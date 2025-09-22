Nâng tầm nội lực kinh tế tư nhân để sẵn sàng bứt phá
Phương Hoa
22/09/2025, 13:19
Môi trường đầu tư, chính sách… là những yếu tố nền tảng; song, để hình thành một khu vực kinh tế tư nhân thực sự vững mạnh, điều quyết định vẫn phụ thuộc vào chính nội lực của từng doanh nghiệp.
Kinh tế tư
nhân đã và đang được xác định là một trong những trụ cột quan trọng của nền
kinh tế quốc gia. Theo mục tiêu của Nghị quyết số 68-NQ/TW, đến năm 2045, Việt
Nam sẽ có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp tư nhân, đóng góp hơn 60% GDP của cả nước,
từ đó hình thành một khu vực kinh tế tư nhân phát triển nhanh, mạnh, bền vững
và có sức cạnh tranh cao.
Để khu vực
này thật sự trở thành động lực hàng đầu của nền kinh tế, một trong những yếu tố
cốt lõi chính là tăng cường nội lực cho chính các doanh nghiệp. Theo các chuyên
gia tại Phiên đối thoại cấp cao Diễn đàn Kinh tế tư
nhân Việt Nam 2025 (VPSF 2025), khi có một nền tảng nội lực
vững chắc, doanh nghiệp tư nhân mới đủ sức hấp thụ, tận dụng các cơ hội từ môi
trường bên ngoài, từ đó đóng góp thiết thực vào sự phát triển cũng như mục tiêu
tăng trưởng của đất nước.
Một khu vực
tư nhân có nội lực vững vàng cũng sẽ trở thành bệ đỡ để nền kinh tế quốc gia
duy trì sự ổn định, bứt phá và phát triển bền vững trong dài hạn. Theo ông Trần
Bằng Việt, Nhà sáng lập và Tổng giám đốc Công ty Đông A Solutions, có thể ví nền
kinh tế Việt Nam như một “hãng hàng không kinh tế” đặc biệt, mang trong mình
khát vọng vươn cao và bay xa trên bầu trời hội nhập.
Trong đó,
thể chế chính là “đường bay”, là “giấy phép cất cánh”; công nghệ chính là động
cơ, buồng lái và các thiết bị hiện đại giúp máy bay có thể cất cánh; hội nhập
quốc tế giống như mạng lưới đường bay toàn cầu, mở ra không gian rộng lớn để nền
kinh tế Việt Nam vươn mình, hòa nhịp với thế giới. Đặc biệt, nội lực chính là
phi công, phi hành đoàn cùng đội ngũ kỹ thuật, hệ thống quản trị và văn hóa của
hãng bay.
NỘI LỰC
CHƯA VỮNG, KHÁT VỌNG DOANH NGHIỆP VẪN DANG DỞ
“Nếu không
có phi công giỏi và phi hành đoàn chuyên nghiệp, thì dù đường bay có thuận lợi,
máy bay có hiện đại đến đâu, chuyến bay cũng khó đạt được thành công như mong đợi.
Tương tự, kinh tế tư nhân sẽ khó có thể bứt phá nếu thiếu một nền tảng nội lực
đủ vững vàng để làm điểm tựa cho phát triển”, ông Việt nhấn mạnh.
Tuy nhiên,
việc phát triển nội lực của khối doanh nghiệp tư nhân hiện nay tại Việt Nam vẫn
đối mặt với một số thách thức then chốt.
Thứ nhất,
tầm nhìn của lãnh đạo doanh nghiệp còn mang tính ngắn hạn. Không ít doanh nhân
vẫn bị giới hạn bởi quán tính kinh nghiệm và tư duy “lũy tre làng”, chưa nuôi
dưỡng được khát vọng vươn xa. Trong khi đó, đa phần doanh nghiệp có quy mô nhỏ,
vừa và siêu nhỏ, năng lực cạnh tranh hạn chế, thiếu vốn, thiếu công nghệ, chưa
có chiến lược dài hạn, quản trị còn yếu nên khó tham gia vào các chuỗi giá trị
lớn.
Thứ hai,
nguồn nhân lực chất lượng cao của các doanh nghiệp tư nhân vẫn còn thiếu, đặc
biệt trong các lĩnh vực công nghệ và quản trị hiện đại. Sự kết nối giữa cơ sở
đào tạo và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp còn lỏng lẻo, trong khi khu vực
giáo dục ngoài công lập chưa phát huy được vai trò cần thiết để bù đắp khoảng
trống này.
Thứ ba,
các công tác quản trị và xây dựng văn hóa doanh nghiệp vẫn còn nhiều bất cập.
Không ít nơi quản trị dựa nhiều vào tình thân hơn là hệ thống chuyên nghiệp.
Văn hóa linh hoạt, tính minh bạch, tuân thủ và trách nhiệm xã hội chưa được coi
trọng đúng mức, khiến doanh nghiệp tư nhân khó tạo dựng uy tín và niềm tin bền
vững.
Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 38-2025 phát hành ngày 22/09/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây.
