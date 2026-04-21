Thủ tướng yêu cầu tổng rà soát văn bản pháp luật toàn quốc

Dũng Hiếu

21/04/2026, 07:35

Công điện số 32 yêu cầu triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên phạm vi cả nước, bảo đảm đồng bộ, thực chất, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.

Ảnh minh họa.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký Công điện số 32/CĐ-TTg ngày 19/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, nhằm hoàn thiện đồng bộ thể chế, khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn và các quy định không rõ ràng làm phát sinh chi phí xã hội.

Việc tổng rà soát được triển khai theo các kết luận của Bộ Chính trị, Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật và các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Yêu cầu đặt ra là bảo đảm chất lượng cao, tiến độ khẩn trương trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện ngắn.

Theo Công điện, kết quả tổng rà soát phải kiến nghị hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật theo hướng đơn giản, thống nhất, đồng bộ, khả thi; tiếp tục cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ, thúc đẩy chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, từ “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng và ban hành kế hoạch rà soát; thành lập tổ công tác do lãnh đạo trực tiếp phụ trách; xác định rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ sản phẩm.

Việc bố trí nguồn lực, huy động cán bộ có năng lực, chuyên gia chuyên sâu và lấy ý kiến rộng rãi của đối tượng chịu tác động trực tiếp được xác định là yêu cầu bắt buộc, tránh hình thức.

Kết quả rà soát phải chỉ rõ từng văn bản, từng điều khoản, từng nội dung cần xử lý; nêu rõ phương án sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới, đồng thời xác định cơ quan chủ trì và thời hạn hoàn thành, bảo đảm khả thi trong tổ chức thực hiện.

Công điện đặc biệt nhấn mạnh việc tăng cường ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ rà soát văn bản; chuẩn hóa, làm sạch và cập nhật kịp thời dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; kết nối, chia sẻ thông tin giữa các bộ, ngành, địa phương và Cổng Pháp luật quốc gia.

Bộ Tư pháp được giao vai trò cơ quan thường trực, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và tổng hợp kết quả; Bộ Tài chính hướng dẫn bảo đảm kinh phí thực hiện; Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan liên quan phối hợp chia sẻ dữ liệu, triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo đúng tiến độ.

Thủ tướng đồng thời đề nghị các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội, hiệp hội nghề nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan báo chí tăng cường giám sát, phản biện, truyền thông, huy động chuyên gia, nhà khoa học tham gia đóng góp ý kiến, bảo đảm tổng rà soát đạt hiệu quả thực chất, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số đổi mới tư duy, nâng cao tính thực chất trong lập pháp, giám sát, bảo đảm mỗi kiến nghị gắn với trách nhiệm và kết quả cụ thể.

Chính phủ yêu cầu công khai các bộ, cơ quan ngang bộ chưa đạt chỉ tiêu phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo Kết luận của Trung ương; người đứng đầu chịu trách nhiệm toàn diện nếu không bảo đảm tiến độ, yêu cầu đề ra.

Trong buổi cho ý kiến về sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với đề xuất giao Chính phru quy định ngưỡng doanh thu chịu thuế thay vì chốt con số cố định trong luật...

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị Chính phủ làm rõ ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân; mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng đối với hộ, cá nhân kinh doanh và mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ông Đỗ Thành Trung, Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng được HĐND TP. Hải Phòng khoá XVII bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 – 2031…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

[Trực tiếp] Tọa đàm: "Cú sốc" Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

Trung Quốc sử dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu ngày càng nhiều

TP.Hồ Chí Minh siết quản lý nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

5 mối lo lớn nhất của các sếp ngân hàng trung ương giữa chiến sự ở Trung Đông

Sẽ dừng chi ngân sách một số khoản nếu chậm cung cấp thông tin tài chính

Nhận diện những điểm nghẽn trong phát triển khu công nghiệp

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

