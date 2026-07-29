NCB bứt phá ngoạn mục sau 5 năm tái cơ cấu, tiến gần mục tiêu hoàn thành sớm phương án cơ cấu lại

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, NCB ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng, nhiều chỉ tiêu kinh doanh hoàn thành vượt kế hoạch đã đặt ra. Đây là thành quả sau 5 năm ngân hàng kiên định triển khai phương án cơ cấu lại và chiến lược chuyển đổi toàn diện, hướng tới phát triển bền vững.

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2026. Theo đó, NCB tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng vượt trội với lợi nhuận sau thuế quý 2/2026 đạt hơn 510,7 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ 2025 và tăng gần 136% so với quý 1/2026. Thu nhập lãi thuần đạt gần 1.033 tỷ đồng, tăng 36%, lãi từ hoạt động dịch vụ đạt hơn 72 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước.

KẾT QUẢ KINH DOANH BỨT PHÁ, TẠO NỀN TẢNG CHO GIAI ĐOẠN TĂNG TRƯỞNG MỚI

Đây cũng là mức lợi nhuận theo quý cao nhất lịch sử của NCB, phản ánh sự cải thiện rõ rệt về chất lượng hoạt động kinh doanh, hiệu quả vận hành và năng lực của ngân hàng sau 5 năm quyết liệt tái cơ cấu.

Lũy kế 6 tháng đầu 2026, NCB đạt hơn 726,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 57% so với cùng kỳ 2025. Theo cam kết đã đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, NCB sẽ sử dụng toàn bộ lợi nhuận để thực hiện theo lộ trình phương án cơ cấu lại (PACCL) nhằm hoàn thành sớm PACCL và hướng tới phát triển bền vững.

NCB ghi nhận sự tăng trưởng vượt trội trong nửa đầu năm 2026.

Tính đến 30/6/2026, tổng tài sản của NCB đạt gần 199.000 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cuối năm 2025 và đạt 105% kế hoạch năm 2026. Tổng cho vay khách hàng đạt hơn 133.527 tỷ đồng, tăng gần 36.000 tỷ đồng so với 31/12/2025.

Với sự tin yêu lựa chọn của khách hàng và những sản phẩm tiên phong, hấp dẫn, tổng huy động khách hàng của NCB (bao gồm tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá) đến 30/6/2026 có mức tăng ấn tượng, đạt hơn 150.000 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cuối năm 2025. Tiền gửi không kỳ hạn (Casa) của NCB tại 30/6/2026 cũng đạt hơn 11.889 tỷ đồng, tăng 9% so với cuối năm 2025.

Tỷ lệ và cơ cấu nợ xấu tiếp tục cải thiện mạnh mẽ cho thấy NCB đang kiểm soát tốt chất lượng danh mục cho vay, cải thiện hiệu quả sử dụng vốn và thực hiện tốt các giải pháp xử lý nợ theo đúng lộ trình PACCL.

NCB đang bước vào giai đoạn phát triển mới lành mạnh, bền vững hơn.

Những kết quả trên không chỉ thể hiện NCB đã có một kỳ tăng trưởng ấn tượng, mà còn là dấu mốc khẳng định NCB đã bước qua giai đoạn tái thiết để chuyển sang một chu kỳ phát triển mới. Nền tảng vững chắc đã tạo dựng được là tiền đề để NCB kiến tạo nên những thay đổi mang tính bứt phá trong giai đoạn 2026-2030, hướng tới trở thành ngân hàng phát triển lành mạnh, hiệu quả, bền vững, cung cấp dịch vụ và giải pháp tài chính xuất sắc trên thị trường.

TIÊN PHONG ĐỔI MỚI, NÂNG CAO NĂNG LỰC TOÀN DIỆN

Thời gian qua, NCB gây ấn tượng khi là ngân hàng có tốc độ tăng vốn điều lệ nhanh nhất trên toàn ngành trong 5 năm qua. Với 4 đợt tăng vốn liên tiếp nâng tổng vốn điều lệ lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với lộ trình đã đặt ra tại PACCL, NCB chuyển mình ngoạn mục từ nhóm ngân hàng có quy mô nhỏ sang nhóm ngân hàng có vốn điều lệ cao trên thị trường, sở hữu nền tảng tài chính vững vàng đáp ứng bước tăng trưởng bứt phá trong giai đoạn tiếp theo.

Cùng đó, năng lực điều hành và quản trị của NCB cũng không ngừng được kiện toàn với sự tham gia dẫn dắt, điều hành của hàng loạt nhân sự cấp cao giàu kinh nghiệm, có tâm, tầm, tài cùng các chuyên gia trong nước và quốc tế chuyên môn cao. Chỉ sau thời gian ngắn chuyển đổi toàn diện, NCB đã trở thành “điểm đến mới” của các nhân sự tài năng ngành tài chính – ngân hàng, sở hữu các chính sách nhân sự cạnh tranh và môi trường làm việc hấp dẫn hàng đầu thị trường,

NCB ngày càng tạo dựng được uy tín và niềm tin với khách hàng.

Trên nền tảng năng lực tài chính và quản trị, năng lực công nghệ được củng cố, NCB cũng từng bước khẳng định vị thế trong các lĩnh vực đóng vai trò động lực của nền kinh tế. Ở phân khúc khách hàng doanh nghiệp, NCB đã triển khai tài trợ chuỗi cung ứng cho hơn 180 doanh nghiệp với quy mô tín dụng hàng nghìn tỷ đồng, cung cấp vốn cho 70 dự án quy mô lớn trải dài trên cả nước, trong đó có nhiều dự án trọng điểm quốc gia như: Dự án Trung tâm hội nghị và triển lãm, Nhà hát, Công viên, hạ tầng phục vụ APEC; dự án Công viên văn hóa Bến nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn; dự án Quảng trường Trung tâm Thành phố và Trung tâm Hành chính của TP. Hồ Chí Minh,...

NCB cũng có những bước tiến lớn về giải pháp, sản phẩm và năng lực đổi mới khi mang đến cho khách hàng những giải pháp ngân hàng số tiên phong, các nền tảng tài chính vượt trội dành cho doanh nghiệp, dòng thẻ mang dấu ấn khác biệt hay các giải pháp tài chính tích hợp hệ sinh thái đặc quyền lần đầu có trên thị trường, góp phần số hóa ngành du lịch Việt Nam, mang đến các đặc quyền cao cấp, đồng hành cùng khách hàng trải nghiệm phong cách sống tinh hoa, giàu cảm xúc.

Những thành quả có được ngay trong nửa đầu năm 2026 đang cho thấy quyết tâm bứt phá bằng hành động cụ thể của NCB, khẳng định vị thế của một ngân hàng hiện đại, có năng lực thực thi mạnh mẽ, không chỉ quyết tâm hoàn thành sớm PACCL mà còn sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với những mục tiêu lớn và nhiều thách thức.