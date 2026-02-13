Thứ Sáu, 13/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Mỹ và Đài Loan chính thức ký thỏa thuận thương mại

Bình Minh

13/02/2026, 11:23

Mỹ và Đài Loan đã chính thức ký kết thỏa thuận thương mại song phương, theo đó Mỹ sẽ hạ thuế quan cho Đài Loan để đổi lấy việc Đài Loan tăng mua hàng hóa của Mỹ và đầu tư hàng trăm tỷ USD vào Mỹ...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Thỏa thuận này giảm thuế quan đối với hàng xuất khẩu của Đài Loan vào thị trường Mỹ xuống còn 15%, ngang bằng với mức thuế quan mà Mỹ áp dụng với các đồng minh châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc. Cùng với đó, thỏa thuận mở rộng hơn cánh cửa thị trường Đài Loan cho hàng hóa Mỹ, khi Đài Bắc cắt giảm mạnh thuế quan đối với Mỹ và mua thêm hàng chục tỷ USD hàng hóa Mỹ trong mấy năm tới.

Theo thỏa thuận, Đài Loan sẽ loại bỏ hoặc giảm 99% các rào cản thuế quan đối với hàng hóa Mỹ, đồng thời cung cấp "quyền tiếp cận thị trường ưu đãi" cho các sản phẩm công nghiệp và nông nghiệp của Mỹ, bao gồm ô tô, sản phẩm thịt bò và khoáng sản. Đài Loan cam kết mua hơn 84 tỷ USD hàng hóa từ Mỹ trong giai đoạn 2025 đến 2029, bao gồm khí tự nhiên hóa lỏng, dầu thô, máy bay và thiết bị điện.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết Đài Loan đã cam kết giải quyết các rào cản phi thuế quan lâu dài, chẳng hạn như chấp nhận các phương tiện giao thông của Mỹ được sản xuất theo Tiêu chuẩn An toàn Xe cơ giới Liên bang Mỹ mà không cần thêm yêu cầu nào khác.

Thỏa thuận thương mại Mỹ - Đài Loan được ký kết sau khi các công ty chip và công nghệ của Đài Loan vào tháng 1 vừa qua cam kết đầu tư ít nhất 250 tỷ USD vào năng lực sản xuất tại Mỹ. Chương trình đầu tư này được bảo đảm bằng một lượng vốn tín dụng tương đương từ chính quyền Đài Loan, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp muốn đầu tư thêm vào Mỹ.

Tuy nhiên, Đài Loan và Mỹ đưa ra quan điểm thiếu đồng nhất về chuỗi cung ứng chip.

Theo Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick, mục tiêu của thỏa thuận là đưa 40% chuỗi cung ứng bán dẫn của Đài Loan sang Mỹ trong nhiệm kỳ này của Tổng thống Donald Trump. Ông cũng cho biết các công ty chip có trụ sở tại Đài Loan không xây dựng năng lực sản xuất tại Mỹ có thể phải đối mặt với mức thuế quan 100%.

Tuy nhiên, Đài Loan đã phản đối đề xuất đó của Mỹ, cho rằng việc di dời 40% chuỗi cung ứng bán dẫn của đảo sang Mỹ là một việc bất khả thi.

Bà Cheng Li-chiun, quan chức cấp cao nhất phụ trách đàm phán thương mại của Đài Loan, nói rằng hệ sinh thái bán dẫn đã được xây dựng qua nhiều thập kỷ của Đài Loan không thể được di dời một cách đơn giản.

Bà Cheng nói thêm rằng việc mở rộng quốc tế của ngành công nghiệp chip Đài Loan, bao gồm các khoản đầu tư vào Mỹ, dựa trên quan điểm rằng ngành chip Đài Loan vẫn được đặt chủ yếu tại Đài Loan và tiếp tục mở rộng đầu tư tại vùng lãnh thổ này - hãng tin CNBC đưa tin.

Đài Loan: Xuất khẩu tăng mạnh nhất trong 16 năm qua nhờ nhu cầu lớn về chip

10:52, 10/02/2026

Đài Loan: Xuất khẩu tăng mạnh nhất trong 16 năm qua nhờ nhu cầu lớn về chip

Mỹ - Ấn Độ công bố thỏa thuận thương mại chi tiết

10:13, 09/02/2026

Mỹ - Ấn Độ công bố thỏa thuận thương mại chi tiết

Thâm hụt ngân sách chính phủ Mỹ giảm mạnh nhờ thu thuế quan tăng hơn 300%

08:14, 12/02/2026

Thâm hụt ngân sách chính phủ Mỹ giảm mạnh nhờ thu thuế quan tăng hơn 300%

Từ khóa:

Đài Loan thế giới thỏa thuận thương mại thuế quan

Chủ đề:

Chính sách thuế mới của Mỹ

Đọc thêm

Hạ viện Mỹ bỏ phiếu đảo ngược thuế quan đối với Canada, tín hiệu bất lợi cho Tổng thống Trump?

Hạ viện Mỹ bỏ phiếu đảo ngược thuế quan đối với Canada, tín hiệu bất lợi cho Tổng thống Trump?

Hạ viện Mỹ vừa thông qua nghị quyết nhằm đảo ngược các mức thuế quan mà Tổng thống Donald Trump áp lên Canada...

Kinh tế Anh tăng trưởng ì ạch, BOE đứng trước áp lực hạ lãi suất

Kinh tế Anh tăng trưởng ì ạch, BOE đứng trước áp lực hạ lãi suất

Nền kinh tế Anh gần như đi ngang trong 3 tháng cuối năm 2025, khi bất định xoay quanh ngân sách của Chính phủ làm xói mòn niềm tin, kéo giảm đầu tư của doanh nghiệp và khiến tiêu dùng thấp hơn dự báo...

Chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh do mối lo về AI, giá dầu “bốc hơi” gần 3%

Chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh do mối lo về AI, giá dầu “bốc hơi” gần 3%

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (12/2), khi nhà đầu tư lo lắng về mặt tiêu cực của cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI)...

Giá vàng lao dốc về gần 4.900 USD/oz, SPDR Gold Trust bán ròng mạnh

Giá vàng lao dốc về gần 4.900 USD/oz, SPDR Gold Trust bán ròng mạnh

Theo các nhà phân tích, có hai nguyên nhân chính khiến giá vàng và các kim loại quý khác sụt giảm mạnh trong phiên ngày thứ Năm...

Chứng khoán Mỹ giảm điểm sau báo cáo việc làm, giá dầu đi lên

Chứng khoán Mỹ giảm điểm sau báo cáo việc làm, giá dầu đi lên

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (11/2), khi số liệu việc làm tốt hơn kỳ vọng không đủ để mang lại sự hưng phấn mới cho nhà đầu tư...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Cô gái Lào yêu Việt Nam

eMagazine

Cô gái Lào yêu Việt Nam

Kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở: Khi doanh nghiệp lớn và startup cùng “bắt tay”

eMagazine

Kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở: Khi doanh nghiệp lớn và startup cùng “bắt tay”

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Mỹ và Đài Loan chính thức ký thỏa thuận thương mại

Thế giới

2

Một phụ nữ bị lừa 82 tỷ đồng qua hình thức giao dịch vàng trực tuyến

Dân sinh

3

Ecopark tràn ngập sắc hoa tại các đại đô thị khắp 3 miền dịp Tết Bính Ngọ 2026

Bất động sản

4

Kinh tế Anh tăng trưởng ì ạch, BOE đứng trước áp lực hạ lãi suất

Thế giới

5

AI giúp doanh nghiệp làm mọi thứ nhanh hơn, hiệu quả hơn

eMagazine

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy