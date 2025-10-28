Số người lao động đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần giảm mạnh

Sau hơn 3 tháng triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội mới, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ghi nhận số người đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần giảm mạnh. Trong 9 tháng năm nay, giảm khoảng 23% so với cùng kỳ năm 2024…

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết sau hơn 3 tháng triển khai thực hiện, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 đã bước đầu mang lại những kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả an sinh xã hội, và đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội.

Tính đến hết tháng 9/2025, cả nước có gần 19,9 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng khoảng 798 nghìn người so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, gần 17,7 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và hơn 2,13 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên 16 triệu người, tăng 694,3 nghìn người so với cùng kỳ năm 2024.

Về công tác giải quyết, chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, cả nước có hơn 144 nghìn người được giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội hằng tháng; trên 5,3 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau; gần 981,5 nghìn người hưởng chế độ thai sản và hơn 587 nghìn người nhận trợ cấp thất nghiệp.

Đáng chú ý, số người đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần giảm mạnh, giảm khoảng 23% so với cùng kỳ năm 2024. Cùng với đó, mức độ quan tâm, tìm hiểu về các chính sách mới của Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi ngày càng tăng, thể hiện sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của người dân về vai trò và tầm quan trọng của bảo hiểm xã hội trong đời sống.

Trong đó, việc giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm, đã mở ra cơ hội tiếp cận lương hưu cho nhiều người, đặc biệt là những người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội ngắn.

Bên cạnh đó, với quy định bổ sung chế độ thai sản cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhiều trường hợp khi sinh con đã được hỗ trợ 2 triệu đồng. Chính sách này khiến nhiều người vui mừng và bất ngờ khi biết rằng ngoài mục tiêu lâu dài là hưởng chế độ hưu trí, họ còn được thụ hưởng thêm chế độ ngắn hạn thiết thực và có tính nhân văn.

Ngoài ra, việc điều chỉnh tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội và bổ sung chế độ trợ cấp hằng tháng đối với người đủ tuổi nghỉ hưu, nhưng không đủ thời gian đóng để hưởng lương hưu cũng được đánh giá cao.

Thực tế khi triển khai cho thấy nhiều người lao động, đặc biệt là người cao tuổi, người nghèo, cận nghèo đã được tiếp cận, thụ hưởng chính sách một cách kịp thời, đúng đối tượng.

Theo quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được mở rộng đối với các trường hợp là: chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật…

Quy định này giúp người lao động yên tâm, coi việc trích một phần thu nhập hằng tháng để đóng bảo hiểm xã hội là khoản tích lũy đem lại lợi ích thiết thực, lâu dài.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, với những nội dung sửa đổi quan trọng, đáp ứng đúng nguyện vọng của Nhân dân, việc thực thi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo ra những chuyển biến tích cực hơn nữa trong nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật bảo hiểm xã hội của người dân và doanh nghiệp.