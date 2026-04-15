Mức độ quan tâm không đồng đều đối với chung cư, đất nền và nhà riêng trong quý 1/2026

Trong quý 1/2026, mức độ quan tâm giữa các loại hình bất động sản như chung cư, đất nền và nhà riêng có sự phân hóa, cho thấy nhu cầu thị trường đang có những thay đổi nhất định…

Chia sẻ tại sự kiện toàn cảnh thị trường bất động sản quý 1/2026 do Batdongsan.com.vn tổ chức, bà Đỗ Thị Ngọc Ánh, Quản lý Kinh doanh cấp cao của Batdongsan.com.vn, cho biết trong bức tranh phân hóa, chung cư là phân khúc nổi bật với tăng trưởng về mức độ quan tâm. Dữ liệu cho thấy mức độ quan tâm chung cư tại nhiều khu vực trong tháng 3/2026 đã tăng 4% - 7% so với tháng 12/2025. Đây là mức tăng cao hơn đáng kể so với những loại hình khác, phản ánh dòng tìm kiếm đang quay trở lại với phân khúc này.

Không chỉ cải thiện về mức độ quan tâm, chung cư còn được đánh giá là loại hình có tiềm năng thanh khoản cao nhất trong 6 tháng tới theo khảo sát từ đội ngũ môi giới. Điểm đáng chú ý là tỷ trọng người mua để ở chiếm đa số. Cụ thể, quý 1/2026, có 67% người tham gia khảo sát cho biết mua để ở; 30% mua để đầu tư cho thuê; chỉ 4% là để lướt sóng. So với trước đây, có những thời điểm tỷ lệ người mua chung cư để đầu tư lướt sóng lên đến 30% - 40%, sự thay đổi này phản ánh xu hướng dịch chuyển rõ rệt từ đầu tư ngắn hạn sang nhu cầu sử dụng thực.

Trong bối cảnh đó, giá bán chung cư tiếp tục duy trì ổn định, với mức tăng 1,5% đến 2,4% theo quý. Riêng quý 1/2026, giá rao bán trung bình chung cư tại Hà Nội đạt 87 triệu đồng/m2 và 69 triệu đồng/m2 tại TP. Hồ Chí Minh cũ.

Khác với chung cư, đất nền được đánh giá có độ nhạy cao hơn trước những yếu tố vĩ mô. Theo bà Ngọc Ánh, các thông tin về quy hoạch, sáp nhập hay chính sách mới thường khiến mức độ quan tâm tăng mạnh, nhưng khi xuất hiện áp lực lãi suất, chính sách thuế hoặc biến động địa chính trị, nhu cầu tìm kiếm và giao dịch lại nhanh chóng suy giảm. Dù vậy, mặt bằng giá đất nền nhìn chung vẫn ổn định. Trong khoảng 3 năm trở lại đây, giá chủ yếu đi ngang và chưa ghi nhận xu hướng giảm rõ rệt.

Xét theo khu vực, cả Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh đều ghi nhận mức độ quan tâm đất nền giảm so với cuối năm 2025. Cụ thể, TP.Hồ Chí Minh cũ giảm 5%, trong khi Hà Nội giảm 23%. Về mặt bằng giá, tại Hà Nội, giá rao bán đất nền trung bình đạt 81 triệu đồng/m2 trong quý 1/2026, giảm nhẹ so với 82 triệu đồng/m2 vào quý 4/2025 nhưng cao hơn mức 75 triệu đồng/m2 đầu năm 2025. TP. Hồ Chí Minh cũ ghi nhận giá đi ngang 68 triệu đồng/m2 từ quý 4/2025 đến quý 1/2026, nhưng vẫn tăng so với mức 63 triệu đồng/m2 vào quý 1/2025.

Đáng chú ý là có sự phân hóa theo vùng miền. Nếu miền Bắc và miền Nam ghi nhận xu hướng giảm về mức độ quan tâm, thì miền Trung lại nổi lên như một điểm sáng. Hầu hết các địa phương khu vực này đều có mức tăng quan tâm đất nền từ 10% đến 28%.

Với nhà riêng, loại hình này trong quý 1/2026 cũng thể hiện rõ sự khác biệt giữa Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Cụ thể, TP. Hồ Chí Minh cũ ghi nhận mức độ quan tâm tăng 7% so với cuối năm 2025, còn Hà Nội giảm khoảng 22% so với cùng kỳ.

Theo bà Ngọc Ánh, nguyên nhân xuất phát từ diễn biến trái chiều của mặt bằng giá. Tại Hà Nội, giá nhà riêng duy trì xu hướng tăng liên tục trong suốt một năm qua. Ngược lại, tại TP. Hồ Chí Minh, sau giai đoạn tăng giá năm 2025, thị trường bắt đầu điều chỉnh nhẹ trong quý 1/2026.

Thực tế, tại TP. Hồ Chí Minh, khi một số khu vực có mức điều chỉnh giá giảm trong quý 1/2026 dao động khoảng 1–7%, thì mức độ quan tâm tăng từ 8–15%. Điều này cho thấy khi mặt bằng giá trở nên hợp lý hơn, lực cầu có xu hướng quay trở lại. Trong khi tại Hà Nội, mức tăng giá nhà riêng ở một số khu vực lên tới 20% - 30%, thì việc thị trường chững lại về mức độ quan tâm là diễn biến có thể lý giải.

Dự báo về thời gian tới, batdongsan.com cũng như nhiều đơn vị khác đều cho rằng thị trường bất động sản sẽ tiếp tục xu hướng phân hóa và từng bước đi vào quỹ đạo ổn định hơn. Nhu cầu bất động sản những tháng tới của năm 2026 tập trung chủ yếu vào phân khúc nhà ở vừa túi tiền, căn hộ chung cư có giá phù hợp tại các đô thị lớn, cũng như đất nền tại những khu vực có hạ tầng đồng bộ, dân cư ổn định.