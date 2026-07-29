Giới phân tích cắt giảm mạnh dự báo giá vàng

Lần đầu tiên kể từ cuối năm 2023, các nhà phân tích tham gia một cuộc khảo sát thường kỳ của hãng tin Reuters cắt giảm dự báo giá vàng...

Ảnh minh họa - Ảnh: Xinhua.

Tuy nhiên, phần lớn chuyên gia vẫn cho rằng thị trường kim loại quý này sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ xu hướng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương và mối lo ngại về nợ công tăng cao trên toàn cầu.

Cuộc khảo sát có sự tham gia của 29 nhà phân tích và nhà giao dịch đưa ra con số trung vị (median) cho dự báo giá vàng bình quân năm 2026 là 4.509 USD/oz. Trong cuộc khảo sát cách đây 3 tháng, mức dự báo trung vị là 4.916 USD/oz. Đây cũng là lần đầu tiên trong 11 tháng qua, khảo sát của Reuters cho thấy dự báo giá vàng bị cắt giảm.

Về năm 2027, khảo sát cho rằng mức bình quân của giá vàng sẽ đạt 4.610 USD/oz, giảm mạnh so với mức 5.100 USD/oz đưa ra trong lần khảo sát trước.

Dự báo này được đưa ra trong bối cảnh giá vàng đã giảm khoảng 30% so với mức kỷ lục gần 5.600 USD/oz thiết lập vào cuối tháng 1 năm nay, về vùng 4.000 USD/oz. Cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đẩy giá dầu thô tăng cao, dẫn tới áp lực lạm phát tăng và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất là nguyên nhân chính khiến vàng trượt giá.

Tuy nhiên, giới phân tích nhấn mạnh rằng những yếu tố cấu trúc cốt lõi phía sau sự tăng giá của vàng mấy năm qua, như căng thẳng địa chính trị, nợ công và thâm hụt ngân sách tăng cao, cùng sự gia tăng của cung tiền pháp định vẫn còn nguyên vẹn.

“Ngoài những trở ngại trong ngắn hạn, chúng tôi cho rằng nền móng cấu trúc của xu hướng tăng giá vàng chưa hề thay đổi. Giá vàng đang thiết lập một mức sàn trước khi có thể tập trung vào phản ứng với chất xúc tác tăng giá tiếp theo”, nhà phân tích Suki Cooper của Standard Chartered nhận định với hãng tin Reuters.

Một quan điểm chung của các nhà phân tích và giao dịch tham gia cuộc khảo sát của Reuters là cho rằng các ngân hàng trung ương nhiều khả năng sẽ tiếp tục là nguồn cầu quan trọng nhất trên thị trường vàng, ngày cả khi hoạt động mua ròng vàng của khối này có giảm xuống so với mức kỷ lục thiết lập gần đây.

“Sức khỏe tài khóa xấu đi, mối lo về uy tín của tiền giấy, và xu hướng dịch chuyển dần khỏi sự phụ thuộc vào đồng USD vẫn đang tồn tại”, CEO David Russell của công ty môi giới kim loại quý GoldCore phát biểu.

Dự báo giá vàng trong các cuộc khảo sát hàng quý của hãng tin Reuters từ quý 3/2023 đến nay. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Reuters.

Tuy nhiên, giới phân tích nói chung kém lạc quan hơn về nhu cầu nữ trang, nhất là ở Trung Quốc và Ấn Độ, hai thị trường vàng vật chất lớn nhất thế giới. Nhà phân tích Anushree ⁠Ganeriwala của công ty nghiên cứu kinh tế Economist Intelligence Unit (EIU) nhận định giá vàng cao có thể sẽ tiếp tục gây áp lực giảm lên nhu cầu, nhất là ở Ấn Độ sau khi nước này tăng thuế nhập khẩu vàng.

Hồi tháng 5, Ấn Độ tăng thuế nhập khẩu đối với vàng và bạc lên 15% từ 6% trước đó, như một phần trong nỗ lực nhằm hạn chế hoạt động này để giảm bớt áp lực đối với dự trữ ngoại hối.

Về dự báo giá bạc, khảo sát của Reuters cho kết quả giá bạc bình quân năm 2026 đạt 72 USD/oz, thấp hơn so với mức 78 USD/oz đưa ra trong lần khảo sát cách đây 3 tháng.

Vai trò kép vừa là một kim loại quý vừa là một kim loại công nghiệp khiến bạc đang phải đương đầu với mối lo về sự giảm tốc của hoạt động công nghiệp cũng như nhu cầu yếu đi trong lĩnh vực điện mặt trời, dù thị trường bạc vẫn đang ở trong tình trạng thắt chặt mang tính cấu trúc.

“Sự cải thiện nhu cầu công nghiệp đối với bạc, nhờ trí tuệ nhân tạo (AI), ô tô điện (EV), và năng lượng mặt trời, sẽ mang lại cho giá bạc sự hỗ trợ từ mức giá 40 USD/oz trở lại”, nhà phân tích Rhona O’Connell của công ty StoneX nhận xét.