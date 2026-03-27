Mỹ dừng tấn công hạ tầng năng lượng của Iran trong 10 ngày vì đàm phán “đang tiến triển tốt”

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày thứ Năm (26/3) cho biết
Washington sẽ tạm dừng tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng của Iran trong 10
ngày theo đề nghị từ Tehran, đồng thời nói rằng các cuộc đàm phán với Iran đang
tiến triển "rất tốt".
Cuộc xung đột tại Iran đã kéo dài gần một tháng, lan sang
nhiều nước láng giềng và gây sức ép lên kinh tế toàn cầu khi giá năng lượng
tăng vọt. Xung đột bùng phát sau khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích nhằm
vào Iran vào ngày 28/2, trong bối cảnh các cuộc đàm phán về chương trình hạt
nhân của Tehran không đạt được kết quả.
Ngày 26/3, trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng, ông Trump cảnh
báo sẽ gia tăng sức ép nếu Iran không chấp nhận một thỏa thuận nhằm hạ nhiệt
xung đột và xử lý vấn đề hạt nhân. Tuy nhiên, sau đó ông viết trên mạng xã hội
rằng Mỹ sẽ tạm dừng tấn công vào các cơ sở năng lượng của Iran trong 10 ngày, đến
20h ngày 6/4/2026 theo giờ miền Đông của Mỹ - tức 0h ngày 7/4 theo giờ
GMT.
"Các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục và bất chấp những
thông tin sai lệch từ truyền thông tin giả cùng một số bên khác, tiến triển hiện
rất tích cực”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.
Sau đó, trong chương trình "The Five" của kênh Fox
News, ông Trump cho biết phía Iran đã đề nghị Mỹ tạm dừng các đợt tấn công nhằm
vào các cơ sở năng lượng của nước này trong 7 ngày. Trong khi đó, tờ Wall
Street Journal dẫn lời các bên trung gian đàm phán hòa bình cho biết Iran không
hề đề nghị Mỹ tạm dừng tấn công vào các cơ sở năng lượng của nước này trong 10
ngày.
Dù ông Trump đưa ra đánh giá lạc quan, Iran vẫn tiếp tục đáp
trả các đợt không kích của Mỹ và Israel bằng việc tấn công Israel, các căn cứ Mỹ
và một số quốc gia vùng Vịnh. Diễn biến này đã làm gián đoạn hoạt
động xuất khẩu nhiên liệu từ Trung Đông qua eo biển Hormuz.
Ông Trump cảnh báo Mỹ sẽ trở thành "ác mộng tồi tệ nhất"
của Iran nếu Tehran không đáp ứng các yêu cầu của Washington, bao gồm mở lại eo
biển Hormuz và chấm dứt chương trình hạt nhân. Ông cũng cho biết Washington có
thể tính tới lựa chọn kiểm soát nguồn dầu của Iran, nhưng không nêu thêm chi tiết.
Theo một nguồn tin là quan chức Iran tiết lộ với Reuters, đề
xuất 15 điểm để chấm dứt chiến sự của Mỹ, do Pakistan chuyển tới Tehran, đã được
các quan chức cấp cao Iran cùng đại diện của Lãnh tụ Tối cao nước này xem xét kỹ
trong ngày thứ Tư (25/3). Quan chức này cho biết phía Iran nhận định bản đề xuất
chỉ phục vụ lợi ích của Mỹ và Israel. Dù vậy, Tehran vẫn chưa khép lại cánh cửa
ngoại giao.
Cũng trong ngày 26/3, ông Trump cho rằng Iran nên cho phép
10 tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz như một cử chỉ thiện chí trong đàm phán,
trong đó có một số tàu treo cờ Pakistan.
Tổng thống Mỹ cũng đã điều hàng nghìn binh sĩ tới Trung
Đông, trong đó một số đã tới nơi. Động thái này làm dấy lên đồn đoán về khả
năng Washington chuẩn bị cho một chiến dịch trên bộ, dù hiện chưa có nhiều chi
tiết được công bố.
Đặc phái viên của ông Trump, ông Steve Witkoff, xác nhận Mỹ
đã gửi cho Iran một danh sách hành động gồm 15 điểm để làm cơ sở cho đàm phán
chấm dứt xung đột. Theo một số nguồn tin, các yêu cầu trong danh sách này trải
từ việc chấm dứt chương trình hạt nhân, hạn chế năng lực tên lửa cho tới việc
trao quyền kiểm soát eo biển Hormuz.
Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Ishaq Dar cho biết Mỹ và Iran đang tiến hành
"đàm phán gián tiếp" thông qua các thông điệp do Islamabad chuyển tiếp.
Một số quốc gia khác, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập, cũng đang tham gia hỗ
trợ nỗ lực trung gian hòa giải.
Tuy nhiên, triển vọng đàm phán được đánh giá là rất phức tạp.
Theo các nguồn tin tại Iran, kể từ khi xung đột bùng phát, Tehran đã cứng rắn
hơn và yêu cầu phải có bảo đảm rằng sẽ không có thêm hành động quân sự trong
tương lai, được bồi thường thiệt hại và được chính thức kiểm soát eo biển
Hormuz.
Các nguồn tin trong khu vực cho biết Iran đã nói với các bên
trung gian rằng bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng phải bao gồm cả Lebanon,
thay vì chỉ tập trung vào Iran và Israel.
Cho đến nay, ông Trump vẫn chưa cho biết Washington đang đàm
phán với đại diện nào của Iran, trong bối cảnh nhiều quan chức cấp cao của Tehran nằm trong số hàng nghìn người thiệt mạng kể từ khi xung đột lan rộng ra
khắp Trung Đông.