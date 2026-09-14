Mỹ hoàn tất khoản vay 1,9 tỷ USD tái khởi động nhà máy điện hạt nhân Iowa

Google sẽ là khách hàng chính của nhà máy và sử dụng nguồn điện để hỗ trợ việc mở rộng cơ sở hạ tầng đám mây cũng như trí tuệ nhân tạo (AI) tại bang này...

Ảnh: NextEra Energy

Bộ Năng lượng Hoa Kỳ mới đây thông báo đã hoàn tất khoản vay trị giá 1,9 tỷ USD nhằm hỗ trợ kế hoạch tái khởi động nhà máy điện hạt nhân Duane Arnold tại bang Iowa.

Khoản tài chính này sẽ hỗ trợ kế hoạch của NextEra Energy đưa nhà máy công suất 615 MW trở lại vận hành vào năm 2029.

Duane Arnold ngừng hoạt động từ năm 2020 sau khi bị ảnh hưởng bởi một trận bão gió lớn. Trước đó, nhà máy đã được lên kế hoạch đóng cửa do áp lực về hiệu quả kinh tế.

Việc tái khởi động diễn ra trong bối cảnh nhu cầu điện tại Mỹ tăng mạnh, một phần do sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và các trung tâm dữ liệu. Các nhà máy điện hạt nhân ngày càng được các công ty công nghệ quan tâm do nhu cầu sử dụng lượng lớn điện năng ổn định và phát thải carbon thấp.

Google sẽ là khách hàng chính của nhà máy sau khi được khôi phục. Công ty dự kiến sử dụng nguồn điện từ nhà máy để hỗ trợ vận hành hạ tầng đám mây và AI đang phát triển tại Iowa.

NHU CẦU TỪ TRUNG TÂM DỮ LIỆU ĐỊNH HÌNH LẠI KINH TẾ ĐIỆN HẠT NHÂN

Thỏa thuận này đặt Duane Arnold trong bối cảnh thị trường điện Mỹ đang có những thay đổi lớn. Khi nhu cầu tính toán ngày càng tăng, các công ty công nghệ đang tìm kiếm những hợp đồng cung cấp điện dài hạn.

Đối với các công ty điện lực, nhóm khách hàng trên có thể góp phần cải thiện hiệu quả kinh tế của những khoản đầu tư lớn vào nguồn điện. Đồng thời, các hợp đồng dài hạn cũng có thể tạo ra nguồn doanh thu ổn định cần thiết để thúc đẩy việc tái khởi động những cơ sở từng ngừng hoạt động.

Dự án đáp ứng trực tiếp nhu cầu tiêu thụ điện đang gia tăng. Mục tiêu của dự án nhằm cung cấp nguồn điện mới để đáp ứng nhu cầu mới. Điều này cho thấy Mỹ có thể hỗ trợ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và nhu cầu điện ngày càng tăng, đồng thời góp phần duy trì giá điện ở mức hợp lý cho các khách hàng hiện hữu.

Theo một nghiên cứu của Strategic Economic Research, dự án có thể tạo ra hơn 9 tỷ USD lợi ích kinh tế cho bang Iowa trong 25 năm.

Chiến lược phát triển nguồn điện rộng hơn của NextEra cũng phản ánh quy mô tăng trưởng nhu cầu điện được dự báo. Công ty con NextEra Energy Resources hiện có danh mục các dự án đang phát triển với tổng công suất 35,1 GW.

Theo kịch bản cơ sở, công ty đặt mục tiêu phát triển 15 GW nguồn điện mới cho các khách hàng có nhu cầu phụ tải lớn vào năm 2035.

ĐÀ TÁI KHỞI ĐỘNG ĐIỆN HẠT NHÂN NGÀY CÀNG TĂNG

Duane Arnold không phải là nhà máy điện hạt nhân duy nhất từng ngừng hoạt động đang nhận được sự quan tâm trở lại.

Constellation Energy đang triển khai kế hoạch tái khởi động nhà máy điện hạt nhân Crane công suất 835 MW, trước đây được biết đến với tên gọi Tổ máy 1 của Three Mile Island. Chi phí cho kế hoạch này dự kiến khoảng 1,6 tỷ USD.

Bộ Năng lượng Hoa Kỳ cho biết chương trình cho vay của cơ quan này hiện đã tài trợ cho ba dự án tái khởi động nhà máy điện hạt nhân. Dưới chính quyền Tổng thống Trump, cơ quan cũng đã hoàn tất bốn cam kết có điều kiện và các thủ tục tài chính liên quan.

Ngoài ra, hoạt động trên đang “đẩy nhanh dòng vốn để đưa thêm năng lượng của Mỹ vào vận hành”.

Trong khi đó, NextEra đang theo đuổi thương vụ mua lại Dominion Energy bằng toàn bộ cổ phiếu. Thương vụ được đề xuất có thể nâng tổng danh mục dự án phục vụ các khách hàng có phụ tải lớn của hai công ty lên khoảng 130 GW.

Thương vụ đang ngày càng chịu sự giám sát về mặt chính trị. Các ý kiến chỉ trích lo ngại về những tác động tiềm tàng đối với giá điện và chất lượng dịch vụ dành cho các hộ gia đình.

Công ty hợp nhất sẽ cung cấp điện cho khoảng 10 triệu khách hàng tại 4 bang và có thể trở thành công ty điện lực được quản lý lớn nhất thế giới.

Đối với lãnh đạo doanh nghiệp và nhà đầu tư, Duane Arnold cho thấy nhu cầu điện từ AI đang làm thay đổi bài toán kinh tế của ngành phát điện. Việc tái khởi động các nhà máy điện hạt nhân đang trở thành một phần trong giải pháp đáp ứng nhu cầu này.

Tuy nhiên, tài chính chỉ là một phần của bài toán. Việc bảo vệ người tiêu dùng điện, phê duyệt của cơ quan quản lý và phân bổ chi phí sẽ quyết định mô hình này có thể được nhân rộng đến đâu trong hệ thống điện của Mỹ.

Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) cam kết bảo vệ người tiêu dùng dân cư khỏi các chi phí liên quan đến hạ tầng phục vụ các trung tâm dữ liệu quy mô lớn. Tuy nhiên, cơ quan này chưa ngay lập tức giải thích khoản vay dành cho Duane Arnold đáp ứng cam kết trên như thế nào.