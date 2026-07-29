Hà Tĩnh thúc đẩy Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái Vũng Áng, quy mô hàng chục tỷ USD

Đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái tại Khu kinh tế Vũng Áng đang được Hà Tĩnh và Petrovietnam đẩy nhanh hoàn thiện, hướng tới xây dựng chuỗi giá trị năng lượng hiện đại, từ LNG, điện khí đến hydrogen xanh, điện gió ngoài khơi và công nghệ số.

UBND tỉnh Hà Tĩnh làm việc với Petrovietnam và các đơn vị liên quan về Đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái tại Khu kinh tế Vũng Áng. Ảnh: Cổng TTĐT Hà Tĩnh

Chiều 28/7, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cùng các tổng công ty, đơn vị liên quan về Đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Đề án do Petrovietnam phối hợp với Viện Dầu khí Việt Nam xây dựng, hiện đã hoàn thiện dự thảo lần thứ 8, trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý của tỉnh Hà Tĩnh về nội dung, cơ sở pháp lý, định hướng phát triển và số liệu hiện trạng.

Theo đề án, Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái Vũng Áng sẽ được triển khai theo mô hình liên kết chuỗi giá trị, kết hợp giữa các dự án năng lượng, công nghiệp hỗ trợ, hạ tầng số và các ngành công nghiệp xanh.

Trong giai đoạn 1 đến năm 2035, Petrovietnam ưu tiên triển khai các dự án nền tảng gồm Kho LNG Bắc Trung Bộ, Nhà máy điện LNG Vũng Áng III, hệ thống hạ tầng phân phối khí, Trung tâm dữ liệu AI, nhà máy khí công nghiệp cùng các dự án mở rộng. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 4 tỷ USD.

Sau năm 2035, dự án tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực năng lượng mới như hydrogen xanh, amoniac xanh, thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon, điện gió ngoài khơi cùng các ngành công nghiệp năng lượng thế hệ mới. Tổng vốn đầu tư giai đoạn này khoảng 8,1 tỷ USD; nếu tính thêm các dự án điện gió trên bờ và ngoài khơi, quy mô đầu tư có thể lên tới khoảng 21 tỷ USD.

Tại buổi làm việc, các bên tập trung trao đổi về định hướng phát triển Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng tại Vũng Áng theo hướng tối ưu hạ tầng, nâng cao hiệu quả đầu tư và hình thành hệ sinh thái năng lượng hiện đại. Trong đó, các dự án LNG được xác định là nền tảng quan trọng để tạo chuỗi liên kết giữa sản xuất điện, cung cấp khí, công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ năng lượng.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam Lê Ngọc Sơn cho biết, việc xây dựng Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái tại Khu kinh tế Vũng Áng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ, hướng tới đưa Hà Tĩnh trở thành trung tâm công nghiệp - năng lượng của khu vực và cả nước.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam Lê Ngọc Sơn phát biểu. Ảnh: Cổng TTĐT Hà Tĩnh

Theo lãnh đạo Petrovietnam, khi đi vào hoạt động, dự án sẽ góp phần tạo nguồn thu ngân sách, nhiều việc làm chất lượng cao, đồng thời hình thành hạ tầng năng lượng - số hiện đại, tạo sức hút đối với các nhà đầu tư công nghệ và dòng vốn FDI xanh.

Khẳng định quyết tâm triển khai, Petrovietnam sẽ tập trung nguồn lực, chỉ đạo các đơn vị thành viên như Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) cùng các đối tác phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của Petrovietnam trong quá trình phối hợp với tỉnh hoàn thiện đề án. Ông khẳng định, đây là dự án có ý nghĩa chiến lược đối với Hà Tĩnh, khu vực Bắc Trung Bộ và an ninh năng lượng quốc gia.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết, tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với Petrovietnam, tập trung tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện các nội dung cần thiết để trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm phát biểu. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cũng nhấn mạnh, địa phương kỳ vọng đề án sớm được triển khai, tạo động lực hình thành hệ sinh thái năng lượng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhà đầu tư, đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn trong quá trình thực hiện.

Trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng nhằm hiện thực hóa các mục tiêu của đề án.

Trong đó, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, PV GAS và Nebula Energy ký thỏa thuận hợp tác nghiên cứu cơ hội đầu tư Trung tâm dữ liệu (Data Center) tích hợp hạ tầng LNG tại Khu kinh tế Vũng Áng. Dự án hướng tới tận dụng nguồn nhiệt lạnh từ LNG tái hóa tại Kho LNG Bắc Trung Bộ, kết hợp giữa hạ tầng năng lượng sạch và hạ tầng số hiện đại.

Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và Tập đoàn Nebula Energy đã ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu cơ hội đầu tư Trung tâm Dữ liệu tại KKT Vũng Áng. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hà Tĩnh

PV GAS và MobiFone cũng ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu các mô hình đầu tư, phát triển trung tâm dữ liệu, từng bước hình thành hệ sinh thái kết nối giữa hạ tầng năng lượng và hạ tầng số.

Bên cạnh đó, PV GAS và PV Power ký biên bản ghi nhớ về việc mua bán khí LNG tái hóa phục vụ Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Vũng Áng III công suất 1.500 MW. Khi vận hành, nhà máy sẽ bổ sung nguồn điện cho hệ thống quốc gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực Vũng Áng nói riêng và Hà Tĩnh nói chung.

Dịp này, Petrovietnam đã trao hơn 110 tỷ đồng hỗ trợ các chương trình xây dựng trường học, chăm sóc y tế, phát triển giáo dục và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.