Ngân hàng Nhà nước hút ròng gần 20.000 tỷ đồng trong tuần qua

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 13/10/2025
Tùng Thư
13/10/2025, 10:09
Trong tuần qua, lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng tăng mạnh ở các kỳ hạn ngắn, trong khi tỷ giá giảm. Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hút ròng qua thị trường mở...
Trong tuần giao dịch từ ngày 06/10 đến 10/10, thị trường tiền tệ liên ngân hàng tiếp tục ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý về lãi suất, hoạt động thị trường mở cũng như thị trường Trái phiếu Chính phủ.
Tuần qua, Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm trong tất cả các phiên giao dịch. Đến cuối ngày 10/10, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.128 VND/USD, giảm mạnh 34 đồng so với 3/10.
Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá tiếp tục xu hướng giảm so với tuần trước. Chốt phiên ngày 10/10, tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng đóng cửa ở mức 26.343 VND mỗi USD, giảm 37 đồng so với phiên 3/10.
Lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng tăng tại hầu hết các kỳ hạn từ qua đêm đến 1 tháng, ngoại trừ phiên cuối tuần ghi nhận xu hướng giảm nhẹ trên diện rộng.
Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch ngày 10/10, lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng được ghi nhận như sau: qua đêm đạt 4,77%/năm (tăng 0,47 điểm phần trăm); kỳ hạn 1 tuần ở mức 4,93%/năm (tăng 0,41 đpt); kỳ hạn 2 tuần là 5,03% (tăng 0,37 đpt); và kỳ hạn 1 tháng đạt 5,35%/năm (tăng 0,19 đpt).
Ngược lại, lãi suất USD trên thị trường liên ngân hàng giảm nhẹ trong tuần. Đến ngày 10/10, lãi suất USD liên ngân hàng được giao dịch ở mức: qua đêm là 4,09%/năm (giảm 0,04 đpt); kỳ hạn 1 tuần là 4,13% (giảm 0,03 đpt); kỳ hạn 2 tuần là 4,18% (không thay đổi); kỳ hạn 1 tháng là 4,21%/năm (giảm 0,02 đpt).
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện điều tiết thanh khoản thông qua kênh cầm cố trong tuần qua. Cụ thể, từ ngày 6/10 đến 10/10, Ngân hàng Nhà nước đã chào thầu tổng cộng 54.000 tỷ đồng với các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 28 ngày và 91 ngày.
Lãi suất chào thầu giữ nguyên ở mức 4%/năm. Khối lượng trúng thầu đạt 49.300,74 tỷ đồng. Trong tuần, có 69.223,81 tỷ đồng đến hạn, dẫn đến việc Ngân hàng Nhà nước hút ròng 19.923,07 tỷ đồng ra khỏi hệ thống. Tính đến cuối tuần, tổng lượng vốn lưu hành trên kênh cầm cố là 142.056,8 tỷ đồng.
Trong phiên đấu thầu ngày 8/10, Kho bạc Nhà nước đã gọi thầu tổng cộng 13.000 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ nhưng chỉ huy động thành công 6.040 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ trúng thầu 46,5%.
Phiên đấu thầu ngày 08/10, Kho bạc Nhà nước huy động thành công 6.040/13.000 tỷ đồng trái phiếu, tương đương tỷ lệ trúng thầu 46,5%. Lãi suất trúng thầu các kỳ hạn 5, 10 và 15 năm lần lượt tăng lên 3,12% (+0,05 đpt), 3,69% (+0,05 đpt) và 3,74% (+0,29 đpt)/năm. Phiên 15/10 tới, dự kiến chào thầu 13.000 tỷ đồng với đầy đủ các kỳ hạn từ 5 đến 30 năm.
Chi tiết như sau: kỳ hạn 5 năm trúng thầu 1.920 tỷ đồng/2.000 tỷ đồng gọi thầu; kỳ hạn 10 năm trúng thầu 4.000 tỷ đồng/9.000 tỷ đồng; kỳ hạn mười 15 năm trúng thầu 120 tỷ đồng/1.500 tỷ đồng; kỳ hạn 30 mươi năm gọi thầu 500 tỷ đồng nhưng không có khối lượng trúng thầu.
Mức lãi suất trúng thầu đều tăng nhẹ so với phiên trước: kỳ hạn 5 năm đạt 3,12%/năm (tăng 0,05đpt), kỳ hạn 10 năm đạt 3,69%/năm (tăng 0,05 đpt), và kỳ hạn 15 năm đạt 3,74%/năm (tăng 0,29 đpt).
Kho bạc Nhà nước dự kiến sẽ tiếp tục chào thầu 13.000 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ trong phiên ngày 15/10, gồm: 3.000 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm, 8.000 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm, 1.500 tỷ đồng kỳ hạn 15 năm và 500 tỷ đồng kỳ hạn 30 năm.
Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch bình quân của giao dịch thông thường (Outright) và giao dịch mua bán lại (Repos) đạt 19.313 tỷ đồng/phiên, tăng so với mức 17.258 tỷ đồng/phiên của tuần trước. Lợi suất trái phiếu chính phủ tiếp tục tăng ở tất cả các kỳ hạn.
Chốt phiên ngày 10/10, lợi suất giao dịch quanh các mức: 1 năm là 2,73%/năm (tăng 0,01 đpt); 2 năm 2,77%/năm (tăng 0,01 đpt); 3 năm 2,84%/năm (tăng 0,01 đpt); 5 năm 3,13%/năm (tăng 0,04 đpt); 7 năm 3,44%/năm (tăng 0,03 đpt); 10 năm 3,72%/năm (tăng 0,06 đpt); 15 năm 3,79%/năm (tăng 0,04 đpt); 30 mươi năm 3,86%/năm (tăng 0,03 đpt).
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
