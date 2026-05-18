Theo Chiến lược Tiêu chuẩn quốc
gia giai đoạn 2026-2035 vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phê duyệt,
mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu 75% tiêu chuẩn Việt Nam hài hòa với tiêu chuẩn
quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài của các nước phát triển.
Đồng thời, phấn đấu 100% lĩnh vực trong Khung phân loại tiêu chuẩn Việt Nam
tương thích với phân loại cấp 2 của Khung phân loại tiêu chuẩn quốc tế ICS của
Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO).
Đối với lĩnh vực tiêu chuẩn có
liên quan đến phát triển công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược,
các ngành kinh tế trọng điểm của Việt Nam phấn đấu có đại diện tham gia vào 60%
các Ban kỹ thuật tương ứng của ISO, IEC, ITU,...; Bên cạnh đó, Ban kỹ thuật tiêu
chuẩn Việt Nam có đại diện tham gia vào Ban kỹ thuật của IEC trong một số lĩnh
vực có liên quan đến phát triển đô thị thông minh.
Chiến lược cũng đặt mục tiêu trung
bình hàng năm có 50.000 chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật góp
phần nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm, hàng
hóa Việt Nam.
Đáng chú ý, phấn đấu 50% tiêu chuẩn
Việt Nam xây dựng mới có sự tham gia của doanh nghiệp, hiệp hội, viện nghiên cứu
và các trường đại học; triển khai chương trình hỗ trợ tối thiểu 50.000 doanh
nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận và áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam thông qua các cơ chế
hỗ trợ tài chính, đào tạo tại chỗ và tư vấn theo ngành.
Về phát triển nguồn lực, mục tiêu
đến năm 2030 sẽ đào tạo 300 chuyên gia đủ năng lực tham gia xây dựng tiêu chuẩn
quốc tế hoặc tham gia các Ban kỹ thuật của các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế, tổ
chức tiêu chuẩn hóa nước ngoài của các nước phát triển. Đào tạo, bồi dưỡng kiến
thức chuyên môn về tiêu chuẩn hóa cho ít nhất 5.000 lượt công chức, viên chức
và người lao động trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt trong ngành,
lĩnh vực trọng điểm.
Ngoài ra, nội dung đào tạo về tiêu
chuẩn, đo lường, chất lượng được tích hợp vào chương trình giảng dạy chính quy
tại ít nhất 50 trường đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc khối ngành kỹ
thuật, công nghệ và kinh tế.
Mục tiêu đến năm 2035, phấn đấu
80% tiêu chuẩn Việt Nam hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc
tiêu chuẩn nước ngoài của các nước phát triển, nhằm nâng cao khả năng tiếp cận
thị trường quốc tế của sản phẩm, hàng hóa Việt Nam. Phấn đấu 60% số tiêu chuẩn
Việt Nam được xây dựng trên cơ sở nhu cầu thực tiễn của thị trường trọng điểm. Phấn
đấu 30% tiêu chuẩn Việt Nam mới được xây dựng trong giai đoạn phục vụ các lĩnh
vực công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ chiến lược, kinh tế số, kinh tế xanh
và phát triển bền vững.
Phấn đấu trung bình hàng năm có
70.000 chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, góp phần nâng cao năng
suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa Việt Nam.
Để thực hiện mục tiêu, các nhiệm
vụ, giải pháp để các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện gồm: hoàn thiện
thể chế, chính sách và hạ tầng hỗ trợ; xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam
để thúc đẩy đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phục vụ phát
triển công nghiệp và dịch vụ, phát triển đô thị hiện đại và quản lý xã hội, phục
vụ tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; nâng cao mức độ áp dụng tiêu chuẩn
Việt Nam và hiệu quả thực thi; phát triển đội ngũ chuyên gia và nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực; thực thi hàng rào kỹ thuật trong thương mại và tăng cường
minh bạch hóa kỹ thuật; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận và áp dụng tiêu
chuẩn; huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính…