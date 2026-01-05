Nản vì thị trường “xanh vỏ”, áp lực bán tăng mạnh, cổ phiếu giảm sâu hàng loạt

Thị trường chiều nay kém hơn đáng kể so với phiên sáng dù điểm số không thay đổi nhiều và vẫn “xanh”. Tuy nhiên hiện tượng kéo trụ “xanh vỏ đỏ lòng” khiến nhà đầu tư có phần chán nản. Áp lực bán hạ giá đã mạnh lên, ép cổ phiếu điều chỉnh sâu hàng loạt.

VN-Index đóng cửa vẫn tăng 0,22% tương đương +3,91 điểm. So với thời điểm chốt phiên sáng, chỉ số này hầu như không thay đổi (+3,12 điểm). Độ rộng lại cho thấy bức tranh hoàn toàn khác: Chốt phiên sáng sàn HoSE có 123 mã tăng/172 mã giảm, đóng cửa là 95 mã tăng/223 mã giảm.

Chưa hết, phiên sáng mới có 83 mã giảm quá 1% (với 43 mã giảm quá 2%) thì đóng cửa là 141 mã giảm quá 1% với 83 mã giảm quá 2%. Mặt bằng giá cổ phiếu rõ ràng đã thấp hơn đáng kể, không chỉ là đổi màu giá.

Các trụ được kéo mạnh hơn trong phiên chiều là lý do giúp VN-Index giữ điểm. VHM khởi động phiên chiều với nhịp tăng bùng nổ, chỉ trong vòng 30 phút đã leo lên kịch trần. Mặc dù cũng có rung lắc trong thời gian sau đó nhưng từ 2h trở đi trụ này được chốt chặn giá trần ổn định. VHM dư mua trần lúc đóng cửa khoảng 1,03 triệu cổ. Lượng tiền vào VHM phiên chiều cao nhất thị trường với 850,3 tỷ đồng, nâng thanh khoản cả phiên lên 1.322,9 tỷ đồng.

VIC không mạnh bằng VHM nhưng cũng có thay đổi khá tích cực chiều nay khi bay cao thêm 0,99% nữa, đóng cửa trên tham chiếu 2,06%. VRE lên cực tốt, tăng thêm 3,64% so với giá chốt buổi sáng, tăng tổng cộng 5,79% so với tham chiếu. VPL là kém nhất, phiên sáng tăng 5,84% và đóng cửa tăng 6,16%.

Hỗ trợ nhóm cổ phiếu Vin chiều nay là một vài blue-chips có cải thiện giá, nhưng vẫn quá yếu. HDB hồi lại được khoảng 1,76% so với phiên sáng nhưng đóng cửa vẫn giảm 2,53%. STB cũng lấy lại 2,66%, còn giảm 0,17% và chưa đủ để đổi màu giá. Trong nhóm ngân hàng, duy nhất TCB được vực dậy bất ngờ khoảng 7 phút cuối đợt liên tục và đóng cửa vượt nhẹ tham chiếu 0,14%. TCB từ sau 2h chiều đã bất ngờ bị xả mạnh và giá có lúc giảm tới 3,15% so với tham chiếu. Thống kê rổ VN30 chiều nay có 11 cổ phiếu cải thiện giá so với phiên sáng, nhưng phần lớn là hồi rất yếu.

Với sức mạnh chính từ nhóm cổ phiếu Vin, cộng thêm GAS kịch trần, đã đem về tới hơn 20 điểm. Điều này đồng nghĩa với số còn lại giảm rất đáng kể mới khiến VN-Index tăng chung cuộc chưa tới 4 điểm.

Ngay trong rổ VN30 cũng có tới 15 cổ phiếu giảm quá 1% dù chỉ số đại diện giảm nhẹ 0,1%. Độ rộng cuối ngày ghi nhận 7 mã tăng/22 mã giảm, tức là chỉ số “méo nặng”. May mắn cho chỉ số này cũng như cho VN-Index là những blue-chips lớn nhất giảm chưa quá nặng: VCB giảm 0,7%, MCH giảm 0,36%, CTG giảm 0,7%, FPT giảm 0,84%, MSN giảm 0,26%.. Các cổ phiếu yếu nhất rổ là DGC giảm 4,38%, SSI giảm 3,64%, LPB giảm 3,11%, TPB giảm 2,92%, VPB giảm 2,62%, HDB giảm 2,53%.

Phần còn lại của thị trường kém hơn nhiều. Midcap đóng cửa giảm 1,52%, Smallcap giảm 1,03%. 3 mã giảm sàn là VTB, CTS và HID dù thanh khoản không lớn. Nhóm giảm trên 4% đáng chú ý có GEE, VIX, DSE, GEX, HHS, VPX, HHV, AGR, QCG, HDG với thanh khoản khá cao.

Chỉ tính riêng thanh khoản nhóm 83 mã giảm vượt 2% đã chiếm tới 31,9% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Điều này xác nhận có áp lực bán hạ giá mạnh hơn nhiều so với phiên sáng. Nếu tính từ mức giảm 1%, thanh khoản nhóm yếu nhất chiếm 50% sàn. Tính chung hai sàn phiên chiều nay đã có sự gia tăng thanh khoản gần 71% so với phiên sáng, trong đó riêng HoSE tăng 74%. Tuy nhiên mặt bằng giá lại thấp hơn, thể hiện sự đồng thuận từ tín hiệu bán tăng cường.

Ở phía xanh, nhóm ngược dòng tốt nhất dĩ nhiên vẫn là cổ phiếu Vin và dầu khí. Số ít cổ phiếu có thể gây bất ngờ nho nhỏ là KDH tăng 1,27% với 198,7 tỷ đồng; DIG tăng 3,28% với 189,9 tỷ; DGW tăng 6,92% với 169,8 tỷ; DPM tăng 1,12% với 106,7 tỷ; FRT tăng 2,41% với 94,3 tỷ. Nhóm thanh khoản vài chục tỷ có PC1, NTL, DCM, NLG, PNJ, TLG.

Một điểm sáng nhỏ khác là nhà đầu tư nước ngoài chiều nay đã tăng quy mô mua vào tới 2,8 lần so với buổi sáng. Giá trị ròng đạt +247,5 tỷ, so với mức bán ròng -980,5 tỷ buổi sáng. STB được mua ròng tốt với +134,1 tỷ đồng, VRE +101 tỷ, GAS +55,7 tỷ, PVD +36,4 tỷ, SSI +30,6 tỷ. Phía bán ròng là VIC -182,7 tỷ, VIX -158,5 tỷ, FPT -106 tỷ, SHB -102,8 tỷ, HDB -95,5 tỷ, HPG -72,9 tỷ, MCH -65,4 tỷ, VPB -63,6 tỷ.