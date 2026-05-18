Trang chủ Bất động sản

Sáng 19/5/2026, Thái Nguyên sẽ khởi công, động thổ hàng loạt dự án

Phan Nam

18/05/2026, 15:55

Theo Kế hoạch, 8 giờ sáng ngày 19/5/2026, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẽ đồng loạt khởi công, động thổ 5 dự án với tổng mức đầu tư hơn 7.345 tỷ đồng. Đây là những dự án quan trọng, có ý nghĩa chính trị, kinh tế - xã hội, thiết thực với địa phương và khu vực…

Ảnh minh hoạ

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ khởi công, động thổ các dự án chào mừng 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026). Lãnh đạo tỉnh mong muốn thông qua sự kiện, sẽ khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm xây dựng quê hương, đồng thời, tăng cường quảng bá hình ảnh, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thái Nguyên.

Trong đợt này, tỉnh sẽ khởi công 3 dự án, mỗi dự án có tổng vốn đầu tư hàng ngàn tỷ đồng. Cụ thể gồm: Dự án Khu tổ hợp văn hóa thể dục thể thao sân gôn Quân Chu 2 do Công ty cổ phần đầu tư Golf Le Mont làm chủ đầu tư với quy mô diện tích 89,99 ha (18 hố golf), tổng vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng; Dự án Khu tổ hợp nhà máy sản xuất chè và vùng nguyên liệu chè hữu cơ do Công ty cổ phần Chè Quân Chu làm chủ đầu tư với quy mô 335 ha, tổng  vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng; Dự án Khu đô thị Nam Tiến 2 do Tổng Công ty Cổ phần địa ốc Sài Gòn làm chủ đầu tư với quy mô diện tích 35,286 ha, tổng vốn đầu tư 3.825 tỷ đồng.

Cùng với đó, Thái Nguyên cũng sẽ động thổ 2 dự án: Dự án Trường liên cấp Tiểu học - THCS Linh Sơn 3,18 ha do Quân Khu 1 làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư 105 tỷ đồng; Dự án Khu đô thị City Home 48,14 ha do Liên danh Công ty Cổ phần tập đoàn BNB và Công ty TNHH CIPUTRA Thái Nguyên làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư 1.215,46 tỷ đồng.

UBND tỉnh giao đã Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành các địa phương - nơi có dự án khởi công, động thổ, các chủ đầu tư dự án và các đơn vị có liên quan để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thành công Lễ khởi công, động thổ các dự án theo quy định…

Tiến độ cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội nhiều năm qua vẫn chưa đạt kỳ vọng do còn tồn tại nhiều vướng mắc, trong đó có việc lựa chọn chủ đầu tư. Vì vậy, hoàn thiện các tiêu chí, quy trình liên quan được đánh giá là giải pháp quan trọng, nhằm tháo gỡ "điểm nghẽn", đẩy nhanh tiến độ cải tạo và chỉnh trang đô thị...

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành công văn về việc triển khai công tác giám sát trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và hài hòa của đô thị…

Chiến lược Tiêu chuẩn quốc gia giai đoạn 2026-2035 định hướng nâng cao mức độ hài hòa của tiêu chuẩn Việt Nam với tiêu chuẩn quốc tế, qua đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo, cải thiện năng lực cạnh tranh và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng tiếp cận thị trường toàn cầu…

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5, Tập đoàn Flamingo ra mắt chính sách "Lá chắn lãi suất - Khóa trần 8%", áp dụng từ 18/5 đến 18/6/2026 tại các dự án bất động đang triển khai bán hàng, giúp khách hàng giảm áp lực trước biến động lãi suất trong 3 năm đầu.

Tuyến cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành không chỉ là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm của khu vực phía Nam, mà còn được xem là cú hích chiến lược tái định vị bản đồ kinh tế và bất động sản khu vực Bắc TP.HCM. Với tổng chiều dài gần 70 km, tuyến đường này đóng vai trò trục kết nối huyết mạch giữa trung tâm kinh tế TP.HCM với các cực tăng trưởng công nghiệp mới tại Bình Dương và Bình Phước.

