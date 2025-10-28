Số người lao động đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần giảm mạnh

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 28/10/2025
Nhật Dương
28/10/2025, 10:57
Sau hơn 3 tháng triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội mới, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ghi nhận số người đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần giảm mạnh. Trong 9 tháng năm nay, giảm khoảng 23% so với cùng kỳ năm 2024…
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết sau hơn 3 tháng triển khai thực hiện, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 đã bước đầu mang lại những kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả an sinh xã hội, và đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội.
Tính đến hết tháng 9/2025, cả nước có gần 19,9 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng khoảng 798 nghìn người so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, gần 17,7 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và hơn 2,13 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên 16 triệu người, tăng 694,3 nghìn người so với cùng kỳ năm 2024.
Về công tác giải quyết, chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, cả nước có hơn 144 nghìn người được giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội hằng tháng; trên 5,3 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau; gần 981,5 nghìn người hưởng chế độ thai sản và hơn 587 nghìn người nhận trợ cấp thất nghiệp.
Đáng chú ý, số người đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần giảm mạnh, giảm khoảng 23% so với cùng kỳ năm 2024. Cùng với đó, mức độ quan tâm, tìm hiểu về các chính sách mới của Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi ngày càng tăng, thể hiện sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của người dân về vai trò và tầm quan trọng của bảo hiểm xã hội trong đời sống.
Trong đó, việc giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm, đã mở ra cơ hội tiếp cận lương hưu cho nhiều người, đặc biệt là những người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội ngắn.
Bên cạnh đó, với quy định bổ sung chế độ thai sản cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhiều trường hợp khi sinh con đã được hỗ trợ 2 triệu đồng. Chính sách này khiến nhiều người vui mừng và bất ngờ khi biết rằng ngoài mục tiêu lâu dài là hưởng chế độ hưu trí, họ còn được thụ hưởng thêm chế độ ngắn hạn thiết thực và có tính nhân văn.
Ngoài ra, việc điều chỉnh tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội và bổ sung chế độ trợ cấp hằng tháng đối với người đủ tuổi nghỉ hưu, nhưng không đủ thời gian đóng để hưởng lương hưu cũng được đánh giá cao.
Thực tế khi triển khai cho thấy nhiều người lao động, đặc biệt là người cao tuổi, người nghèo, cận nghèo đã được tiếp cận, thụ hưởng chính sách một cách kịp thời, đúng đối tượng.
Theo quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được mở rộng đối với các trường hợp là: chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật…
Quy định này giúp người lao động yên tâm, coi việc trích một phần thu nhập hằng tháng để đóng bảo hiểm xã hội là khoản tích lũy đem lại lợi ích thiết thực, lâu dài.
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, với những nội dung sửa đổi quan trọng, đáp ứng đúng nguyện vọng của Nhân dân, việc thực thi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo ra những chuyển biến tích cực hơn nữa trong nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật bảo hiểm xã hội của người dân và doanh nghiệp.
10:36, 22/01/2025
Bộ Nội vụ dự kiến 26 vị trí việc làm sử dụng tương ứng với dịch vụ sự nghiệp công được cung ứng ở cấp xã. Các đơn vị này do ngân sách nhà nước bảo đảm, cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, môi trường, khuyến nông, đô thị...
Bảo hiểm xã hội các địa phương sẽ căn cứ số kinh phí hỗ trợ tặng thẻ bảo hiểm y tế của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đăng ký, và nguồn kinh phí tự nguyện đóng góp huy động được ở địa phương, lựa chọn đối tượng và lập danh sách số người được hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế…
Theo Bộ Y tế, từ đầu năm 2025 đến nay, đã ghi nhận 6 vụ việc nhân viên y tế bị hành hung trong khi đang thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, điều trị cho người bệnh…
Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, gây ngập sâu và sạt lở tại nhiều khu vực, lực lượng Công an thành phố Huế đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án ứng phó, huy động tối đa lực lượng và phương tiện, với quyết tâm cao nhất bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: