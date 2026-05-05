Nâng tầm chỉ số VN-Index: Hài hòa giữa quy mô vốn hóa và tính đại diện thị trường

Trong lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường chứng khoán mới nổi, việc hoàn thiện tính kỹ thuật của các chỉ số dẫn dắt như VN-Index là một yêu cầu cấp thiết. Một trong những vấn đề cần được xem xét một cách khoa học và thấu đáo là cơ chế điều tiết tỷ trọng của các nhóm cổ phiếu có quy mô vốn hóa lớn, nhằm đảm bảo tính đại diện và sự an toàn hệ thống theo các thông lệ quản trị quốc tế.

NHỮNG CHỈ DẪN TỪ CÁC CHUẨN MỰC QUỐC TẾ

Đối với các nhà điều hành thị trường, bộ Nguyên tắc dành cho Chỉ số tài chính (Principles for Financial Benchmarks) của Tổ chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO) luôn được coi là “kim chỉ nam”. Trong đó, Nguyên tắc số 6 về thiết kế chỉ số nhấn mạnh một yêu cầu cốt lõi: chỉ số phải phản ánh chính xác thực trạng kinh tế của thị trường mà nó đại diện và loại bỏ các yếu tố có thể dẫn đến sự sai lệch về giá cả, tỷ lệ, chỉ số hoặc giá trị của chỉ số tham chiếu đó.

Trên thực tế, khi một chỉ số bị chi phối quá lớn bởi một nhóm thực thể liên quan, tính đại diện này có thể bị suy giảm. Thay vì phản ánh sức khỏe của hàng trăm doanh nghiệp niêm yết, chỉ số có xu hướng trở nên nhạy cảm quá mức với những biến động đặc thù của một vài mã cổ phiếu trụ. Điều này không chỉ tạo ra sự sai lệch trong việc nhận diện xu hướng thị trường của nhà đầu tư nội địa mà còn là một “điểm trừ” kỹ thuật khi đối chiếu với các chuẩn mực quản trị rủi ro nồng độ vốn.

Các tổ chức xếp hạng thị trường như MSCI hay FTSE Russell khi xây dựng các chỉ số phục vụ đầu tư chuyên nghiệp (Investable Indexes) đều áp dụng các quy tắc lọc tính tập trung khắt khe. Điển hình là quy tắc MSCI 25/50, trọng số của một nhà phát hành (được hiểu bao gồm cả nhóm các công ty có liên quan) không được vượt quá 25% và tổng các nhà phát hành có tỷ trọng trên 5% không được quá 50%. Đây không phải là sự hạn chế quyền tăng trưởng của doanh nghiệp, mà là một kỹ thuật quản trị danh mục để đảm bảo tính thanh khoản và khả năng mô phỏng chỉ số của các quỹ ETF toàn cầu.

“KHOẢNG LẶNG” TRONG TÂM THẾ NHÀ ĐẦU TƯ NGOẠI

Trên các báo cáo đánh giá thị trường định kỳ, chúng ta thường thấy ngôn ngữ ngoại giao rất mực tế nhị của các tổ chức xếp hạng. Họ tập trung nhiều vào các rào cản định lượng như thanh khoản, thủ tục mở tài khoản hay ký quỹ trước giao dịch. Tuy nhiên, đằng sau những dòng chữ trung tính đó là những quan ngại ngầm định về cấu trúc thị trường.

Nhiều định chế tài chính quốc tế, đặc biệt là các quỹ hưu trí và quỹ bảo hiểm vốn ưu tiên sự ổn định dài hạn, thường e ngại khi một nhóm doanh nghiệp chiếm tỷ trọng tiệm cận ngưỡng 30% của chỉ số chính. Nguyên nhân do đây là một rào cản đối với việc phân bổ vốn lớn. Nhà đầu tư ngoại không lo sợ sự biến động của một doanh nghiệp tốt, nhưng họ lo ngại rủi ro tập trung (concentration risk) khi một sự cố đơn lẻ có thể kéo toàn bộ chỉ số đang sử dụng làm tham chiếu đầu tư sụt giảm.

Nếu VN-Index không có cơ chế điều tiết tỷ trọng (Capping) linh hoạt, vô hình trung chúng ta đang đặt gánh nặng lên vai các nhà quản lý quỹ trong việc tự điều chỉnh danh mục để thỏa mãn các quy định an toàn tại nước sở tại (như chỉ thị UCITS tại Châu Âu). Điều này làm giảm đi tính hấp dẫn và tính “thân thiện” của thị trường Việt Nam trong mắt dòng vốn ngoại.

