Thứ Ba, 21/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Nếu tiền lương không đủ sống, cải cách sẽ không đi đến cùng

21/04/2026, 11:54

Thảo luận tại Kỳ họp thứ Nhất cho thấy nhiều ý kiến cho rằng, nếu tiền lương khu vực công chỉ dừng ở mức “cầm cự”, các nỗ lực sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế sẽ khó tạo chuyển biến bền vững.”

Toàn cảnh Phiên họp. Ảnh: Quốc hội.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, sáng 21/4, thảo luận về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025, tình hình thực hiện kế hoạch những tháng đầu năm 2026.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại chính quyền địa phương hai cấp đang bước vào giai đoạn triển khai thực chất. Bộ máy cấp xã, phường sau sáp nhập được kỳ vọng vận hành tinh gọn hơn, hiệu quả hơn và gần dân hơn. Tuy nhiên, thực tiễn thảo luận tại Quốc hội cho thấy, bài toán then chốt không chỉ nằm ở tổ chức bộ máy hay phân công chức năng, mà nằm ở chính sách con người, đặc biệt là tiền lương.

TINH GỌN BỘ MÁY, ÁP LỰC CÔNG VIỆC TĂNG; LƯƠNG TĂNG NHƯNG ĐỜI SỐNG CHƯA TƯƠNG XỨNG

Nhiều đại biểu cho rằng, cải cách tiền lương không còn là câu chuyện kỹ thuật mang tính điều chỉnh số học, mà đã trở thành điều kiện tiên quyết để giữ chân, tạo động lực và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức – lực lượng trực tiếp thực thi các quyết sách sau sắp xếp.

Quan tâm đến việc tổ chức hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính, đại biểu Nguyễn Đặng Ân (Lạng Sơn) cho rằng đây là chủ trương rất đúng đắn và cấp xã đã đi vào hoạt động dần ổn định, hiệu quả. Việc phục vụ người dân, doanh nghiệp thuận lợi hơn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành Phiên họp. Ảnh: Quốc hội

Sau sáp nhập, quy mô địa bàn, dân số và khối lượng công việc của cấp xã tăng lên rõ rệt. Trong khi đó, số lượng đầu mối chuyên môn lại bị thu gọn, nhiều phòng chức năng phải “ôm” cùng lúc nhiều lĩnh vực, chịu sự hướng dẫn chuyên môn của nhiều sở, ngành khác nhau. Áp lực công việc vì thế gia tăng, nhất là ở những địa bàn miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thực tế cho thấy, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã hiện nay không chỉ thực hiện nhiệm vụ hành chính đơn thuần, mà còn trực tiếp xử lý nhiều vấn đề phát sinh từ đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp. Yêu cầu về chuyên môn, kỹ năng, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng cao, trong khi nguồn nhân lực có chuyên môn sâu ở cấp cơ sở lại đang thiếu hụt.

Việc tinh giản biên chế theo các nghị định liên quan đã tạo ra những khoảng trống nhân lực nhất định, chưa thể bù đắp ngay trong ngắn hạn. Điều này đòi hỏi quá trình đào tạo, đào tạo lại phải có lộ trình, đồng thời việc giao biên chế cần sớm hơn và sát với thực tiễn từng địa bàn. Tuy nhiên, dù tổ chức bộ máy có được điều chỉnh linh hoạt đến đâu, nếu chính sách tiền lương không theo kịp, sức ép “ra – vào” khu vực công vẫn sẽ tiếp diễn.

Trong tiến trình cải cách chính sách tiền lương, Nhà nước đã có những bước điều chỉnh đáng ghi nhận khi nâng mức lương cơ sở qua nhiều giai đoạn. Dự kiến từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở tiếp tục tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra không chỉ là lương có tăng hay không, mà là mức tăng đó có đủ để người hưởng lương ngân sách sống được bằng lương hay không.

Đại biểu Thạch Phước Bình (Vĩnh Long) phát biểu. Ảnh: Quốc hội.

Theo phân tích của đại biểu Thạch Phước Bình (Vĩnh Long), mức 2,53 triệu đồng/tháng chỉ cao hơn mức hiện hành khoảng 8,12%, vượt lạm phát và tạo ra phần thu nhập dương về danh nghĩa. Tuy vậy, mức tăng này chưa đủ mạnh để giải quyết bài toán đời sống của đa số cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người mới vào nghề, người không có nguồn thu bổ sung và người làm việc tại các đô thị lớn.

Với hệ số lương khởi điểm phổ biến, thu nhập thực tế của một công chức mới vào nghề chỉ đạt khoảng 4,7 triệu đồng/tháng trước khi trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc. Trong khi đó, chi phí sinh hoạt tối thiểu tại các đô thị hiện nay phổ biến từ 6–7 triệu đồng/tháng, chưa kể các chi phí phát sinh về nhà ở, y tế, giáo dục.

Khoảng cách giữa thu nhập và nhu cầu sống cơ bản khiến nhiều người lao động khu vực công khó có thể sống độc lập bằng lương. Hệ quả là phải dựa vào các nguồn thu nhập bổ sung, làm giảm động lực cống hiến và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống cũng như chất lượng thực thi công vụ.

CẦN MỘT MỨC TĂNG ĐỦ MẠNH ĐỂ TẠO CHUYỂN BIẾN THỰC CHẤT

Nếu đặt mức lương khu vực công trong tương quan với thị trường lao động, sự chênh lệch càng bộc lộ rõ. Từ đầu năm 2026, lương tối thiểu vùng của khu vực doanh nghiệp đã được điều chỉnh, với mức cao nhất ở vùng I là trên 5,3 triệu đồng/tháng. Bình quân bốn vùng đạt khoảng 4,47 triệu đồng/tháng.

