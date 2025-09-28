Mỹ xem xét đánh thuế nhập khẩu thiết bị điện tử dựa trên số lượng chip

Kế hoạch này nhằm đưa doanh nghiệp sản xuất về Mỹ, nhưng cũng có nguy cơ làm tăng áp lực lạm phát tại nước này...

Theo Reuters, Chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc áp thuế đối với thiết bị điện tử nhập khẩu dựa trên số lượng chip trong từng sản phẩm, nhằm khuyến khích doanh nghiệp đưa sản xuất về Mỹ.

Phát ngôn viên Nhà Trắng, ông Kush Desai, cho biết: “Mỹ không thể phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu nước ngoài cho các sản phẩm bán dẫn then chốt, vốn liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia và nền kinh tế. Chính quyền Trump đang triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, từ thuế quan, giảm thuế, nới lỏng quy định đến tận dụng lợi thế năng lượng, để đưa sản xuất quan trọng trở lại trong nước”.

Nếu được thực hiện, kế hoạch này sẽ tác động đến nhiều mặt hàng tiêu dùng quen thuộc tại nước này, từ bàn chải đánh răng cho đến máy tính xách tay, đồng thời có nguy cơ làm tăng áp lực lạm phát trong bối cảnh Mỹ đang tìm cách đẩy mạnh sản xuất nội địa.

Ông Michael Strain, chuyên gia kinh tế tại Viện Doanh nghiệp Mỹ (AEI), cảnh báo: “Chính sách có thể khiến giá hàng tiêu dùng đội lên vào thời điểm lạm phát tại Mỹ vốn đã cao hơn mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang và đang có xu hướng tăng nhanh”.

Ông Strain cho biết, ngay cả những mặt hàng sản xuất trong nước cũng có thể tăng giá vì các loại thuế mới đánh vào nguyên liệu đầu vào quan trọng.

Thời gian qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục áp dụng nhiều biện pháp thuế quan để thúc đẩy sản xuất nội địa. Tuần trước, ông đã công bố gói thuế nhập khẩu mới, trong đó có mức thuế 100% đối với thuốc biệt dược và 25% đối với xe tải hạng nặng. Động thái này đã làm gia tăng bất ổn thương mại sau một giai đoạn tương đối yên ả.

Hồi tháng 4, chính quyền Trump cũng đã mở cuộc tham vấn về việc áp thuế đối với dược phẩm và chip bán dẫn, với lý do Mỹ đang phụ thuộc quá nhiều vào nguồn sản xuất nước ngoài, từ đó tiềm ẩn rủi ro cho an ninh quốc gia.

Dù vậy, vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được làm rõ: những sản phẩm chứa chip nào sẽ bị đánh thuế, mức thuế cụ thể là bao nhiêu, và liệu có quốc gia, mặt hàng hay doanh nghiệp nào được miễn trừ hay không.

Tháng 8 vừa qua, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ áp thuế khoảng 100% với chip nhập khẩu, nhưng miễn trừ cho các công ty sản xuất tại Mỹ hoặc đã cam kết đầu tư ở đây. Hiện nay, các nhà sản xuất chip lớn nhất bên ngoài Mỹ là TSMC (Đài Loan) và Samsung Electronics (Hàn Quốc).

Một nguồn tin tiết lộ với Reuters rằng Bộ Thương mại Mỹ đang xem xét áp thuế 25% đối với phần linh kiện chip trong các thiết bị nhập khẩu, và 15% đối với thiết bị điện tử từ Nhật Bản cùng Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, đây mới chỉ là mức dự kiến ban đầu.

Tuy nhiên, Reuters cũng thông tin thêm, một số nguồn tin cho biết Bộ Thương mại Mỹ từng cân nhắc cơ chế miễn trừ thuế theo hình thức “đô la đổi đô la” dựa trên mức đầu tư vào sản xuất tại Mỹ, nhưng chỉ áp dụng nếu doanh nghiệp chuyển ít nhất một nửa hoạt động sản xuất về Mỹ.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ cơ chế này sẽ vận hành ra sao và liệu có được triển khai hay không. Thông tin về đề xuất miễn trừ này trước đó đã được Wall Street Journal đưa tin.

Ngoài ra, Bộ Thương mại Mỹ cũng từng đề xuất miễn thuế cho các thiết bị sản xuất chip nhằm tránh làm tăng chi phí sản xuất bán dẫn tại Mỹ. Điều này có thể đi ngược lại mục tiêu đưa sản xuất quay lại trong nước của ông Trump.

Tuy vậy, theo các nguồn tin, Nhà Trắng không mấy hài lòng với đề xuất này, vì ông Trump nhìn chung không ủng hộ các hình thức miễn trừ.