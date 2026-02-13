Mỹ và Đài Loan chính thức ký thỏa thuận thương mại

Mỹ và Đài Loan đã chính thức ký kết thỏa thuận thương mại song phương, theo đó Mỹ sẽ hạ thuế quan cho Đài Loan để đổi lấy việc Đài Loan tăng mua hàng hóa của Mỹ và đầu tư hàng trăm tỷ USD vào Mỹ...

Thỏa thuận này giảm thuế quan đối với hàng xuất khẩu của Đài Loan vào thị trường Mỹ xuống còn 15%, ngang bằng với mức thuế quan mà Mỹ áp dụng với các đồng minh châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc. Cùng với đó, thỏa thuận mở rộng hơn cánh cửa thị trường Đài Loan cho hàng hóa Mỹ, khi Đài Bắc cắt giảm mạnh thuế quan đối với Mỹ và mua thêm hàng chục tỷ USD hàng hóa Mỹ trong mấy năm tới.

Theo thỏa thuận, Đài Loan sẽ loại bỏ hoặc giảm 99% các rào cản thuế quan đối với hàng hóa Mỹ, đồng thời cung cấp "quyền tiếp cận thị trường ưu đãi" cho các sản phẩm công nghiệp và nông nghiệp của Mỹ, bao gồm ô tô, sản phẩm thịt bò và khoáng sản. Đài Loan cam kết mua hơn 84 tỷ USD hàng hóa từ Mỹ trong giai đoạn 2025 đến 2029, bao gồm khí tự nhiên hóa lỏng, dầu thô, máy bay và thiết bị điện.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết Đài Loan đã cam kết giải quyết các rào cản phi thuế quan lâu dài, chẳng hạn như chấp nhận các phương tiện giao thông của Mỹ được sản xuất theo Tiêu chuẩn An toàn Xe cơ giới Liên bang Mỹ mà không cần thêm yêu cầu nào khác.

Thỏa thuận thương mại Mỹ - Đài Loan được ký kết sau khi các công ty chip và công nghệ của Đài Loan vào tháng 1 vừa qua cam kết đầu tư ít nhất 250 tỷ USD vào năng lực sản xuất tại Mỹ. Chương trình đầu tư này được bảo đảm bằng một lượng vốn tín dụng tương đương từ chính quyền Đài Loan, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp muốn đầu tư thêm vào Mỹ.

Tuy nhiên, Đài Loan và Mỹ đưa ra quan điểm thiếu đồng nhất về chuỗi cung ứng chip.

Theo Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick, mục tiêu của thỏa thuận là đưa 40% chuỗi cung ứng bán dẫn của Đài Loan sang Mỹ trong nhiệm kỳ này của Tổng thống Donald Trump. Ông cũng cho biết các công ty chip có trụ sở tại Đài Loan không xây dựng năng lực sản xuất tại Mỹ có thể phải đối mặt với mức thuế quan 100%.

Tuy nhiên, Đài Loan đã phản đối đề xuất đó của Mỹ, cho rằng việc di dời 40% chuỗi cung ứng bán dẫn của đảo sang Mỹ là một việc bất khả thi.

Bà Cheng Li-chiun, quan chức cấp cao nhất phụ trách đàm phán thương mại của Đài Loan, nói rằng hệ sinh thái bán dẫn đã được xây dựng qua nhiều thập kỷ của Đài Loan không thể được di dời một cách đơn giản.

Bà Cheng nói thêm rằng việc mở rộng quốc tế của ngành công nghiệp chip Đài Loan, bao gồm các khoản đầu tư vào Mỹ, dựa trên quan điểm rằng ngành chip Đài Loan vẫn được đặt chủ yếu tại Đài Loan và tiếp tục mở rộng đầu tư tại vùng lãnh thổ này - hãng tin CNBC đưa tin.