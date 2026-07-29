Thanh khoản cực thấp, thị trường giằng co, áp lực bán đang cạn kiệt?

Trạng thái dao động rất hẹp của cả chỉ số lẫn cổ phiếu khiến phiên giao dịch sáng nay trở thành giai đoạn thử thách cung cầu. Bên mua không chịu hành động dứt khoát như hôm qua còn bên bán cũng không muốn “nhả hàng” giá thấp. Thanh khoản sụt giảm đột biến 31% so với sáng hôm qua.

Các cổ phiếu trụ đang bù đắp điểm số rất tốt.

VN-Index trồi sụt nhiều lần trong phiên, chốt hiện đang tăng nhẹ 0,21% tương đương +3,56 điểm. Biên độ dao động tối đa của chỉ số này chỉ khoảng 11,7 điểm tương đương 0,7%. Đây là mức biến động rất nhỏ, ví dụ hôm qua chỉ số dao động trong phiên tới 2,02%, phiên cuối tuần trước khoảng 2,28%.

Không chỉ điểm số, phần lớn cổ phiếu sáng nay cũng chỉ luẩn quẩn. Độ rộng HoSE cuối phiên đang có 124 mã tăng/168 mã giảm, trong đó số giảm từ 1% trở lên là 85 mã và số tăng quá 1% là 57 mã. Không chỉ vậy, cả hai nhóm “đối cực” này chỉ chiếm 44% thanh khoản toàn sàn HoSE.

Trong xu hướng giảm mạnh kéo dài từ cuối tháng 6 đến nay, đặc biệt là gần chục phiên trở lại đây, việc thị trường giằng co cân bằng như vậy cũng không phải là xấu. Áp lực giải chấp đến thời điểm này đã không xuất hiện rõ ràng trong giao dịch, nên nhu cầu bán thực sự đã giảm xuống. HoSE sáng nay chỉ khớp 4.918 tỷ đồng, trong ngưỡng thấp kỷ lục.

Về mặt điểm số, các blue-chips đang giằng co lẫn nhau. VN30-Index chốt phiên sáng giảm nhẹ 0,18% với 14 mã xanh và 15 mã đỏ. VHM tăng 5,38% và GAS tăng 1,04% là duy nhất nổi bật trong nhóm trụ. TCB giảm 0,7%, VPB giảm 1,22%, MCH giảm 1,15%, MBB giảm 0,68% được cân bằng lại gần hết. Nhóm VCB, BID, CTG đều tăng yếu.

Nhìn vào diễn biến độ rộng, thị trường vẫn đang có sự gia tăng chậm của sức ép từ phía bán. Lúc 9h30 VN-Index ghi nhận 154 mã tăng/68 mã giảm, đến 10h30 có 139 mã tăng/138 mã giảm, lúc 11h là 127 mã tăng/159 mã giảm và kết phiên còn 124 mã tăng/168 mã giảm. Như vậy số lượng cổ phiếu đỏ nhiều dần lên.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Dù vậy như đã nói ở trên, số lượng cổ phiếu thực sự giảm dưới sức ép bán mạnh là không nhiều. Trong 85 mã giảm từ 1% trở lên thì chỉ có 22 cổ phiếu giao dịch được quá 10 tỷ đồng. ACB giảm 1,11% khớp 130,1 tỷ; SHB giảm 1,32% với 114 tỷ; HDB giảm 2,39% với 95,1 tỷ; VPB giảm 1,42% với 80,8 tỷ; LPB giảm 1,5% với 80,3 tỷ là các mã thanh khoản cao nhất. Nếu không tính 5 mã này thì 80 cổ phiếu còn lại chỉ chiếm 10,4% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE.

Ở phía tăng cũng tương tự, tuy có 57 mã tăng trên 1% nhưng cũng chỉ 12 mã thanh khoản được quá 10 tỷ. VHM khớp 378, 6 tỷ, giá tăng 5,31%; VNM khớp 241,3 tỷ, giá tăng 1,01%; PNJ khớp 117,7 tỷ, giá tăng 2,3%; VCI khớp 105,8 tỷ, giá tăng 2,54% là những cổ phiếu giao dịch sôi động nhất. Trừ đi 4 cổ phiếu này, phần còn lại chiếm 7% giá trị sàn.

Như vậy tuy tổng thanh khoản của phiên sáng nay rất thấp nhưng phân bổ thanh khoản vẫn cho thấy chỉ phần rất nhỏ tập trung ở các “đối cực” biến động mạnh. Nói cách khác, thị trường đang khá ổn định cả về biên độ giá lẫn dòng tiền khi không bên nào “muốn” chiếm ưu thế rõ ràng.

Nhà đầu tư nước ngoài sau phiên mua ròng bất ngờ qua khớp lệnh hôm qua, sáng nay vẫn tiếp tục duy trì vị thế dù quy mô chỉ +33,6 tỷ đồng trên HoSE. Mua ròng tốt nhất là HPG +65,3 tỷ, VNM +53,5 tỷ, VHM +47,4 tỷ, PNJ +38,1 tỷ, CTG +24,6 tỷ. Phía bán ròng có VIX -44,6 tỷ, VJC -28 tỷ, MCH -25,3 tỷ, SSI -24,9 tỷ, ACB -22,9 tỷ, GEX -21,3 tỷ.