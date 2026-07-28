TP. Hồ Chí Minh tháo gỡ vướng mắc về bồi thường diện tích đất còn lại của 25 dự án

UBND TP. Hồ Chí Minh có quyết định cho phép áp dụng quy định pháp luật tại thời điểm đã phê duyệt phương án bồi thường trước đó để tiếp tục xử lý phần diện tích còn lại của 25 dự án trên địa bàn, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng...

Ảnh minh họa - Ảnh: Quốc Khánh.

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 4588/QĐ-UBND về việc áp dụng quy định pháp luật tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để xử lý phần diện tích còn lại của các dự án trên địa bàn.

Theo quyết định, Thành phố cho phép tiếp tục áp dụng quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại thời điểm phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng dự án đã được phê duyệt trước đó để lập, thẩm định và phê duyệt phương án đối với phần diện tích còn lại.

Việc áp dụng được thực hiện đối với các dự án thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 13 Điều 3 Nghị quyết số 254/2025/QH15 và khoản 2 Điều 19 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP.

UBND các xã, phường và đặc khu được giao rà soát, xác định các dự án thuộc đối tượng áp dụng theo quy định trước khi tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Theo quyết định, việc áp dụng cơ chế này không làm thay đổi phạm vi thu hồi đất cũng như đối tượng được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định trước đó, mà chỉ áp dụng đối với việc lập và phê duyệt phương án cho phần diện tích còn lại của từng dự án.

Mục tiêu của quy định là xử lý dứt điểm phần diện tích chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước thời điểm Nghị quyết số 254/2025/QH15 có hiệu lực, đồng thời bảo đảm không làm phát sinh nghĩa vụ ngân sách ngoài quy định.

UBND TP. Hồ Chí Minh giao UBND các xã, phường và đặc khu rà soát đầy đủ hồ sơ pháp lý của từng dự án, xác định đúng đối tượng và phạm vi áp dụng trước khi lập, thẩm định và phê duyệt phương án. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện; đồng thời, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố biện pháp xử lý đối với các trường hợp không đủ điều kiện áp dụng.

Kèm theo quyết định là danh mục 25 dự án, công trình được áp dụng cơ chế này để phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với phần diện tích còn lại.

Danh mục có nhiều dự án hạ tầng trọng điểm như: dự án thành phần 6 đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh (đoạn qua phường Thuận An), dự án cầu Ông Nhiêu trên đường Nguyễn Duy Trinh (phường Long Trường), dự án mở rộng, nâng cấp đường Dương Quảng Hàm (đoạn từ quận Bình Thạnh cũ đến Công viên Văn hóa), dự án nâng cấp, mở rộng đường Lã Xuân Oai,..

Bên cạnh đó, nhiều dự án khu công nghiệp cũng thuộc diện áp dụng, gồm dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng và dự án Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore III (phường Tân Uyên).

Việc ban hành quyết định được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ các vướng mắc còn tồn đọng trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạo điều kiện để các dự án sớm hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng và triển khai theo kế hoạch.