạt chú trọng giảm giá các mặt hàng phục vụ Tết đoàn viên. Điển hình, hệ thống siêu thị Co.op Mart giới thiệu chương trình "Vui hội trăng rằm - Sắm siêu tiết kiệm" với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn. Trong đó, giảm giá đến 50% nhóm hóa phẩm, đồ dùng, thực phẩm công nghệ trên Co.op Online.

CÁC ƯU ĐÃI KÉO DÀI ĐẾN ĐẦU THÁNG 10

Riêng với mặt hàng bánh Trung thu, hệ thống siêu thị Co.op Mart tổ chức chương trình chiết khấu đến 16%. Chương trình áp dụng cho các đơn hàng bánh Trung thu đa dạng, từ truyền thống đến cao cấp, cùng các hộp quà sang trọng, vừa giúp khách hàng tiết kiệm chi phí vừa góp phần bình ổn thị trường và lan tỏa niềm vui đoàn viên.

Đặc biệt, bên cạnh các ưu đãi trực tiếp tại siêu thị, Saigon Co.op còn đồng bộ khuyến mãi trên kênh thương mại điện tử, mang đến cho khách hàng cơ hội tận hưởng "ưu đãi kép". Trong chương trình "Vui hội trăng rằm - Rước deal về ví", khách hàng mua sắm nhóm sản phẩm bánh, kẹo và thức uống không cồn từ 250.000 đồng trở lên qua ứng dụng Co.op Online hoặc website Cooponline.vn vừa được giảm giá đến 50%.

Từ nay đến hết tháng 9, các hệ thống siêu thị đồng loạt chú trọng giảm giá các mặt hàng phục vụ Tết Trung thu.

Bên cạnh bánh trung thu, Saigon Co.op cho biết đang chú trọng phát triển hai dòng sản phẩm tiện lợi là Ready to Cook (thực phẩm sẵn sàng để nấu) và Ready to Eat (thực phẩm sẵn sàng để ăn). Theo đó, một số sản phẩm được doanh nghiệp áp dụng chương trình giảm giá tối thiểu 15% từ 25/9 đến 1/10, nổi bật gồm: cá nục kho cà, thịt cotlet ram, rau xào thập cẩm...

Tương tự, hệ thống siêu thị Lotte Mart cho ra mắt chương trình Trung thu với chủ đề “Tết đoàn viên” mang tới cơ hội mua sắm các sản phẩm Tết Trung thu với ưu đãi hấp dẫn lên đến 6% áp dụng cho bánh trung thu Lotte Mart; và 15% áp dụng cho bánh trung thu thương hiệu khác khi mua từ 14 hộp bánh các loại.

Đặc biệt, bánh trung thu nhãn hiệu riêng Lotte Mart bao gồm 6 loại nhân đáp ứng tất cả các nhu cầu của khách hàng, có mức giá dao động từ 63.000 - 75.000đ/cái, hộp 2 bánh trung thu giá 138.000/hộp và 269.000đ/hộp bánh Trung thu 4 vị cao cấp. Bên cạnh đó, Lotte Mart còn chú trọng nhập về các thương hiệu có bao bì bắt mắt, thiết kế đẹp, sang trọng... với mức giá đa dạng.

Thị trường bánh Trung thu năm nay đa dạng, từ truyền thống đến cao cấp, cùng các hộp quà sang trọng.

Khảo sát tại siêu thị GO! Thăng Long (Hà Nội) và siêu thị Aone Mall Hà Đông, có thể thấy khu vực trưng bày bánh Trung thu thu hút số lượng lớn người tiêu dùng trải nghiệm mẫu thử và chọn mua. Với chương trình “Tết Trung thu rước đèn đi Go!”, hệ thống siêu thị Go! đưa ra nhiều mẫu sản phẩm bánh nướng, bánh dẻo hương vị truyền thống. Siêu thị cũng tổ chức chương trình chiết khấu 15% cho các đơn mua hàng trị giá từ 1 triệu đồng trở lên...

Không chịu thua kém, hệ thống siêu thị Win Mart triển khai chương trình khuyến mại “Trung thu đoàn viên - Rộn ràng ưu đãi”, qua đó giới thiệu đến người tiêu dùng, doanh nghiệp Bộ sưu tập bánh Trung thu 2025 đa dạng hương vị cho cả gia đình.

Cụ thể, Win Mart đưa ra sản phẩm bánh Trung nhân truyền thống: sen, đậu xanh, thập cẩm gà quay jambon; nhân hiện đại: trứng chảy, cà phê socola tan chảy, khoai môn nếp dẻo sữa dừa… với giá bán hộp 4 bánh 100g: 220.000 đồng/hộp; hộp 4 bánh 150g giá 300.000 đồng/hộp… Chiết khấu lên đến 20% cho đơn hàng số lượng lớn...

CẦN TẠO DỰNG ĐƯỢC THƯƠNG HIỆU UY TÍN

Trong bối cảnh trụ cột xuất khẩu chịu áp lực từ các biến động thuế quan, để đẩy mạnh tiêu dùng nội địa, TP.HCM đã triển khai nhiều chương trình kích cầu như: Shopping Season, Citysale, "Tick xanh trách nhiệm", tăng cường kiểm soát hàng gian, hàng giả và tổ chức bán hàng lưu động phục vụ công nhân, lao động…

Các siêu thị tổ chức chương trình, giảm giá, ưu đãi, chiết khấu... lớn trong dịp này.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Trưởng Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương TP.HCM, thông tin: "Từ nay đến cuối năm, ngành sẽ tập trung thêm nhiều giải pháp đồng bộ hơn nữa. Cụ thể như là chương trình khuyến mãi tập trung đợt 2, với sự tham gia cộng hưởng của toàn bộ các hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, các cửa hàng tiện lợi đồng loạt tổ chức khuyến mãi trong mùa hai".

Hưởng ứng Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2025 và Chương trình khuyến mại tập trung TP. Hà Nội năm 2025, hệ thống bán lẻ trên địa bàn Hà Nội cũng đồng loạt tổ chức các hoạt động giảm giá quy mô lớn với hàng loạt mặt hàng thiết yếu như hóa phẩm, thực phẩm, thời trang…

Bà Đinh Thị Thúy Phương, Phó trưởng ban Ban Thống kê dịch vụ và giá (Cục Thống kê, Bộ Tài chính), dự báo trong tháng 9 này, thị trường nội địa sẽ khởi sắc hơn, vì đây là mùa tựu trường, nhu cầu mua sắm quần áo, sách vở, đồ dùng, bút mực, dụng cụ học tập... tăng đột biến.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia để kích cầu tiêu dùng thì ngoài giảm giá, hàng Việt không chỉ nâng chất lượng, đổi mới sản phẩm mà còn phải xây dựng thương hiệu cạnh tranh, nâng cao hạ tầng thương mại. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, khi quyết định mua sắm, đặc biệt là hàng thời trang, hàng cao cấp, thì thiết kế và thương hiệu quan trọng hơn xuất xứ.

Dự báo trong tháng 9 này, thị trường nội địa sẽ khởi sắc hơn.

Tức là hàng Việt hay hàng ngoại không quan trọng mà là thương hiệu phải uy tín, mẫu mã phải bắt mắt. Thế nhưng đây lại chưa phải điểm mạnh của hàng Việt. Do đó, cần có sự liên kết giữa nhà sản xuất, nhà thiết kế sáng tạo và nhà phân phối bán lẻ thương mại để tạo dựng được những thương hiệu uy tín. Có như vậy, sản phẩm Việt mới đi được đường dài và tăng sức cạnh tranh với hàng ngoại.

Một cuộc vận động mới "Người Việt Nam dùng sản phẩm Việt Nam" đang được các Bộ ngành lên kế hoạch triển khai. Kết quả đến đâu phụ thuộc nhiều vào chính nội lực của doanh nghiệp Việt. Thương hiệu của một quốc gia được tạo dựng nên từ thương hiệu của từng doanh nghiệp, từng cá nhân. Khi thương hiệu quốc gia mạnh cũng sẽ là bệ đỡ cho thêm nhiều thương hiệu mới ra đời.