Thứ Ba, 31/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi sát việc công bố lãi suất cho vay

Kỳ Phong

31/03/2026, 09:36

Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ theo dõi chặt diễn biến lãi suất tiền gửi, cho vay và việc công bố lãi suất cho vay trên website của các tổ chức tín dụng, đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ đạo về lãi suất...

Ảnh minh hoạ.

Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn về việc thực hiện các giải pháp để ổn định mặt bằng lãi suất gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Ngân hàng Nhà nước khu vực.

Tại văn bản này, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo của Thống đốc tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 9/1/2026 về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2026 nhằm góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững, bảo đảm ổn định và an toàn hệ thống.

Cùng với đó, các tổ chức tín dụng phải tập trung triển khai các giải pháp để ổn định mặt bằng lãi suất, góp phần ổn định thị trường tiền tệ theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Ngân hàng Nhà nước cũng quán triệt tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm các quy định về lãi suất, gồm niêm yết lãi suất tiền gửi, lãi suất tiền gửi tối đa; tăng cường hoạt động kiểm soát, kiểm tra nội bộ, chấn chỉnh và xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm về lãi suất.

Các tổ chức tín dụng tiếp tục công bố lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân, lãi suất cho vay các chương trình tín dụng, gói tín dụng và các loại lãi suất cho vay khác (nếu có) trên trang thông tin điện tử để khách hàng, người dân và doanh nghiệp thuận lợi trong quá trình tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

Cơ quan quản lý yêu cầu các tổ chức tín dụng cân đối nguồn vốn – sử dụng vốn bảo đảm thanh khoản và khả năng chi trả, không gây xáo trộn mặt bằng lãi suất thị trường; hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an toàn hoạt động theo chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước khu vực chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn ổn định mặt bằng lãi suất; tiếp tục thực hiện nghiêm việc công bố lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân, lãi suất cho vay các chương trình tín dụng, gói tín dụng và các loại lãi suất cho vay khác (nếu có) trên trang thông tin điện tử của tổ chức tín dụng để khách hàng thuận lợi trong quá trình tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

Cùng với đó là tăng cường theo dõi, giám sát diễn biến lãi suất tiền gửi, lãi suất cho vay trên địa bàn; tổ chức các đoàn kiểm tra, thanh tra định kỳ hoặc đột xuất đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh tổ chức tín dụng trong việc thực hiện các quy định về chính sách lãi suất; phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm, đồng thời báo cáo Thống đốc những vấn đề vượt thẩm quyền.

Từ khóa:

công bố lãi suất cho vay hỗ trợ tăng trưởng kinh tế kiểm soát lạm phát lãi suất tiền gửi ngân hàng nhà nước ổn định lãi suất ngân hàng thị trường tiền tệ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tổ chức tín dụng

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Ấn phẩm

Dân sinh

Thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy