Nắng nóng đặc biệt gay gắt phá vỡ kỷ lục tháng 5 ở nhiều nơi

Dự báo từ ngày 29/5 nắng nóng diện rộng sẽ kết thúc ở Bắc Bộ và dịu dần ở Trung Bộ...

Ngày 27/5/2026, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã thông tin về diễn biến đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt ở Bắc Bộ và các tỉnh thành phố miền Trung.

NẮNG NÓNG GAY GẮT Ở NHIỀU NƠI VƯỢT GIÁ TRỊ LỊCH SỬ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây, kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh, nên từ ngày 22-27/5 ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung đã xảy ra nắng nóng trên diện rộng.

Trong khoảng thời gian từ ngày 24/5 ở khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội), khu vực miền Trung từ Thanh Hóa trở vào đến Tp.Huế đã xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với mức nhiệt cao nhất trong ngày ở ngưỡng 38-40 độ, cục bộ có nơi cao trên 40 độ.

Đáng chú ý, một số nơi đã có nhiệt độ phá vỡ kỉ lục của tháng 5 như tại trạm Uông Bí (Quảng Ninh) ngày 25/5 có nhiệt độ cao nhất ngày là 38.0 độ, vượt giá trị lịch sử 37.5 độ ngày 16/5/2013; trạm Hiệp Hòa (Bắc Ninh) có nhiệt độ cao nhất ngày là 39.7 độ, vượt giá trị lịch sử 39 độ 19/5/2019; trạm Bắc Giang có nhiệt độ cao nhất ngày là 39.4 độ, vượt giá trị lịch sử 39.1 độ 21/5/2020.

Nắng nóng ở một số nơi đã có nhiệt độ phá vỡ kỉ lục của tháng 5. Ảnh minh họa

Còn tại trạm Bắc Ninh có nhiệt độ cao nhất ngày là 40.5 độ, bằng giá trị lịch sử 21/5/2020; trạm Hải Dương (Hải Phòng) có nhiệt độ cao nhất ngày là 39.6 độ, bằng giá trị lịch sử 21/5/2020;

Tại thủ đô Hà Nội là một trong những vùng tâm điểm của nắng nóng lần này, nhiệt độ cao nhất trong ngày thường xuyên ở mức cao từ 39-40 độ. Tại Hà Nội (lấy trạm Hà Đông) nhiệt độ cao nhất trong tháng 5 từng ghi nhận là 41.3 độ năm 2019. Ngày 26/5/2026 là 41.1 là đứng thứ 2; tại trạm Láng nhiệt độ cao nhất từng nghi nhận là 41.8 ngày 4/6/2017; còn ở Hà Nội nhiệt độ cao nhất tuyệt đối của năm (lấy tại Hà Đông) là 42.5 cũng ngày 4/6/2017.

Theo phân tích của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nguyên nhân Hà Nội là một trong những tâm điểm của nắng nóng là do ngoài tác động của thấp nóng, gió phơn, thì Hà Nội còn chịu ảnh hưởng của hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, với mật độ bê tông hóa cao, mức nhiệt quan trắc ở Hà Nội thường xuyên cao hơn các khu vực lân cận từ 1-2 độ.

TỪ NGÀY 29/5 NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG SẼ KẾT THÚC Ở BẮC BỘ

Dự báo trong chiều ngày 27/5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Tp.Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Các nơi khác ở Bắc Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Sang ngày 28/5, do có tác động của khối không khí mát yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, làm cho vùng thấp nóng phía Tây suy yếu bớt, nắng nóng ở miền Bắc sẽ thu hẹp lại chỉ còn xảy ra ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp.Huế có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

“Từ ngày 29/5 nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ, ở Trung Bộ nắng nóng dịu dần”. Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia

Cũng theo phân tích của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, “do ảnh hưởng của nắng nóng, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư vì nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao”.

Đơn vị này cũng lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.