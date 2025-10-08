Muôn trào lưu du lịch “độc lạ” của giới trẻ Trung Quốc

Lượng khách du lịch ở Trung Quốc đã tăng vọt trong kỳ nghỉ "tuần lễ vàng" năm nay, với 289 triệu lượt khách được ghi nhận vào hôm 2/10. Nhiều danh lam thắng cảnh thông báo đã bán hết vé cho đến ngày 8/10…

Quốc khánh trùng với Tết Trung thu, "tuần lễ vàng" năm nay tại Trung Quốc kéo dài hơn thông thường, thúc đẩy hàng triệu du khách phá kỷ lục đi lại. Ngày 1/10, ngành đường sắt Trung Quốc đạt 23,13 triệu lượt đi tàu trong một ngày, tăng khoảng 8% so với năm trước.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại các sân bay. Theo Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC), tổng hành khách toàn quốc ước tính 2,2 triệu lượt, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Các điểm du lịch nổi tiếng như Vạn Lý Trường Thành cùng công viên Thiên Đàn (Bắc Kinh) đều chật kín du khách từ những ngày đầu.

Cảnh tượng tương tự cũng diễn ra trên cồn cát khu thắng cảnh Minh Sa - Hồ Nguyệt Nha ở Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc. Hàng trăm con lạc đà gây tắc nghẽn trên cồn cát sa mạc. Theo ban quản lý, chỉ riêng ngày 2/10, khu thắng cảnh ghi nhận 12.000 lượt cưỡi lạc đà, đạt công suất tối đa.

Quang cảnh tại Vạn Lý Trường Thành, Bắc Kinh, ngày 3/10.

Tờ Bắc Kinh Nhật báo đưa tin các bảo tàng nổi tiếng, bao gồm Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc, Bảo tàng Lịch sử Thiểm Tây, Bảo tàng Nam Kinh và Bảo tàng Hồ Nam, đều đã bán hết vé vào cửa ngay từ đầu kỳ nghỉ, hầu hết đều không còn vé cho đến qua Tết Trung thu (ngày 6/10).

Trong bối cảnh đó, ngành kinh doanh "du lịch giả vờ", chứng kiến ​​lượng đặt vé tăng vọt. Trang tin Blue Whale News cho biết, các bài đăng trên hầu hết các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc đều mang địa chỉ IP riêng, cho phép một số người tạo ra ảo giác về "du lịch quốc tế". Do đó, một số doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ như đăng lên WeChat Moments và chụp ảnh du lịch thay người khác.

Chi phí cho một bài đăng tại một địa điểm cụ thể (giả) thường dao động từ 8 đến 50 Nhân dân tệ, trong khi ảnh gắn thẻ một địa chỉ nào đó dao động từ 3 - 20 Nhân dân tệ. Bài đăng gắn check in địa điểm ở nước ngoài có giá 40 Nhân dân tệ và được kèm với hai ảnh trực tiếp.

Nếu đăng ảnh "9 ô" được yêu cầu trả thêm 10 Nhân dân tệ cho mỗi ảnh. Một nhà cung cấp dịch vụ còn thiện chí cảnh báo: "Những người thực sự sành điệu thích đăng ít ảnh. Đôi khi họ chỉ thả hờ hững 1 ảnh là đủ".

Một số doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ như đăng lên WeChat Moments và chụp ảnh du lịch thay người khác.

Một người bán dịch vụ tiết lộ rằng bình thường mỗi ngày họ nhận được 10 đến 20 đặt hàng, nhưng nhu cầu tăng vọt trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, đòi hỏi phải đặt trước. Đa số ảnh được cung cấp đều “giả trang’ các chuyến du lịch thượng lưu, chẳng hạn như ảnh ngồi ghế máy bay hạng nhất, đang đánh golf hay bữa ăn trong khách sạn 5 sao.

Tương tự, ngay trước “tuần lễ vàng”, một hình thức du lịch mới được giới trẻ Trung Quốc ưa chuộng, "du lịch lười biếng”. Theo đó, nhóm du khách Gen Z chuyển sang nằm thả trôi trên sông, nhảy bungee hạ cánh chậm và leo núi bằng thang máy. Họ theo đuổi phương châm "tiêu hao thể lực tối thiểu, thoải mái tâm lý tối đa".

Ví dụ, du lịch leo núi phiên bản “lười biếng” cho phép du khách ngồi thang máy tham quan hoặc thang cuốn đi thẳng lên đỉnh núi. Cũng vậy, một số cư dân mạng thẳng thắn bày tỏ rằng, so với chèo thuyền tốn thể lực, giờ đây họ thích mặc áo phao nằm thả trôi theo dòng nước ở Quế Lâm hơn.

Dữ liệu từ Meituan Travel cho thấy, lượng tìm kiếm từ khóa "chèo thuyền lười biếng" trong tháng trước đã tăng 135% so với tháng trước đó. Dữ liệu từ Qunar Travel cho thấy Khu quan sát Thiên Dữ Sơn, hồ Thiên Đảo (Chiết Giang) và khu thắng cảnh Thần Tiên Cư (Chiết Giang) - nổi tiếng với "thang cuốn ngắm núi", có doanh số vé tăng lần lượt 32.4% và 36.4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giới trẻ Trung Quốc dùng thang máy hoặc thang cuốn để "du lịch leo núi".

Phó giáo sư Hùng Hải Phong, Học viện Quản lý Công nghiệp Văn hóa thuộc Đại học Truyền thông Trung Quốc, phân tích rằng trào lưu này có liên hệ mật thiết với áp lực của xã hội đương đại. Ông nhận định: "Áp lực công việc hàng ngày của người trẻ khá lớn. Các hoạt động thư giãn cần cung cấp chức năng như một van giảm áp, chứ không phải gia tăng thêm những căng thẳng mới".

Cũng liên quan đến nhu cầu chữa lành, "khóc nơi công cộng" là trào lưu đang ngày càng lan rộng và trở thành một hiện tượng xã hội. Theo tờ SCMP, lấy cảm hứng từ một chương trình khuyến mãi của chuỗi nhà hàng KFC, một tài khoản trực tuyến có tên "Đừng gọi tôi là Da Vinci" đã tạo ra nghi thức "Crazy Cry Saturday" (Thứ Bảy khóc điên cuồng).

Theo đó, thứ Bảy hàng tuần, anh đạp xe đến sở thú Bắc Kinh, vừa đi vừa khóc. Anh xem chuyến đi kéo dài một giờ là cách giải tỏa cảm xúc. Ở Thượng Hải, một nhân viên tài chính tại Lục Gia Chủy với tài khoản mạng xã hội “Rảnh đâu mà giận” tiết lộ rằng cô thường đến đảo Chongming để khóc thật to nhằm lấy lại sự cân bằng bên trong.

Một số người trẻ thậm chí đã chia sẻ những địa điểm được cho là rất hiệu quả trong việc giúp họ giải tỏa cảm xúc. Tháp pháo đông bắc của Tử Cấm Thành được đánh giá cao nhờ là nơi lý tưởng để ngắm hoàng hôn. Sân bay quốc tế Phố Đông ở Thượng Hải, sân vận động Bảo An tại Thâm Quyến, bờ sông Hán ở Vũ Hán và hồ Xuân Vũ ở Nam Kinh... cũng được đánh giá cao.

Tháp pháo đông bắc của Tử Cấm Thành được đánh giá cao cho xu hướng "khóc nơi công cộng".

Tháng 10 năm ngoái, tài khoản Weibo chính thức của Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc đã đăng tải một video, mời các cư dân mạng thảo luận về "Dự án tour du lịch lưu đày ở Ninh Cổ Tháp" của khu thắng cảnh Kính Bạc Hồ.

Tuyến du lịch được thiết kế dọc theo con đường lưu đày của người xưa, dựa trên tình huống trong bộ phim truyền hình Hậu cung Chân Hoàn truyện. Khu du lịch sẽ xây dựng một Ninh Cổ Tháp theo phong cách cổ kính, kèm theo các hoạt động vui chơi trên băng tuyết. Các sản phẩm lưu niệm cũng khá độc đáo, với gông cùm màu hồng, xích chân và quần áo in chữ "Tù"…

Trong những năm gần đây, du lịch trải nghiệm nhập vai tại Trung Quốc rất được ưa chuộng. Việc “ăn theo” các bộ phim truyền hình, chương trình giải trí nổi tiếng để tạo ra các dự án du lịch đã trở nên phổ biến.

Chẳng hạn như dịp Quốc khánh Trung Quốc 2024, Vườn bách thảo Giang Tô đã kết hợp với bộ phim truyền hình Liên Hoa Lâu để tạo ra dự án du lịch trải nghiệm nhập vai theo phong cách giang hồ, nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ bộ phim.