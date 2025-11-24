Nâng cao nhận thức tiết kiệm năng lượng cho thế hệ trẻ

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Hai, 24/11/2025
Cuộc thi “Tìm hiểu Pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” không chỉ là sân chơi trí tuệ, mà còn là hoạt động ý nghĩa, góp phần đưa các quy định pháp luật về năng lượng đến gần hơn với đời sống, qua đó nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động tích cực trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ…
Chiều ngày 23/11/2025, tại Hà Nội, diễn ra vòng Chung kết cuộc thi "Tìm hiểu Pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả".
Tới dự vòng chung kết cuộc thi có lãnh đạo Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và gần 800 cán bộ, sinh viên của các trường Đại học đến tham dự và cổ vũ cho cuộc thi.
5 đội thi xuất sắc vào vòng chung kết cuộc thi gồm: Đại học Công nghiệp Hà Nội; Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Điện lực; Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.
Phát biểu khai mạc vòng chung kết, bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến Công, cho biết Bộ Công Thương với vai trò là cơ quan chủ trì thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, luôn chú trọng nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, về trách nhiệm, cơ hội trong việc sử dụng năng lượng một cách thông minh, hiệu quả và sáng tạo.
Trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 (VNEEP3), Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” được Bộ Công Thương giao Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công phối hợp cùng Tạp chí Công Thương tổ chức lần đầu tiên nhằm tuyên truyền về pháp luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tới công chúng đặc biệt là giới trẻ.
Qua đó, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân hiểu rõ và áp dụng các quy định pháp luật liên quan đến sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng. Cũng như nhận thức được lợi ích kinh tế, môi trường và xã hội khi áp dụng các biện pháp sử dụng năng lượng hiệu quả, từ đó góp phần thúc đẩy quá trình phát triển bền vững.
Ông Nguyễn Phương Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, cho rằng những hoạt động này của Bộ Công Thương đã đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, hấp dẫn, sáng tạo và hiệu quả phổ cập rộng và sâu. Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của công chúng, đặc biệt là là đối tượng trẻ, lực lượng tiên phong trong công cuộc chuyển đổi xanh.
"Cuộc thi không chỉ là sân chơi bổ ích cho các bạn trẻ, mà còn là minh chứng sinh động cho việc đưa kiến thức, pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào đời sống", ông Tuấn nhấn mạnh.
Những tình huống pháp luật được thể hiện một cách sống động, gần gũi góp phần giúp cộng đồng hiểu rõ hơn về quyền lợi, nghĩa vụ, cũng như trách nhiệm chung trong việc bảo vệ nguồn năng lượng của đất nước. Cuộc thi đã góp phần đưa pháp luật về sử dụng năng lượng đến gần hơn với người dân, tạo nền tảng cho sự thay đổi tích cực trong nhận thức và hành động.
Theo ban tổ chức, sau gần 2 tháng triển khai, cuộc thi đã hoàn thiện 3 nội dung gồm: Lễ phát động cuộc thi; vòng sơ khảo trực tuyến; vòng tập huấn. Trong đó, vòng sơ khảo trực tuyến đã thu hút gần 152 ngàn lượt, hơn 35 ngàn người đến từ 900 đơn vị trên cả nước tham gia.
Trong đó, hơn 60% bài thi trắc nghiệm đạt mức độ hiểu biết khá, 32% đạt mức độ hiểu biết sâu về kiến thức pháp luật thể hiện sự quan tâm của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Cuộc thi cũng được lan tỏa mạnh mẽ trên các kênh truyền thông và được phát động rộng khắp tại các cơ quan, trường học, cơ sở kinh doanh trên khắp cả nước.
Tại vòng chung kết cuộc thi, 5 đội thi đã thể hiện hiểu biết kiến thức pháp luật sử dụng năng lượng tiết kiệm thông qua các tình huống đời thường như: doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tiết kiệm điện trong gia đình, sử dụng năng lượng trong tòa nhà cho thuê…
Các đội thi cũng thể hiện khả năng xây dựng ý tưởng tuyên truyền, xử lý tình huống, năng khiếu nghệ thuật trước Ban Giám khảo và khán giả thông qua 3 phần thi: Tài năng; kiến thức và xử lý tình huống. Đội chiến thắng là đội có tổng số điểm cuối cùng cao nhất.
Kết quả vòng chung kết, Giải Nhất thuộc về đội Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; giải Nhì đội Học viện Báo chí và Tuyên truyền; đội Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đứng vị trí thứ 3 và hai giải Khuyến khích dành cho đội Đại học Công nghiệp Hà Nội và Trường Đại học Điện lực.
Chi phí logistics của Việt Nam hiện đang ở mức cao, làm giảm năng lực cạnh tranh quốc gia. Để giải quyết vấn đề này, chiến lược phát triển dịch vụ logistics toàn diện lần đầu tiên đã được ban hành, với mục tiêu cốt lõi là giảm chi phí, thông qua việc quy hoạch lại các trung tâm logistics, tăng cường kết nối hạ tầng đa phương thức và đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới đưa Việt Nam trở thành một trung tâm logistics của khu vực và thế giới...
Phiên họp Hội đồng cấp Bộ trưởng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) lần thứ 9 cùng chuỗi sự kiện liên quan đã diễn ra ngày 20–21/11/2025 tại Melbourne, Úc. Sự kiện quy tụ Bộ trưởng và Quan chức cấp cao của 12 nền kinh tế thành viên gồm Úc, Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Nhật Bản, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Việt Nam và Vương quốc Anh...
Trong khuôn khổ phiên họp Hội đồng cấp Bộ trưởng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có các cuộc gặp song phương với Quốc vụ khanh Văn phòng Nội các Nhật Bản Kazuchika Iwata và Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư New Zealand Todd McClay…
Mặc dù nhiều mô hình ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc đã được triển khai, song hiệu quả thực tế vẫn còn hạn chế. Nguyên nhân đến từ việc áp dụng công nghệ này rời rạc, thiếu đồng bộ tiêu chuẩn dữ liệu, không liên thông với nhau...
Theo Nghị định 301/2025/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, các vi phạm liên quan đến thiết bị giám sát hành trình tàu cá sẽ bị xử phạt nặng hơn. Cụ thể, tàu cá từ 24m trở lên không về cảng trong 10 ngày khi thiết bị giám sát hỏng sẽ bị phạt từ 300–400 triệu đồng; hành vi tháo gỡ thiết bị giám sát khi tàu đang hoạt động trên biển sẽ bị phạt từ 50–100 triệu đồng…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: