Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 64.465 tỷ đồng, tỷ giá tạo đỉnh 52 tuần

Trên thị trường mở tuần từ 15/4 - 19/4, ở kênh cầm cố, Ngân hàng Nhà nước chào thầu ở kỳ hạn 7 ngày với khối lượng là 39.000 tỷ đồng, lãi suất ở mức 4%. Có 32.865,1 tỷ đồng trúng thầu và 9.999,99 tỷ đồng đáo hạn trong tuần qua.

LÃI SUẤT VND LIÊN NGÂN HÀNG BIẾN ĐỘNG MẠNH

Ngân hàng Nhà nước chào thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước kỳ hạn 28 ngày, đấu thầu lãi suất ở tất cả các phiên. Hết tuần, có tổng cộng 13.100 tỷ đồng trúng thầu, lãi suất tăng từ 3,59%/năm lên 3,73% vào phiên cuối tuần; có 54.699,9 tỷ đồng đáo hạn trong tuần qua.

Như vậy, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 64.465,01 tỷ đồng ra thị trường trong tuần qua bằng kênh thị trường mở, khối lượng tín phiếu Ngân hàng Nhà nước lưu hành giảm xuống mức 66.450 tỷ đồng, khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố ở mức 32.865,1 tỷ đồng.

Theo VIRA, trong tuần từ 15/4 - 19/4, lãi suất VND liên ngân hàng tăng mạnh hai phiên đầu tuần rồi giảm mạnh trở lại các phiên sau đó ở tất cả các kỳ hạn.

Chốt ngày 19/4, lãi suất VND liên ngân hàng giao dịch quanh mức: qua đêm 3,96% (-0,3 đpt); 1 tuần 4,14% (-0,12 đpt); 2 tuần 4,36% (không đổi); 1 tháng 4,58% (+0,16 đpt).

Lãi suất USD liên ngân hàng biến động tăng – giảm nhẹ qua các phiên ở tất cả các kỳ hạn. Phiên 19/4, lãi suất USD liên ngân hàng đóng cửa ở mức: qua đêm 5,25% (-0,01 đpt); 1 tuần 5,33% (+0,01 đpt); 2 tuần 5,4% (không đổi) và 1 tháng 5,41% (không đổi).

TỶ GIÁ TẠO ĐỈNH 52 TUẦN

Tuần từ 15-19/4, chỉ số USD Index tăng mạnh hơn 2%, đóng cửa giảm điểm nhẹ trong ngày cuối tuần ở mức 105,98 điểm trước khi căng thẳng tại khu vực Trung Đông tạm thời hạ nhiệt.

Tính từ đầu năm đến nay, đồng USD đã tăng khoảng 4,76% so với rổ tiền tệ định giá, được thúc đẩy bởi sức mạnh kinh tế vượt trội khiến Fed có thêm lý do để duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ khi lạm phát ngày một trở nên khó kiểm soát hơn.

USD tăng giá tạo sức ép lên các đồng tiền trong khu vực châu Á trong đó có VND. Trong đó, chênh lệch lãi suất đã khiến cặp tỷ giá USDD/JPY giảm 9,46% so với đầu năm. Các đồng tiền khác mất giá từ 2-6% so với USD.

Ngày 19/4, Ngân hàng Nhà nước thông báo bắt đầu bán can thiệp USD theo hình thức giao ngay nhằm hỗ trợ hạ nhiệt tỷ giá. Giá bán can thiệp là 25.450 cách không xa mức tỷ giá trần 25.473. Động thái mạnh mẽ từ nhà điều hành thị trường cho thấy quyết tâm ổn định thị trường trở lại sau khi tỷ giá đã ghi nhận đợt tăng mạnh khoảng hơn 4,8% kể từ đầu năm đến nay.

Tại Việt Nam, trong tuần từ 15/4 - 19/4, tỷ giá trung tâm tiếp tục được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng mạnh. Chốt ngày 19/4, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 24.260 VND/USD, tăng tới 178 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.

Tỷ giá liên ngân hàng trong tuần từ 15/4 - 19/4 tăng rất mạnh trong tuần qua. Kết thúc phiên 19/4, tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa tại 25.450 VND/USD, tăng tới 230 đồng so với phiên cuối tuần trước đó. Đây cũng là mức cao nhất 52 tuần.

Tỷ giá trên thị trường tự do cùng xu hướng tăng mạnh qua các phiên trong tuần qua. Tuy nhiên, chốt phiên 19/4, tỷ giá tự do tăng 230 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên cuối tuần trước đó, giao dịch tại 25.680 VND/USD và 25.760 VND/USD.

LỢI SUẤT TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ TĂNG Ở MỌI KỲ HẠN

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ, tỷ lệ trúng thầu tuần qua chỉ đạt 25%. Theo đó, ngày 17/4, Kho bạc Nhà nước huy động thành công 3.030 tỷ đồng/12.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ gọi thầu. Trong đó, kỳ hạn 5 năm huy động được 2.000 tỷ/3.000 tỷ gọi thầu, kỳ hạn 10 năm huy động được 980 tỷ/4.500 tỷ gọi thầu và kỳ hạn 20 năm huy động được 50 tỷ/3.500 tỷ gọi thầu. Kỳ hạn 15 năm gọi thầu 3.500 tỷ đồng, nhưng không có khối lượng trúng thầu. Lãi suất trúng thầu kỳ hạn 5 năm 1,56% (+0,06 đpt so với phiên đấu thầu trước), 10 năm là 2,5% (+0,05 đpt), 20 năm 3% (+0,15 đpt).

Trong tuần này, ngày 24/4, Kho bạc Nhà nước chào thầu 11.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, trong đó kỳ hạn 5 năm và 20 năm chào thầu 2.000 tỷ đồng/kỳ hạn, 10 năm chào thầu 4.000 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm chào thầu 3.000 tỷ đồng.

Giá trị giao dịch Outright và Repos trên thị trường thứ cấp trong tuần qua đạt trung bình 8.953 tỷ đồng/phiên, tăng so với mức 7.871 tỷ đồng/phiên của tuần trước đó. Lợi suất trái phiếu Chính phủ trong tuần qua có xu hướng tăng ở tất các kỳ hạn. Chốt phiên 19/4, lợi suất trái phiếu Chính phủ giao dịch quanh 1 năm 1,84% (+0,05 đpt so với phiên trước đó); 2 năm 1,85% (+0,05 đpt); 3 năm 1,88% (+0,05 đpt); 5 năm 2,13% (+0,06 đpt); 7 năm 2,35% (+0,07 đpt); 10 năm 2,81% (+0,05 đpt); 15 năm 3,02% (+0,05 đpt); 30 năm 3,12% (+0,01 đpt).

Liên quan đến đấu thầu vàng, sáng nay (22/4) Ngân hàng Nhà nước thông báo huỷ đấu thầu vàng do không đủ thành viên tham gia.