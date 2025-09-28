Chủ Nhật, 28/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Mỹ xem xét đánh thuế nhập khẩu thiết bị điện tử dựa trên số lượng chip

Hạ Chi

28/09/2025, 09:24

Kế hoạch này nhằm đưa doanh nghiệp sản xuất về Mỹ, nhưng cũng có nguy cơ làm tăng áp lực lạm phát tại nước này...

Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo Reuters, Chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc áp thuế đối với thiết bị điện tử nhập khẩu dựa trên số lượng chip trong từng sản phẩm, nhằm khuyến khích doanh nghiệp đưa sản xuất về Mỹ.

Phát ngôn viên Nhà Trắng, ông Kush Desai, cho biết: “Mỹ không thể phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu nước ngoài cho các sản phẩm bán dẫn then chốt, vốn liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia và nền kinh tế. Chính quyền Trump đang triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, từ thuế quan, giảm thuế, nới lỏng quy định đến tận dụng lợi thế năng lượng, để đưa sản xuất quan trọng trở lại trong nước”. 

Nếu được thực hiện, kế hoạch này sẽ tác động đến nhiều mặt hàng tiêu dùng quen thuộc tại nước này, từ bàn chải đánh răng cho đến máy tính xách tay, đồng thời có nguy cơ làm tăng áp lực lạm phát trong bối cảnh Mỹ đang tìm cách đẩy mạnh sản xuất nội địa.

Ông Michael Strain, chuyên gia kinh tế tại Viện Doanh nghiệp Mỹ (AEI), cảnh báo: “Chính sách có thể khiến giá hàng tiêu dùng đội lên vào thời điểm lạm phát tại Mỹ vốn đã cao hơn mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang và đang có xu hướng tăng nhanh”. 

Ông Strain cho biết, ngay cả những mặt hàng sản xuất trong nước cũng có thể tăng giá vì các loại thuế mới đánh vào nguyên liệu đầu vào quan trọng.

Thời gian qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục áp dụng nhiều biện pháp thuế quan để thúc đẩy sản xuất nội địa. Tuần trước, ông đã công bố gói thuế nhập khẩu mới, trong đó có mức thuế 100% đối với thuốc biệt dược và 25% đối với xe tải hạng nặng. Động thái này đã làm gia tăng bất ổn thương mại sau một giai đoạn tương đối yên ả.

Hồi tháng 4, chính quyền Trump cũng đã mở cuộc tham vấn về việc áp thuế đối với dược phẩm và chip bán dẫn, với lý do Mỹ đang phụ thuộc quá nhiều vào nguồn sản xuất nước ngoài, từ đó tiềm ẩn rủi ro cho an ninh quốc gia.

Dù vậy, vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được làm rõ: những sản phẩm chứa chip nào sẽ bị đánh thuế, mức thuế cụ thể là bao nhiêu, và liệu có quốc gia, mặt hàng hay doanh nghiệp nào được miễn trừ hay không.

Tháng 8 vừa qua, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ áp thuế khoảng 100% với chip nhập khẩu, nhưng miễn trừ cho các công ty sản xuất tại Mỹ hoặc đã cam kết đầu tư ở đây. Hiện nay, các nhà sản xuất chip lớn nhất bên ngoài Mỹ là TSMC (Đài Loan) và Samsung Electronics (Hàn Quốc).

Một nguồn tin tiết lộ với Reuters rằng Bộ Thương mại Mỹ đang xem xét áp thuế 25% đối với phần linh kiện chip trong các thiết bị nhập khẩu, và 15% đối với thiết bị điện tử từ Nhật Bản cùng Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, đây mới chỉ là mức dự kiến ban đầu.

Tuy nhiên, Reuters cũng thông tin thêm, một số nguồn tin cho biết Bộ Thương mại Mỹ từng cân nhắc cơ chế miễn trừ thuế theo hình thức “đô la đổi đô la” dựa trên mức đầu tư vào sản xuất tại Mỹ, nhưng chỉ áp dụng nếu doanh nghiệp chuyển ít nhất một nửa hoạt động sản xuất về Mỹ.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ cơ chế này sẽ vận hành ra sao và liệu có được triển khai hay không. Thông tin về đề xuất miễn trừ này trước đó đã được Wall Street Journal đưa tin.

Ngoài ra, Bộ Thương mại Mỹ cũng từng đề xuất miễn thuế cho các thiết bị sản xuất chip nhằm tránh làm tăng chi phí sản xuất bán dẫn tại Mỹ. Điều này có thể đi ngược lại mục tiêu đưa sản xuất quay lại trong nước của ông Trump.

Tuy vậy, theo các nguồn tin, Nhà Trắng không mấy hài lòng với đề xuất này, vì ông Trump nhìn chung không ủng hộ các hình thức miễn trừ.

Việt Nam và Hàn Quốc hợp tác chuyển giao công nghệ bán dẫn

09:18, 20/09/2025

Việt Nam và Hàn Quốc hợp tác chuyển giao công nghệ bán dẫn

Bosch muốn tham gia phát triển ngành bán dẫn ở Việt Nam

06:59, 12/09/2025

Bosch muốn tham gia phát triển ngành bán dẫn ở Việt Nam

AI đang “đẩy” ngành công nghiệp bán dẫn phải chuyển mình mạnh mẽ

08:10, 06/09/2025

AI đang “đẩy” ngành công nghiệp bán dẫn phải chuyển mình mạnh mẽ

Từ khóa:

biện pháp thuế quan chính quyền Trump chip bán dẫn Doanh nghiệp Mỹ kinh tế số thiết bị điện tử

Đọc thêm

Không để học sinh bậc tiểu học tự do sử dụng ChatGPT

Không để học sinh bậc tiểu học tự do sử dụng ChatGPT

Không để học sinh bậc tiểu học tự do sử dụng ChatGPT. Sẽ có một danh mục công cụ AI riêng, được kiểm duyệt kỹ càng về an toàn và đạo đức trước khi đưa vào giảng dạy...

Việt Nam - Australia tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và kinh tế số

Việt Nam - Australia tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và kinh tế số

Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Australia 2025, các chuyên gia và đại diện Chính phủ 2 nước đánh giá giáo dục và phát triển kinh tế số là 2 lĩnh vực cần được đẩy mạnh hợp tác trong quan hệ song phương...

Việt Nam và UAE hướng tới hợp tác chiến lược trong lĩnh vực công nghệ

Việt Nam và UAE hướng tới hợp tác chiến lược trong lĩnh vực công nghệ

Buổi làm việc giữa lãnh đạo Việt Nam và UAE mới đây đã mở ra hướng đi mới, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam – UAE, hướng tới hợp tác chiến lược trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo…

Nguy cơ bị đánh cắp thông tin thẻ tín dụng, dữ liệu nhạy cảm khi sử dụng công cụ AI mã nguồn mở

Nguy cơ bị đánh cắp thông tin thẻ tín dụng, dữ liệu nhạy cảm khi sử dụng công cụ AI mã nguồn mở

Công ty an ninh mạng Kaspersky vừa phát hiện tội phạm mạng có thể lợi dụng Model Context Protocol (MCP) – một giao thức kết nối AI mã nguồn mở để tiến hành các cuộc tấn công chuỗi cung ứng, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như rò rỉ mật khẩu, thông tin thẻ tín dụng, ví tiền điện tử cùng các loại dữ liệu nhạy cảm khác, hoặc thậm chí còn nghiêm trọng hơn…

Việt Nam đã đến giai đoạn ưu tiên phát triển tài sản trí tuệ

Việt Nam đã đến giai đoạn ưu tiên phát triển tài sản trí tuệ

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định Việt Nam đặt mục tiêu lọt vào top 30 toàn cầu về GII trong vòng khoảng 5-10 năm tới. Việt Nam đã đến giai đoạn phải ưu tiên phát triển tài sản trí tuệ để phát triển đất nước thành nước phát triển, có thu nhập cao...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

eMagazine

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc 2025 tại Huế

Du lịch

2

Quảng Trị định vị thương hiệu trung tâm di sản xanh và du lịch mạo hiểm Đông Nam Á

Kinh tế xanh

3

Nông nghiệp, nông thôn: Định hướng phát triển bền vững đến năm 2030 theo Nghị quyết 19-NQ/TW

Tiêu điểm

4

Hơn 70% người cao tuổi Việt Nam gánh từ 3 bệnh mãn tính trở lên

Dân sinh

5

Khẩn cấp ứng phó với bão Bualoi đổ bộ đất liền chiều tối nay

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy