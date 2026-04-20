Đại biểu Quốc hội dân tộc thiểu số phải đưa chính sách đi đến cùng trong thực tiễn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số đổi mới tư duy, nâng cao tính thực chất trong lập pháp, giám sát, bảo đảm mỗi kiến nghị gắn với trách nhiệm và kết quả cụ thể.

Chiều tối 20/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gặp mặt các đại biểu Quốc hội khóa XVI là người dân tộc thiểu số.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Quốc hội; Thường trực Ban Bí thư; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã báo cáo một số kết quả về công tác dân tộc, chính sách dân tộc thời gian qua. Một số đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số phát biểu, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện chính sách ở cơ sở, kiến nghị các giải pháp tháo gỡ, đồng thời bày tỏ niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI THIỂU SỐ LÀ CẦU NỐI TRỰC TIẾP GIỮA NGHỊ TRƯỜNG VÀ CƠ SỞ

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là đường lối chiến lược của Đảng, là nguồn sức mạnh quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Trong khối đại đoàn kết đó, đội ngũ đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc chuyển hóa chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật và giám sát việc thực hiện trong thực tiễn.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh qua 15 nhiệm kỳ Quốc hội với hơn 80 năm đồng hành cùng đất nước, đội ngũ đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số không ngừng trưởng thành, tham gia ngày càng sâu vào hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia. Tiếng nói từ nghị trường của các đại biểu đã góp phần phản ánh đầy đủ hơn thực tiễn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Những năm qua, công tác dân tộc và chính sách dân tộc tiếp tục được Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Hệ thống chủ trương, chính sách từng bước được hoàn thiện theo hướng đồng bộ; nhiều định hướng lớn được thể chế hóa kịp thời, tạo khuôn khổ quan trọng cho phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Các chương trình mục tiêu quốc gia đã góp phần huy động, phân bổ nguồn lực có trọng tâm, từng bước cải thiện hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thúc đẩy giảm nghèo bền vững và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá các đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số đã phát huy vai trò tích cực trong giám sát, góp phần làm rõ những điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách; thúc đẩy điều chỉnh theo hướng sát thực tiễn hơn, qua đó tăng hiệu quả tổ chức thực hiện.

CHÍNH SÁCH PHẢI GẮN VỚI TRÁCH NHIỆM VÀ KẾT QUẢ CỤ THỂ

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vẫn là khu vực còn nhiều khó khăn nhất cả nước. Khoảng cách phát triển còn lớn; thu nhập thấp; sinh kế chưa bền vững; chất lượng nguồn nhân lực hạn chế; khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu ở nhiều nơi còn bất cập.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, công tác dân tộc và chính sách dân tộc cần được tiếp cận theo hướng chiến lược, đồng bộ và thực chất hơn. Trong đó, vai trò của đội ngũ đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số cần được phát huy rõ nét hơn nữa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục đổi mới căn bản tư duy về công tác dân tộc; các đại biểu cần chủ động phản ánh những vướng mắc từ cơ sở, đề xuất chính sách phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa bàn, từng cộng đồng dân tộc. Mỗi kiến nghị phải xuất phát từ thực tiễn, gắn với khả năng thực thi và hướng tới hiệu quả cụ thể, có thể kiểm chứng.

Công tác dân tộc phải được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước. Trong quá trình thảo luận, quyết định và giám sát chính sách, cần quan tâm đầy đủ đến tác động thực tế đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, bảo đảm chính sách ban hành không chỉ đúng mà còn đi vào cuộc sống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện thể chế theo hướng kiến tạo phát triển, phù hợp với đặc thù vùng miền. Các đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số cần đưa tiếng nói từ cơ sở vào xây dựng pháp luật, bảo đảm quy định ban hành sát thực tiễn, triển khai được ngay; quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”, lấy người dân làm trung tâm của mọi chính sách.

Cùng với đó, cần quan tâm đồng bộ các lĩnh vực phát triển của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, từ hạ tầng, sinh kế, y tế, giáo dục, văn hóa đến chuyển đổi số; chú trọng phát triển con người, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ là người dân tộc thiểu số, đủ năng lực tổ chức thực hiện chính sách.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đội ngũ đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số chủ động hơn, bản lĩnh hơn và thực chất hơn. Trong lập pháp, cần tham gia từ sớm, từ khâu hình thành chính sách; trong giám sát, phải theo dõi, đôn đốc và đi đến cùng kết quả. Mỗi kiến nghị không chỉ dừng ở phát biểu mà phải được chuyển hóa thành kết quả cụ thể trong thực tiễn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phát huy mạnh vai trò tham mưu chiến lược; không chỉ thẩm tra mà cần chủ động nghiên cứu, đề xuất và dẫn dắt chính sách; tăng cường khảo sát thực tiễn, kịp thời kiến nghị tháo gỡ các điểm nghẽn trong tổ chức thực hiện.

Đồng thời, cần hoàn thiện cơ chế hỗ trợ đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số; tăng cường phối hợp giữa các đại biểu với các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và chính quyền địa phương, bảo đảm kết nối thông tin hai chiều từ cơ sở đến nghị trường và ngược lại.