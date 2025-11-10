Nếu kiếm được 1 nghìn tỷ USD, Elon Musk có thể mua được những gì?

Nếu đạt tới khối tài sản 1 nghìn tỷ USD, ông Musk có thể mua được cả nền kinh tế Thụy Sỹ...

Tuần vừa rồi, cổ đông Tesla đã phê chuẩn gói thù lao 1 nghìn tỷ USD dành cho CEO của hãng xe điện này - ông Elon Musk, người hiện đang giữ vị trí tỷ phú giàu nhất hành tinh.

Nếu ông Musk đưa Tesla đạt được các mục tiêu về vốn hóa và lợi nhuận trong gói thù lao trên, trong vòng 1 thập kỷ tới đây, ông sẽ trở thành người đầu tiên trên thế giới đạt mốc tài sản nghìn tỷ USD.

Hiện tại, ông Musk đã sở hữu khối tài sản ròng 449 tỷ USD - theo dữ liệu từ xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaires Index. Nếu khối tài sản này đạt tới 1 nghìn tỷ USD, đó sẽ là một mức tài sản khó có thể được tiêu hết trong một đời người.

Theo một ước tính vào năm 2020 của chuyên gia Jerry Pacheco thuộc công ty truyền thông KRWG, nếu tiêu 40 USD trong mỗi giây đồng hồ, một người sẽ mất 289 ngày để tiêu hết 1 tỷ USD. Với 1 nghìn tỷ USD và tốc độ tiêu như vậy, một người cần 792,5 năm để tiêu hết.

Theo trang CNN Money, dưới đây là một số thứ mà ông Musk có thể mua được nếu ông trở thành tỷ phú “nghìn tỷ USD”:

1.428 cầu thủ bóng chày Shohei Ohtani ở thời đỉnh cao: Ohtani được coi là cầu thủ bóng chày vĩ đại nhất mọi thời đại, đã giành một hợp đồng thi đấu 10 năm trị giá 700 triệu USD với đội Dodgers.

Tất cả số xe hơi được bán ở Mỹ trong năm nay: Theo dự báo của công ty Cox Automotive hồi tháng 9, doanh số thị trường ô tô mới ở Mỹ năm 2025 có thể đạt 16,1 triệu xe.

10.000 CEO của chuỗi cửa hiệu cà phê Starbucks: CEO Brian Niccol của Starbucks được trả lương gần 100 triệu USD/năm.

333 tòa nhà chọc trời: Tòa nhà trụ sở của JPMorgan Chase ở Đại lộ Park, New York có giá 3 tỷ USD. Số tiền 1 nghìn tỷ USD có thể mua được 333 tòa nhà như vậy.

2.000 du thuyền của tỷ phú Jeff Bezos: Du thuyền Koru dài 127 mét của ông Bezos, người giàu thứ ba thế giới, có giá 500 triệu USD. Tuy nhiên, việc sở hữu một du thuyền như vậy cũng cần mỗi năm 25 triệu USD chi phí bảo trì và vận hành.

465 tàu Icon of the Seas: Đây là con tàu du lịch lớn nhất thế giới, và số tàu như vậy là ngang bằng với số lượng tàu trong Hải quân Mỹ.

Toàn bộ nhóm trường đại học danh giá Ivy League của Mỹ: Tổng giá trị các quỹ tài trợ (endowment) của 8 trường đại học nổi tiếng nhất Mỹ - thường gọi là nhóm Ivy League - là khoảng 200 tỷ USD.

Khoản thưởng 2.923 USD cho mỗi người ở Mỹ: Theo số liệu của Cục Thống kê dân số Mỹ (US Census), dân số Mỹ năm 2025 là hơn 342 triệu người. Số tiền 1 nghìn tỷ USD đủ để phát cho mỗi người Mỹ một khoản 2.923 USD.

Toàn bộ nền kinh tế Thụy Sỹ: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Thụy Sỹ năm 2024 là xấp xỉ 900 tỷ USD.

Tất cả nhà cửa ở Hawaii: Có tất cả 572.781 căn nhà ở Hawaii - theo dữ liệu của trang bất động sản Zillow. Giá bình quân của mỗi căn nhà này là 826.575 USD.

Hãng đồ uống Coca-Cola cộng thêm 1 lốc Coke cho mỗi người trên Trái Đất: Giá trị vốn hóa thị trường của Coca-Cola là khoảng 300 tỷ USD, và số tiền còn lại vẫn đủ để mua cho 8,2 tỷ người trên Trái Đất người một lốc 12 lon Coke.

Tất cả các hãng xe Toyota, Volkswagen, Stellantis, Hyundai, Ford, và GM: Số tiền 1 nghìn tỷ USD đủ để mua đứt các hãng xe này nếu tính giá trị vốn hóa thị trường của các hãng.

Ba hãng dầu lửa lớn nhất của Mỹ ExxonMobil, Chevron và ConocoPhillips: Tổng giá trị vốn hóa thị trường của 3 công ty này hiện vào khoảng 920 tỷ USD.