TP. Hồ Chí Minh tháo gỡ vướng mắc về bồi thường diện tích đất còn lại của 25 dự án
TThanh Thủy
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UBND TP. Hồ Chí Minh có quyết định cho phép áp dụng quy định pháp luật tại thời điểm đã phê duyệt phương án bồi thường trước đó để tiếp tục xử lý phần diện tích còn lại của 25 dự án trên địa bàn, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng...
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành
Quyết định số 4588/QĐ-UBND về việc áp dụng quy định pháp luật tại thời điểm phê
duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để xử lý phần diện tích còn lại
của các dự án trên địa bàn.
Theo quyết định, Thành phố cho phép
tiếp tục áp dụng quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại thời
điểm phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng dự án đã được phê duyệt
trước đó để lập, thẩm định và phê duyệt phương án đối với phần diện tích còn
lại.
Việc áp dụng được thực hiện đối với các dự án thuộc trường hợp quy định
tại điểm b khoản 13 Điều 3 Nghị quyết số 254/2025/QH15 và khoản 2 Điều 19 Nghị
định số 49/2026/NĐ-CP.
UBND các xã, phường và đặc khu được
giao rà soát, xác định các dự án thuộc đối tượng áp dụng theo quy định trước
khi tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định
cư.
Theo quyết định, việc áp dụng cơ chế
này không làm thay đổi phạm vi thu hồi đất cũng như đối tượng được bồi thường,
hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định trước đó, mà chỉ
áp dụng đối với việc lập và phê duyệt phương án cho phần diện tích còn lại của
từng dự án.
Mục tiêu của quy định là xử lý dứt
điểm phần diện tích chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước thời
điểm Nghị quyết số 254/2025/QH15 có hiệu lực, đồng thời bảo đảm không làm phát
sinh nghĩa vụ ngân sách ngoài quy định.
UBND TP. Hồ Chí Minh
giao UBND các xã, phường và đặc khu rà soát đầy đủ hồ sơ pháp lý của từng dự
án, xác định đúng đối tượng và phạm vi áp dụng trước khi lập, thẩm định và phê
duyệt phương án. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn chuyên
môn, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện; đồng thời, kịp thời báo cáo, đề
xuất UBND thành phố biện pháp xử lý đối với các trường hợp không đủ điều kiện
áp dụng.
Kèm theo quyết định là danh mục 25 dự án, công trình được áp dụng cơ
chế này để phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với phần
diện tích còn lại.
Danh mục có nhiều dự án hạ tầng
trọng điểm như: dự án thành phần 6 đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh (đoạn
qua phường Thuận An), dự án cầu Ông Nhiêu trên đường Nguyễn Duy Trinh (phường
Long Trường), dự án mở rộng, nâng cấp đường Dương Quảng Hàm (đoạn từ quận Bình
Thạnh cũ đến Công viên Văn hóa), dự án nâng cấp, mở rộng đường Lã Xuân Oai,..
Bên cạnh đó, nhiều dự án khu công
nghiệp cũng thuộc diện áp dụng, gồm dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở
hạ tầng Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng và dự án Khu công nghiệp Việt Nam -
Singapore III (phường Tân Uyên).
Việc ban hành quyết định được kỳ
vọng sẽ góp phần tháo gỡ các vướng mắc còn tồn đọng trong công tác bồi thường,
hỗ trợ, tái định cư, tạo điều kiện để các dự án sớm hoàn tất công tác giải
phóng mặt bằng và triển khai theo kế hoạch.
Danh mục 25 dự án:
1.
Dự án Đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn
Thành - Đức Hòa.
2.
Dự án Đường dây 500kV Đức Hòa - Chơn
Thành.
3.
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh
cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng.
4.
Dự án Khu công nghiệp Việt Nam -
Singapore III.
5.
Dự án Chỉnh trang suối Vàm Vá (đoạn
từ cầu Lễ Trang đến cầu Vàm Vá).
6.
Dự án Trạm biến áp 500kV Bình Dương
1.
7.
Dự án Đường dây 500kV Bình Dương 1 -
Chơn Thành.
8.
Dự án Đường dây 110kV từ Trạm biến
áp 110kV Thanh An đến Trạm biến áp 220kV Bến Cát.
9.
Dự án xây dựng cầu Đò mới qua sông Thị
Tính.
10. Dự án nâng cấp, mở rộng đường vào khu du lịch lòng hồ Dầu
Tiếng.
11. Dự án Chỉnh trang suối Vàm Vá (đoạn từ cầu Lễ Trang đến cầu
Vàm Vá) đoạn qua xã Phước Hòa.
12. Dự án thành phần 6: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường
Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh (đoạn qua phường Thuận An).
13. Công trình nâng cấp, mở rộng đường Hưng Định 20 (đoạn qua
phường Thuận An).
14. Công trình xây dựng mới đường Hưng Định 15 (đoạn qua phường
Thuận An).
15. Dự án cầu Ông Nhiêu trên đường Nguyễn Duy Trinh.
16. Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lã Xuân Oai (đoạn từ ngã ba
đường Lò Lu đến đường Nguyễn Duy Trinh).
17. Dự án mở rộng, nâng cấp đường Dương Quảng Hàm (đoạn từ quận
Bình Thạnh đến Công viên Văn hóa).
18. Dự án đường số 8 nối dài (xung quanh Trung tâm Bồi dưỡng chính
trị Quận 8).
19. Dự án nâng cấp, mở rộng đường Tân Thới Hiệp 21 (Quận 12).
20. Dự án đường kết nối Quốc lộ 56 và Tỉnh lộ 997, huyện Châu
Đức (Dự án thành phần số 1: từ Tỉnh lộ 765 đến Tỉnh lộ 997).
21. Dự án nâng cấp, cải tạo đường Láng Cát - Long Sơn (đường Hoàng
Sa).
22. Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hội Bài - Phước Tân (ĐT 992).
23. Dự án đường quy hoạch D13 (đường S nhánh Tây).
24. Dự án tuyến thoát nước chính dọc Quốc lộ 51 (Thành phần 2).
25. Dự án nâng cấp, cải tạo rạch Bến Mương đoạn qua địa bàn xã
Nhuận Đức.
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