Tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, phục vụ cho tăng trưởng kinh tế và giai đoạn phát triển mới của đất nước

Để đạt mục tiêu 2 con số, cần tạo đột phá về thể chế, phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân, khơi thông các nguồn lực, đa dạng hóa công cụ huy động trung và dài hạn…

Chiều 11/12, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh chủ trì Họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tại họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển nhấn mạnh để góp phần hoàn thiện thể chế, tháo gỡ "điểm nghẽn của điểm nghẽn", Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thực hiện các mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết 66-NQ/TW, nhiệm kỳ qua, Quốc hội đã hoàn thành khoảng 150 luật. Với số lượng luật này đã cơ bản đạt được mục tiêu tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế và chuyển nhanh sang trạng thái "thể chế là đột phá của đột phá", phục vụ cho sự phát triển của đất nước trong thời gian tới.

Đề cập về mục tiêu tăng trưởng 2 con số, bà Phạm Thị Hồng Yến, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cho biết đây là mục tiêu thể hiện khát vọng bứt phá và quyết tâm rất cao của cả hệ thống chính trị trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Để góp phần giải quyết các thách thức, theo bà Phạm Thị Hồng Yến, giải pháp hàng đầu là tiếp tục ưu tiên cho thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và đảm bảo nợ công, bội chi ngân sách nhà nước trong giới hạn quy định.

Trong điều kiện dư địa chính sách tài khóa và tiền tệ hiện nay không còn nhiều, việc phối hợp hai chính sách này cần được thực hiện hết sức chặt chẽ, linh hoạt và hài hòa...

Bên cạnh đó cần tạo đột phá thực chất về thể chế và tạo lập được môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, an toàn, lành mạnh; tập trung tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn trong pháp luật về đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng, môi trường, nông nghiệp, thủ tục hành chính...

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thông qua một số luật để giải quyết, tháo gỡ những điểm nghẽn này. Chính phủ cần đẩy nhanh tiến độ ban hành các văn bản hướng dẫn và tổ chức thực thi hiệu quả, đồng bộ, có chất lượng các luật và nghị quyết Quốc hội thông qua; phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, tạo không gian chủ động cho địa phương, đặc biệt là các vùng động lực.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu kết luận Họp báo. Ảnh: Quốc hội.

“Thể chế minh bạch, ổn định và nhất quán là điều kiện tiên quyết để huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho tăng trưởng; lấy kết quả thực chất trong tổ chức thực hiện để làm thước đo hiệu quả và thành công của các quyết sách”, bà Phạm Thị Hồng Yến cho hay.

Ngoài ra, cần tập trung nâng cao năng lực tự chủ chiến lược và xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính.

Đây chính là yếu tố mang tính quyết định đối với việc tăng trưởng nhanh và bền vững. Cùng với đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển các ngành công nghiệp nền tảng mũi nhọn cần thực thi cơ chế chính sách thuận lợi để phát triển mô hình kinh tế mới, mô hình kinh doanh mới, lĩnh vực mới, ngành công nghệ mới như bán dẫn, năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn...

Đồng thời, tập trung phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân, khơi thông các nguồn lực, đa dạng hóa công cụ huy động trung và dài hạn; thu hút hiệu quả vốn trong nước và quốc tế, vận hành hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm để có thể nhanh chóng đưa vào vận hành; tiến hành khai thác hiệu quả các khu thương mại tự do thế hệ mới tại một số địa phương.

Hình thành cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho nghiên cứu phát triển, đổi mới sản phẩm, ứng dụng công nghệ cao; lồng ghép mục tiêu xanh hóa sản xuất, phát triển thị trường carbon, nâng cao tiêu chuẩn môi trường, giúp Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu, thích ứng tốt hơn với xu hướng thương mại toàn cầu.

Song song đó, việc đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực hiện đại, chất lượng cao chính là nền tảng dài hạn quyết định chất lượng tăng trưởng. Cần gắn kết chặt chẽ đào tạo với nhu cầu thị trường; chú trọng kỹ năng số, công nghệ tự động hóa và quản trị đổi mới sáng tạo; huy động tư nhân, doanh nghiệp FDI, cơ sở nghiên cứu đào tạo tham gia vào phát triển nhân lực cho các ngành công nghiệp trọng điểm, nhất là năng lượng chế biến, chế tạo, dịch vụ công nghệ cao.

Bà Phạm Thị Hồng Yến cho rằng để đạt được mục tiêu tăng trưởng 10%, Việt Nam cần một cách tiếp cận toàn diện là ổn định để tăng trưởng, cải cách để bứt phá và đổi mới để phát triển bền vững. Khi thể chế thông suốt, nguồn lực được giải phóng và con người được đặt ở trung tâm phát triển, kinh tế Việt Nam hoàn toàn có thể biến khát vọng tăng trưởng 10% thành hiện thực.