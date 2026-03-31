Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi sát việc công bố lãi suất cho vay

Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ theo dõi chặt diễn biến lãi suất tiền gửi, cho vay và việc công bố lãi suất cho vay trên website của các tổ chức tín dụng, đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ đạo về lãi suất...

Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn về việc thực hiện các giải pháp để ổn định mặt bằng lãi suất gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Ngân hàng Nhà nước khu vực.

Tại văn bản này, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo của Thống đốc tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 9/1/2026 về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2026 nhằm góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững, bảo đảm ổn định và an toàn hệ thống.

Cùng với đó, các tổ chức tín dụng phải tập trung triển khai các giải pháp để ổn định mặt bằng lãi suất, góp phần ổn định thị trường tiền tệ theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Ngân hàng Nhà nước cũng quán triệt tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm các quy định về lãi suất, gồm niêm yết lãi suất tiền gửi, lãi suất tiền gửi tối đa; tăng cường hoạt động kiểm soát, kiểm tra nội bộ, chấn chỉnh và xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm về lãi suất.

Các tổ chức tín dụng tiếp tục công bố lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân, lãi suất cho vay các chương trình tín dụng, gói tín dụng và các loại lãi suất cho vay khác (nếu có) trên trang thông tin điện tử để khách hàng, người dân và doanh nghiệp thuận lợi trong quá trình tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

Cơ quan quản lý yêu cầu các tổ chức tín dụng cân đối nguồn vốn – sử dụng vốn bảo đảm thanh khoản và khả năng chi trả, không gây xáo trộn mặt bằng lãi suất thị trường; hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an toàn hoạt động theo chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước khu vực chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn ổn định mặt bằng lãi suất; tiếp tục thực hiện nghiêm việc công bố lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân, lãi suất cho vay các chương trình tín dụng, gói tín dụng và các loại lãi suất cho vay khác (nếu có) trên trang thông tin điện tử của tổ chức tín dụng để khách hàng thuận lợi trong quá trình tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

Cùng với đó là tăng cường theo dõi, giám sát diễn biến lãi suất tiền gửi, lãi suất cho vay trên địa bàn; tổ chức các đoàn kiểm tra, thanh tra định kỳ hoặc đột xuất đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh tổ chức tín dụng trong việc thực hiện các quy định về chính sách lãi suất; phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm, đồng thời báo cáo Thống đốc những vấn đề vượt thẩm quyền.