TIỀN LỆ QUỐC TẾ VÀ BÀI HỌC VỀ SỰ HÀI HÒA

Việc điều chỉnh tỷ trọng vốn hóa của các mã cổ phiếu lớn không phải là câu chuyện mới trên thế giới. Năm 2023, chỉ số Nasdaq-100 của Mỹ, nơi tập trung những "gã khổng lồ" công nghệ, đã thực hiện một đợt tái cân bằng đặc biệt (Special Rebalance). Theo đó tổng tỷ trọng vốn hóa của nhóm 07 cổ phiếu công nghệ Microsoft, Apple, NVIDIA, Amazon, Tesla, Alphabet và Meta Platforms bị điều chỉnh giảm từ mức 48% xuống mức trần 40% (được áp dụng làm mức trần tổng tỷ trọng vốn hóa cho các cổ phiếu có vốn hóa trên 4,5%). Mục tiêu không phải để kìm hãm sự phát triển của các tập đoàn này, mà để bảo vệ tính liêm chính của chỉ số và giúp các quỹ đầu tư không bị vi phạm ngưỡng nồng độ tài sản.

Tại khu vực Châu Á, Hàn Quốc cũng từng áp dụng mức trần tỷ trọng vốn hóa 30% đối với cổ phiếu của Samsung Electronics, vốn luôn chiếm ưu thế tuyệt đối trong chỉ số KOSPI 200. Những hành động này được thị trường đón nhận như một bước đi chuyên nghiệp, minh bạch và có trách nhiệm của nhà điều hành nhằm duy trì sự cân bằng cho hệ sinh thái tài chính, giúp các quỹ đầu tư nội địa tuân thủ các quy định về giới hạn tỷ trọng tài sản trong danh mục.

ĐỀ XUẤT MỘT LỘ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH MANG TÍNH XÂY DỰNG

Đối với trường hợp của VN-Index, mặc dù đây là chỉ số chung không thuộc nhóm chỉ số phục vụ trực tiếp hoạt động đầu tư của các quỹ như VN30, VN50, VN100 và VN30 - Index đã được bổ sung giới hạn vốn hóa tối đa (Capping) cho một nhóm cổ phiếu, nhóm ngành, việc xem xét điều chỉnh tỷ trọng của một nhóm cổ phiếu chi phối (đặc biệt trong trường hợp các doanh nghiệp này có mối quan hệ công ty mẹ - con) vẫn cần được đặt ra một cách nghiêm túc căn cứ vào nguyên tắc số 6 của IOSCO về các chỉ số tài chính, thực trạng biến động “xanh vỏ đỏ lòng” của thị trường chứng khoán và sự khó khăn trong lựa chọn đầu tư của cả các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong thời gian vừa qua. Bên cạnh đó, việc giảm sự phụ thuộc của VN-Index vào nhóm cổ phiếu còn giúp bảo vệ lợi ích chung của thị trường bất kể đó là chỉ số chung hay chỉ số phục vụ đầu tư, chắc chắn sẽ được các tổ chức quốc tế như MSCI, FTSE Russell đánh giá cao.

Do đó, thay vì để thị trường tự điều tiết theo vốn hóa tự do (Free-float) một cách thuần túy, Sở Giao dịch Chứng khoán có thể xem xét áp dụng mức trần tổng vốn hóa thị trường cho một nhóm công ty liên quan thuộc VN-Index. Đồng thời, tham chiếu theo chuẩn MSCI để xác định các doanh nghiệp có chung quan hệ kiểm soát sở hữu, từ đó có cách tính gộp tỷ trọng một cách khách quan, công bằng. Lộ trình điều chỉnh cần thực hiện trong khoảng thời gian 6 - 12 tháng để các quỹ đầu tư nội và ngoại có thời gian tái cơ cấu danh mục, tránh gây sốc thanh khoản.

Tóm chung lại, việc tinh chỉnh phương pháp luận tính toán VN-Index là một phần tất yếu của quá trình trưởng thành của thị trường. Khi thị trường tiến gần đến cột mốc nâng hạng 2026, một chỉ số dẫn dắt có tính đại diện cao, đa dạng về ngành nghề và kiểm soát tốt rủi ro tập trung sẽ là lời khẳng định mạnh mẽ nhất về tính liêm chính của thị trường chứng khoán Việt Nam. Một chỉ số VN-Index hài hòa sẽ là thỏi nam châm bền vững thu hút dòng vốn quốc tế, đưa thị trường chứng khoán Việt Nam thực sự vươn tầm thế giới.

(*) Hồng Hà, chuyên gia độc lập.