Đại biểu tham dự Phiên họp. Ảnh: Quốc hội

Với mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng, ngay cả khi áp dụng hệ số 2,1, thu nhập của nhiều cán bộ, công chức cũng chỉ tiệm cận hoặc vừa chạm ngưỡng lương tối thiểu vùng cao nhất. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tại các đô thị lớn ngày càng gia tăng, đây chỉ là mức đủ để “giữ nhịp”, chưa thể tạo sự an tâm lâu dài.

Đáng lưu ý, trong năm 2025, nhiều nhóm chi phí thiết yếu tăng nhanh hơn CPI chung. Nhà ở, điện, nước, vật liệu xây dựng tăng trên 8%; thuốc và dịch vụ y tế tăng gần 13%.

Đây đều là những khoản chi khó cắt giảm đối với các hộ gia đình cán bộ, công chức. Vì vậy, dù lương danh nghĩa tăng, cảm nhận thực tế của người hưởng lương ngân sách vẫn là chưa tương xứng với áp lực chi tiêu.

Từ những phân tích trên, nhiều đại biểu cho rằng, mức lương cơ sở trong giai đoạn tới cần được điều chỉnh lên khoảng 2,65–2,7 triệu đồng/tháng, tương ứng mức tăng 13–15% so với hiện hành. Đây được xem là phương án cân bằng giữa khả năng ngân sách và yêu cầu bảo đảm đời sống, đồng thời tạo động lực thực chất cho khu vực công.

Đại biểu tham dự Phiên họp. Ảnh: Quốc hội.

Mức tăng này không chỉ giúp thu hẹp khoảng cách giữa thu nhập và chi phí sống tối thiểu, mà còn góp phần nâng cao sức hấp dẫn của khu vực công trong bối cảnh cạnh tranh nhân lực ngày càng gay gắt với khu vực tư nhân.

Quan trọng hơn, đây là điều kiện cần để các chính sách sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ đi vào chiều sâu, tránh tình trạng “gọn bộ máy nhưng mỏng động lực”.

Các đại biểu nhấn mạnh cải cách tiền lương cần được nhìn nhận như một khoản đầu tư cho chất lượng quản trị quốc gia, chứ không đơn thuần là chi phí ngân sách. Khi người thực thi chính sách có thể sống được bằng lương, yên tâm công tác và được đào tạo bài bản, hiệu quả của bộ máy hành chính sẽ được cải thiện một cách bền vững.

Trong bối cảnh cả hệ thống đang nỗ lực tinh gọn, hiện đại hóa và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, việc chậm trễ hoặc điều chỉnh nửa vời chính sách tiền lương sẽ làm suy giảm tác động của các cải cách khác. Ngược lại, một bước đi đủ mạnh về tiền lương có thể tạo cú hích quan trọng, giúp cải cách bộ máy đi đến cùng trong thực tiễn.

Thủ tướng yêu cầu tổng rà soát văn bản pháp luật toàn quốc

07:35, 21/04/2026

Thủ tướng yêu cầu tổng rà soát văn bản pháp luật toàn quốc

Đại biểu Quốc hội dân tộc thiểu số phải đưa chính sách đi đến cùng trong thực tiễn

21:54, 20/04/2026

Đại biểu Quốc hội dân tộc thiểu số phải đưa chính sách đi đến cùng trong thực tiễn

Công khai các bộ chậm tiến độ, chưa đạt chỉ tiêu cắt giảm thủ tục hành chính

21:52, 20/04/2026

Công khai các bộ chậm tiến độ, chưa đạt chỉ tiêu cắt giảm thủ tục hành chính

Từ khóa:

cải cách tiền lương tăng lương cơ sở 2026

Chủ đề:

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Đọc thêm

Công điện số 32 yêu cầu triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên phạm vi cả nước, bảo đảm đồng bộ, thực chất, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số đổi mới tư duy, nâng cao tính thực chất trong lập pháp, giám sát, bảo đảm mỗi kiến nghị gắn với trách nhiệm và kết quả cụ thể.

Chính phủ yêu cầu công khai các bộ, cơ quan ngang bộ chưa đạt chỉ tiêu phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo Kết luận của Trung ương; người đứng đầu chịu trách nhiệm toàn diện nếu không bảo đảm tiến độ, yêu cầu đề ra.

Trong buổi cho ý kiến về sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với đề xuất giao Chính phru quy định ngưỡng doanh thu chịu thuế thay vì chốt con số cố định trong luật...

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị Chính phủ làm rõ ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân; mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng đối với hộ, cá nhân kinh doanh và mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Video

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Thế giới

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đại biểu Quốc hội đề xuất tăng lương cơ sở lên mức 2,65 – 2,70 triệu đồng/tháng

Dân sinh

2

Thiệt hại nguồn cung dầu toàn cầu sau hơn 7 tuần chiến tranh Mỹ-Iran

Thế giới

3

Ngành tôm: Chi phí tăng, giá giảm khiến sức cạnh tranh bị bào mòn

Thị trường

4

Thời hạn cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về tổ chức bộ máy các Bộ, ngành, địa phương

Dân sinh

5

Công chức cấp xã chưa đáp ứng chuyên môn sẽ được cử đi bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy