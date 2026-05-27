Trang chủ Kinh tế xanh

Nắng nóng đặc biệt gay gắt phá vỡ kỷ lục tháng 5 ở nhiều nơi

Nhĩ Anh

27/05/2026, 13:33

Dự báo từ ngày 29/5 nắng nóng diện rộng sẽ kết thúc ở Bắc Bộ và dịu dần ở Trung Bộ...

Thủ đô Hà Nội là một trong những vùng tâm điểm của nắng nóng lần này. Ảnh minh họa

Ngày 27/5/2026, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã thông tin về diễn biến đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt ở Bắc Bộ và các tỉnh thành phố miền Trung.

NẮNG NÓNG GAY GẮT Ở NHIỀU NƠI VƯỢT GIÁ TRỊ LỊCH SỬ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây, kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh, nên từ ngày 22-27/5 ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung đã xảy ra nắng nóng trên diện rộng.

Trong khoảng thời gian từ ngày 24/5 ở khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội), khu vực miền Trung từ Thanh Hóa trở vào đến Tp.Huế đã xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với mức nhiệt cao nhất trong ngày ở ngưỡng 38-40 độ, cục bộ có nơi cao trên 40 độ.

Đáng chú ý, một số nơi đã có nhiệt độ phá vỡ kỉ lục của tháng 5 như tại trạm Uông Bí (Quảng Ninh) ngày 25/5 có nhiệt độ cao nhất ngày là 38.0 độ, vượt giá trị lịch sử 37.5 độ ngày 16/5/2013; trạm Hiệp Hòa (Bắc Ninh) có nhiệt độ cao nhất ngày là 39.7 độ, vượt giá trị lịch sử 39 độ 19/5/2019; trạm Bắc Giang có nhiệt độ cao nhất ngày là 39.4 độ, vượt giá trị lịch sử 39.1 độ 21/5/2020.

Nắng nóng ở một số nơi đã có nhiệt độ phá vỡ kỉ lục của tháng 5. Ảnh minh họa

Còn tại trạm Bắc Ninh có nhiệt độ cao nhất ngày là 40.5 độ, bằng giá trị lịch sử 21/5/2020; trạm Hải Dương (Hải Phòng) có nhiệt độ cao nhất ngày là 39.6 độ, bằng giá trị lịch sử 21/5/2020;

Tại thủ đô Hà Nội là một trong những vùng tâm điểm của nắng nóng lần này, nhiệt độ cao nhất trong ngày thường xuyên ở mức cao từ 39-40 độ. Tại Hà Nội (lấy trạm Hà Đông) nhiệt độ cao nhất trong tháng 5 từng ghi nhận là 41.3 độ năm 2019. Ngày 26/5/2026 là 41.1 là đứng thứ 2; tại trạm Láng nhiệt độ cao nhất từng nghi nhận là 41.8 ngày 4/6/2017; còn ở Hà Nội nhiệt độ cao nhất tuyệt đối của năm (lấy tại Hà Đông) là  42.5 cũng ngày 4/6/2017.

Theo phân tích của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nguyên nhân Hà Nội là một trong những tâm điểm của nắng nóng là do ngoài tác động của thấp nóng, gió phơn, thì Hà Nội còn chịu ảnh hưởng của hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, với mật độ bê tông hóa cao, mức nhiệt quan trắc ở Hà Nội thường xuyên cao hơn các khu vực lân cận từ 1-2 độ.

TỪ NGÀY 29/5 NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG SẼ KẾT THÚC Ở BẮC BỘ

Dự báo trong chiều ngày 27/5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Tp.Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Các nơi khác ở Bắc Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Sang ngày 28/5, do có tác động của khối không khí mát yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, làm cho vùng thấp nóng phía Tây suy yếu bớt, nắng nóng ở miền Bắc sẽ thu hẹp lại chỉ còn xảy ra ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp.Huế có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

“Từ ngày 29/5 nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ, ở Trung Bộ nắng nóng dịu dần”.
Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia

Cũng theo phân tích của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, “do ảnh hưởng của nắng nóng, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư vì nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao”.     

Đơn vị này cũng lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

"Chìa khóa" mở lối hành trình Net Zero của Việt Nam

Hành trình hướng tới phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam sẽ không chỉ xuất phát từ chính sách mà còn được mở lối bởi đổi mới sáng tạo…

Natri đang trở thành lời giải mới cho bài toán pin toàn cầu

Trong cuộc đua năng lượng sạch toàn cầu, sự phụ thuộc vào lithium đang làm gia tăng áp lực về môi trường, chi phí và chuỗi cung ứng. Một nghiên cứu mới từ Ireland cho thấy natri- nguyên tố dồi dào trong muối biển - có thể mở ra thế hệ pin bền vững hơn khi được kết hợp với lithium…

Trong giai đoạn 2026-2030 sẽ hỗ trợ khoảng 25.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã kinh doanh bền vững...

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là lựa chọn mà là yêu cầu tất yếu, khách quan, phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại, phù hợp với đường lối đổi mới của Việt Nam.

Việt Nam là thị trường giàu tiềm năng, có nhiều cơ hội hợp tác phát triển điện gió

Trong bối cảnh khu vực Châu Á- Thái Bình Dương đang đẩy mạnh quá trình chuyển dịch năng lượng, điện gió ngày càng đóng vai trò quan trọng không chỉ đối với an ninh năng lượng mà còn với mục tiêu NetZero, phát triển công nghiệp năng lượng mới và thu hút đầu tư. Đặc biệt, trước nhu cầu điện của Việt Nam đang tiếp tục tăng mạnh để phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, điện gió sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong chiến lược phát triển năng lượng thời gian tới...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

