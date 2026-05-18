Chiến lược Tiêu chuẩn quốc gia giai đoạn 2026-2035 định hướng nâng cao mức độ hài hòa của tiêu chuẩn Việt Nam với tiêu chuẩn quốc tế, qua đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo, cải thiện năng lực cạnh tranh và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng tiếp cận thị trường toàn cầu…

Theo Chiến lược Tiêu chuẩn quốc gia giai đoạn 2026-2035 vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phê duyệt, mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu 75% tiêu chuẩn Việt Nam hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài của các nước phát triển. Đồng thời, phấn đấu 100% lĩnh vực trong Khung phân loại tiêu chuẩn Việt Nam tương thích với phân loại cấp 2 của Khung phân loại tiêu chuẩn quốc tế ICS của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO).

Đối với lĩnh vực tiêu chuẩn có liên quan đến phát triển công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược, các ngành kinh tế trọng điểm của Việt Nam phấn đấu có đại diện tham gia vào 60% các Ban kỹ thuật tương ứng của ISO, IEC, ITU,...; Bên cạnh đó, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Việt Nam có đại diện tham gia vào Ban kỹ thuật của IEC trong một số lĩnh vực có liên quan đến phát triển đô thị thông minh.

Chiến lược cũng đặt mục tiêu trung bình hàng năm có 50.000 chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa Việt Nam.

Đáng chú ý, phấn đấu 50% tiêu chuẩn Việt Nam xây dựng mới có sự tham gia của doanh nghiệp, hiệp hội, viện nghiên cứu và các trường đại học; triển khai chương trình hỗ trợ tối thiểu 50.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận và áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam thông qua các cơ chế hỗ trợ tài chính, đào tạo tại chỗ và tư vấn theo ngành.

Về phát triển nguồn lực, mục tiêu đến năm 2030 sẽ đào tạo 300 chuyên gia đủ năng lực tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế hoặc tham gia các Ban kỹ thuật của các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế, tổ chức tiêu chuẩn hóa nước ngoài của các nước phát triển. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về tiêu chuẩn hóa cho ít nhất 5.000 lượt công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt trong ngành, lĩnh vực trọng điểm.

Ngoài ra, nội dung đào tạo về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng được tích hợp vào chương trình giảng dạy chính quy tại ít nhất 50 trường đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc khối ngành kỹ thuật, công nghệ và kinh tế.

Mục tiêu đến năm 2035, phấn đấu 80% tiêu chuẩn Việt Nam hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài của các nước phát triển, nhằm nâng cao khả năng tiếp cận thị trường quốc tế của sản phẩm, hàng hóa Việt Nam. Phấn đấu 60% số tiêu chuẩn Việt Nam được xây dựng trên cơ sở nhu cầu thực tiễn của thị trường trọng điểm. Phấn đấu 30% tiêu chuẩn Việt Nam mới được xây dựng trong giai đoạn phục vụ các lĩnh vực công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ chiến lược, kinh tế số, kinh tế xanh và phát triển bền vững.

Phấn đấu trung bình hàng năm có 70.000 chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa Việt Nam.

Để thực hiện mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp để các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện gồm: hoàn thiện thể chế, chính sách và hạ tầng hỗ trợ; xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam để thúc đẩy đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phục vụ phát triển công nghiệp và dịch vụ, phát triển đô thị hiện đại và quản lý xã hội, phục vụ tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; nâng cao mức độ áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam và hiệu quả thực thi; phát triển đội ngũ chuyên gia và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực thi hàng rào kỹ thuật trong thương mại và tăng cường minh bạch hóa kỹ thuật; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận và áp dụng tiêu chuẩn; huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính…