Trang chủ Tài chính

Lãi suất liên ngân hàng lên 10%/năm

Kỳ Phong

30/03/2026, 15:48

Nhu cầu vốn tăng mạnh vào cuối tháng đẩy lãi suất liên ngân hàng VND kỳ hạn qua đêm và 1 tuần lên trên 10%/năm trong phiên hôm nay…

Nhu cầu vốn tăng mạnh đẩy lãi suất thị trường 1 và thị trường 2 lên mức cao.

Thị trường tiền tệ trong nước ghi nhận diễn biến đáng chú ý trong phiên 30/3 khi lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng tăng mạnh ở các kỳ hạn ngắn, đồng thời lợi suất trái phiếu Chính phủ tăng đồng loạt trên toàn bộ các kỳ hạn so với mức chốt phiên cuối tuần trước (27/3).

Cụ thể, chốt phiên 30/3, lãi suất qua đêm liên ngân hàng ở mức 10,43%/năm, tăng 5,93 điểm phần trăm (đpt) so với cuối tuần trước. Kỳ hạn 1 tuần tăng từ 7% lên 10,07%/năm (+3,01 đpt), kỳ hạn 2 tuần tăng từ 7,45% lên 8,83%/năm (+1,38 đpt), trong khi kỳ hạn 1 tháng tăng từ 7,45% lên 8,3%/năm (+0,85 đpt).

Theo giới phân tích, mức tăng mạnh nhất tập trung ở kỳ hạn qua đêm cho thấy nhu cầu vốn rất ngắn hạn giữa các ngân hàng tăng đột biến, chủ yếu do nhu cầu cân đối dự trữ, thanh toán cuối tháng và dòng tiền tạm thời chưa quay trở lại hệ thống do đang là cao điểm thu ngân sách.

Cùng chiều với thị trường tiền tệ, lợi suất trái phiếu Chính phủ trên thị trường thứ cấp cũng tăng trên toàn bộ đường cong kỳ hạn. So với ngày 27/3, lợi suất 1 năm tăng từ 3,2% lên 3,35%/năm, 5 năm tăng từ 4,06% lên 4,21%/năm, 10 năm tăng từ 4,21% lên 4,352%, còn 30 năm tăng từ 4,47%/năm lên 4,61%/năm. 

Diễn biến đồng pha giữa lãi suất liên ngân hàng và lợi suất trái phiếu Chính phủ cho thấy áp lực thanh khoản ngắn hạn đã lan tỏa sang thị trường trái phiếu, trong bối cảnh các tổ chức tín dụng ưu tiên nguồn vốn khả dụng vào giai đoạn cuối tháng.

Đáng chú ý, mức tăng lợi suất khá đồng đều, dao động quanh 0,14 - 0,15 điểm phần trăm ở hầu hết các kỳ hạn. Điều này cho thấy mặt bằng lợi suất tăng theo hướng đồng loạt trên toàn bộ đường cong, phản ánh chi phí vốn trong hệ thống ngân hàng gia tăng và nhu cầu nắm giữ thanh khoản ở mức cao hơn.

Chỉ số "Niềm tin Thị trường VIRA" tháng 3/2026 giảm xuống 48,21 điểm, mức thấp nhất trong 18 tháng. Việc chỉ số mất 8,26 điểm chỉ trong 1 tháng không chỉ phản ánh sự suy yếu của kỳ vọng ngắn hạn mà còn cho thấy mức độ nhạy cảm ngày càng lớn của thị trường trước các biến số bên ngoài.

Điểm đáng chú ý là sự suy giảm diễn ra đồng thời ở cả ba lớp kỳ vọng: kinh tế toàn cầu, tài sản trong nước và môi trường chính sách. Các cấu phần về triển vọng kinh tế thế giới, rủi ro địa chính trị và mặt bằng giá đều giảm mạnh, cho thấy nhà đầu tư đang tái định giá rủi ro vĩ mô trong bối cảnh tăng trưởng toàn cầu chậm lại và áp lực lạm phát chưa hoàn toàn được loại bỏ.

Tuy nhiên, khảo sát cũng cho thấy niềm tin đối với tăng trưởng kinh tế trong nước và năng lực điều hành của Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì trên mức trung tính. Đây có thể là yếu tố giúp hạn chế đà suy giảm sâu hơn của tâm lý thị trường, đặc biệt khi thanh khoản hệ thống và định hướng lãi suất vẫn đang được kiểm soát.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, tổ chức thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam khi phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng tài sản mã hóa phải nộp thuế với thuế suất 20%...

Tỷ giá USD/VND ngày 30/3 gần như đi ngang trong lúc giới đầu tư toàn cầu dồn sự chú ý vào báo cáo việc làm Mỹ cuối tuần này. Đây là yếu tố quan trọng có thể định hình xu hướng của đồng USD và áp lực tỷ giá trong nước trong ngắn hạn...

Giữa "cơn lốc" ưu đãi mùa sale, nhiều người tưởng đang tiết kiệm nhưng thực tế lại chi tiêu nhiều hơn. Nhận thức được điều này, họ bắt đầu tìm cách tối ưu lại dòng tiền bằng các công cụ thanh toán như thẻ ngân hàng…

Sau hai phiên cuối tuần trước (27-28/3) tăng liên tiếp 1,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều, sáng nay (30/3), giá mua, bán vàng miếng tại các đơn vị kinh doanh đảo chiều giảm...

Năm 2025, nền kinh tế có thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, nhất là từ các yếu tố bất lợi bên ngoài và tình hình thiên tai, bão lũ, "bão chồng bão, lũ chồng lũ" trong nửa cuối năm…

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

