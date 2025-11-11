Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 40,2 nghìn tỷ đồng trong tháng 10

Tháng 10/2025, khối lượng phát hành trái phiếu Chính phủ tăng 63,4% so với tháng trước, đạt 27,7 nghìn tỷ đồng, lợi suất tiếp tục tăng ở hầu hết các kỳ hạn. Cùng kỳ, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 40,2 nghìn tỷ đồng qua OMO nhằm hỗ trợ thanh khoản và góp phần giảm áp lực lên lãi suất ngắn hạn trên thị trường liên ngân hàng…

Trong tháng 10, hoạt động phát hành trái phiếu Chính phủ tiếp tục phục hồi, tăng mạnh 63,4% so với tháng 9/2025 (MoM), đạt 27,7 nghìn tỷ đồng, đánh dấu tháng tăng trưởng mạnh thứ hai liên tiếp.

Trên thị trường sơ cấp, lợi suất trái phiếu Chính phủ tiếp tục xu hướng tăng trên tất cả các kỳ hạn, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 5 năm và 10 năm chiếm khoảng 96% tổng khối lượng phát hành trong tháng 10 — lần lượt tăng 11 điểm cơ bản (bps) và 21 điểm cơ bản so với tháng 9, lên mức 3,14% và 3,8%/năm.

Kho bạc Nhà nước công bố kế hoạch phát hành 145 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong quý 4/2025, cao gấp gần ba lần so với lượng phát hành quý 3/2025 và cao hơn 20,8% so với kế hoạch quý 3/2025. Trong tổng kế hoạch phát hành quý 4/2025, trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 15 năm chiếm tỷ trọng lớn nhất, lần lượt là 31% và 21%.

Tính đến cuối tháng 10, Kho bạc Nhà nước đã hoàn thành 19,1% kế hoạch phát hành quý 4/2025. Trong 10 tháng đầu năm 2025, Kho bạc Nhà nước đã phát hành tổng cộng 283,4 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, tương đương 56,7% mục tiêu cả năm. Trong cùng kỳ, khoảng 35,6 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ đã đáo hạn, dẫn đến lượng phát hành ròng đạt 247,9 nghìn tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Phát hành trái phiếu Chính phủ 10 tháng năm 2025 (Nguồn: HNX, VietCap)

Giá trị giao dịch bình quân ngày trên thị trường thứ cấp trong tháng 10 đạt 16,9 nghìn tỷ đồng, gần như không đổi so với tháng trước (+0,6% MoM) sau khi giảm 9,8% trong tháng 9.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ trên thị trường thứ cấp tiếp tục tăng nhẹ từ 5 đến 20 điểm cơ bản trên tất cả các kỳ hạn, phù hợp với xu hướng tăng trên thị trường sơ cấp. Lợi suất trái phiếu Chính phủ tăng chủ yếu do lợi suất thị trường sơ cấp cao hơn và tình trạng thiếu hụt thanh khoản tạm thời trong hai tuần cuối tháng 10, khi lãi suất qua đêm tăng lên mức trung bình 5,7% (ngày 22–28/10), so với 4,7% vào cuối tháng 9.

Đến cuối tháng 10, lợi suất kỳ hạn 5 năm và 10 năm lần lượt tăng 11 điểm cơ bản và 20 điểm cơ bản so với tháng 9, đạt 3,16% và 3,82% — là mức cao nhất kể từ tháng 3/2023.

Trong tháng 10, nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng 280,9 tỷ đồng sau khi bán ròng trong tháng 9. Tính lũy kế 10 tháng đầu năm 2025, giá trị mua ròng của khối ngoại đạt 3,1 nghìn tỷ đồng, gấp 4,7 lần so với giá trị bán ròng ghi nhận trong cùng kỳ năm 2024.

Công ty Chứng khoán Vietcap cho rằng 3 yếu tố có thể tiếp tục tạo áp lực tăng đối với lợi suất trái phiếu Chính phủ trong tháng 11.

(1) Áp lực nguồn cung gia tăng: Tính đến cuối tháng 10, Kho bạc Nhà nước mới hoàn thành 56,7% mục tiêu phát hành cả năm, tương ứng lượng phát hành đáng kể có thể được thực hiện trong hai tháng cuối năm.

(2) Thúc đẩy đầu tư công: Chính phủ có kế hoạch đẩy mạnh giải ngân đầu tư công để thúc đẩy tăng trưởng. Trong 10 tháng đầu năm 2025, đầu tư công đạt 18,5 tỷ USD, tăng 57,9% so với cùng kỳ và hoàn thành 61,5% kế hoạch cả năm.

(3) Chi phí huy động vốn cao hơn: Dự báo đồng thuận giữa các ngân hàng cho thấy lãi suất tiền gửi có thể tăng trong giai đoạn cuối năm, với một số dự báo mức tăng từ 20 đến 50 điểm cơ bản trong nửa cuối năm 2025 so với nửa đầu năm. Một số ngân hàng tư nhân nhỏ đã tăng lãi suất tiền gửi thêm 10–30 điểm cơ bản, chủ yếu ở kỳ hạn dưới 9 tháng, trong khi các ngân hàng thương mại quốc doanh vẫn giữ nguyên mặt bằng lãi suất. Môi trường lãi suất dự kiến vẫn hỗ trợ xu hướng tăng của lợi suất trái phiếu.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục cho vay thông qua nghiệp vụ thị trường mở (OMO) để bù đắp lượng repo đáo hạn trong tháng 10.

Diễn biến bơm/hút ròng của Ngân hàng Nhà nước (Nguồn: Bloomberg, VietCap)

Lãi suất liên ngân hàng qua đêm tăng lên mức trung bình 4,8%, so với 4,1% trong tháng 9, do hai nguyên nhân chính: (1) khối lượng repo đáo hạn lớn, khoảng 250 nghìn tỷ đồng; (2) nhu cầu tín dụng gia tăng vào cuối năm.

Để hỗ trợ thanh khoản, Ngân hàng Nhà nước đã bơm tổng cộng 290 nghìn tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng thông qua OMO, đưa lượng bơm ròng thanh khoản đạt 40,2 nghìn tỷ đồng.

Lãi suất bình quân liên ngân hàng sau đó giảm nhẹ trong những ngày cuối tháng 10, đạt 4,3%/năm (-43 điểm cơ bản MoM).

Lãi suất bình quân liên ngân hàng VND cuối tháng 10 giảm về mức 4,3%/năm (Nguồn: VietCap)

Giới phân tích nhận định lãi suất liên ngân hàng có thể tiếp tục chịu áp lực tăng trong tháng 11 do: (1) tăng trưởng tín dụng dự kiến tăng tốc vào cuối năm; (2) khoảng 162 nghìn tỷ đồng repo đáo hạn trong tháng. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước được kỳ vọng sẽ duy trì điều kiện thanh khoản ổn định trên thị trường bằng cách tiếp tục bơm vốn thông qua OMO, nhằm giảm bớt áp lực huy động vốn ngắn hạn trong hệ thống ngân hàng