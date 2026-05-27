Nắng nóng đặc biệt gay gắt phá vỡ kỷ lục tháng 5 ở nhiều nơi

NẮNG NÓNG GAY GẮT Ở NHIỀU NƠI VƯỢT GIÁ TRỊ LỊCH SỬ
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do chịu ảnh hưởng
của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây, kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh,
nên từ ngày 22-27/5 ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung đã xảy ra nắng nóng trên diện rộng.
Trong khoảng thời gian từ ngày 24/5 ở khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc
Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội), khu vực miền Trung từ Thanh Hóa trở vào đến Tp.Huế
đã xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với mức nhiệt cao nhất trong
ngày ở ngưỡng 38-40 độ, cục bộ có nơi cao trên 40 độ.
Đáng chú ý, một số nơi đã có nhiệt độ phá vỡ kỉ lục của
tháng 5 như tại trạm Uông Bí (Quảng Ninh) ngày 25/5 có nhiệt độ cao nhất ngày
là 38.0 độ, vượt giá trị lịch sử 37.5 độ ngày 16/5/2013; trạm Hiệp Hòa (Bắc
Ninh) có nhiệt độ cao nhất ngày là 39.7 độ, vượt giá trị lịch sử 39 độ
19/5/2019; trạm Bắc Giang có nhiệt độ cao nhất ngày là 39.4 độ, vượt giá trị lịch
sử 39.1 độ 21/5/2020.
Còn tại trạm Bắc Ninh có nhiệt độ cao nhất ngày là 40.5 độ,
bằng giá trị lịch sử 21/5/2020; trạm Hải Dương (Hải Phòng) có nhiệt độ cao nhất
ngày là 39.6 độ, bằng giá trị lịch sử 21/5/2020;
Tại thủ đô Hà Nội là một trong những vùng tâm điểm của nắng
nóng lần này, nhiệt độ cao nhất trong ngày thường xuyên ở mức cao từ 39-40 độ.
Tại Hà Nội (lấy trạm Hà Đông) nhiệt độ cao nhất trong tháng 5 từng ghi nhận là
41.3 độ năm 2019. Ngày 26/5/2026 là 41.1 là đứng thứ 2; tại trạm Láng nhiệt độ
cao nhất từng nghi nhận là 41.8 ngày 4/6/2017; còn ở Hà Nội nhiệt độ cao nhất
tuyệt đối của năm (lấy tại Hà Đông) là
42.5 cũng ngày 4/6/2017.
Theo phân tích của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc
gia, nguyên nhân Hà Nội là một trong những tâm điểm của nắng nóng là do ngoài
tác động của thấp nóng, gió phơn, thì Hà Nội còn chịu ảnh hưởng của hiệu ứng đảo
nhiệt đô thị, với mật độ bê tông hóa cao, mức nhiệt quan trắc ở Hà Nội thường
xuyên cao hơn các khu vực lân cận từ 1-2 độ.
TỪ NGÀY 29/5 NẮNG
NÓNG DIỆN RỘNG SẼ KẾT THÚC Ở BẮC BỘ
Dự báo trong chiều ngày 27/5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú
Thọ và từ Thanh Hóa đến Tp.Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt
độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ
biến từ 40-45%.
Các nơi khác ở Bắc Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng
gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có
nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.
Sang ngày 28/5, do có tác động của khối không khí mát yếu từ
lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, làm cho vùng thấp nóng phía Tây suy yếu bớt,
nắng nóng ở miền Bắc sẽ thu hẹp lại chỉ còn xảy ra ở khu vực trung du và đồng bằng
Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương
đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Khu vực từ Thanh Hóa
đến Tp.Huế có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất
phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ
45-50%.
Cũng theo phân tích của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn
quốc gia, “do ảnh hưởng của nắng nóng, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết
hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ, hỏa
hoạn ở khu vực dân cư vì nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy
rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước với cơ thể người
khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao”.
Đơn vị này cũng lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng
nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm
chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.
Bộ Y tế khuyến cáo người dân phòng, tránh đột quỵ trong đợt nắng nóng gay gắt
10:42, 27/05/2026
Nắng nóng, mưa dông và bụi Sahara cùng lúc bao trùm Bồ Đào Nha
15:02, 25/05/2026
Nắng nóng kỷ lục đe dọa sản lượng lúa gạo của Nhật Bản
“Chìa khóa” mở lối hành trình Net Zero của Việt Nam
Hành trình hướng tới phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam sẽ không chỉ xuất phát từ chính sách mà còn được mở lối bởi đổi mới sáng tạo…
Natri đang trở thành lời giải mới cho bài toán pin toàn cầu
Trong cuộc đua năng lượng sạch toàn cầu, sự phụ thuộc vào lithium đang làm gia tăng áp lực về môi trường, chi phí và chuỗi cung ứng. Một nghiên cứu mới từ Ireland cho thấy natri- nguyên tố dồi dào trong muối biển - có thể mở ra thế hệ pin bền vững hơn khi được kết hợp với lithium…
Điều kiện để doanh nghiệp được hỗ trợ kinh doanh bền vững
Trong giai đoạn 2026-2030 sẽ hỗ trợ khoảng 25.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã kinh doanh bền vững...
Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo
Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là lựa chọn mà là yêu cầu tất yếu, khách quan, phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại, phù hợp với đường lối đổi mới của Việt Nam.
Việt Nam là thị trường giàu tiềm năng, có nhiều cơ hội hợp tác phát triển điện gió
Trong bối cảnh khu vực Châu Á- Thái Bình Dương đang đẩy mạnh quá trình chuyển dịch năng lượng, điện gió ngày càng đóng vai trò quan trọng không chỉ đối với an ninh năng lượng mà còn với mục tiêu NetZero, phát triển công nghiệp năng lượng mới và thu hút đầu tư. Đặc biệt, trước nhu cầu điện của Việt Nam đang tiếp tục tăng mạnh để phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, điện gió sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong chiến lược phát triển năng lượng thời gian tới...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: