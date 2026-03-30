Lãi suất liên ngân hàng lên 10%/năm

Nhu cầu vốn tăng mạnh vào cuối tháng đẩy lãi suất liên ngân hàng VND kỳ hạn qua đêm và 1 tuần lên trên 10%/năm trong phiên hôm nay…

Thị trường tiền tệ trong nước ghi nhận diễn biến đáng chú ý trong phiên 30/3 khi lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng tăng mạnh ở các kỳ hạn ngắn, đồng thời lợi suất trái phiếu Chính phủ tăng đồng loạt trên toàn bộ các kỳ hạn so với mức chốt phiên cuối tuần trước (27/3).

Cụ thể, chốt phiên 30/3, lãi suất qua đêm liên ngân hàng ở mức 10,43%/năm, tăng 5,93 điểm phần trăm (đpt) so với cuối tuần trước. Kỳ hạn 1 tuần tăng từ 7% lên 10,07%/năm (+3,01 đpt), kỳ hạn 2 tuần tăng từ 7,45% lên 8,83%/năm (+1,38 đpt), trong khi kỳ hạn 1 tháng tăng từ 7,45% lên 8,3%/năm (+0,85 đpt).

Theo giới phân tích, mức tăng mạnh nhất tập trung ở kỳ hạn qua đêm cho thấy nhu cầu vốn rất ngắn hạn giữa các ngân hàng tăng đột biến, chủ yếu do nhu cầu cân đối dự trữ, thanh toán cuối tháng và dòng tiền tạm thời chưa quay trở lại hệ thống do đang là cao điểm thu ngân sách.

Cùng chiều với thị trường tiền tệ, lợi suất trái phiếu Chính phủ trên thị trường thứ cấp cũng tăng trên toàn bộ đường cong kỳ hạn. So với ngày 27/3, lợi suất 1 năm tăng từ 3,2% lên 3,35%/năm, 5 năm tăng từ 4,06% lên 4,21%/năm, 10 năm tăng từ 4,21% lên 4,352%, còn 30 năm tăng từ 4,47%/năm lên 4,61%/năm.

Diễn biến đồng pha giữa lãi suất liên ngân hàng và lợi suất trái phiếu Chính phủ cho thấy áp lực thanh khoản ngắn hạn đã lan tỏa sang thị trường trái phiếu, trong bối cảnh các tổ chức tín dụng ưu tiên nguồn vốn khả dụng vào giai đoạn cuối tháng.

Đáng chú ý, mức tăng lợi suất khá đồng đều, dao động quanh 0,14 - 0,15 điểm phần trăm ở hầu hết các kỳ hạn. Điều này cho thấy mặt bằng lợi suất tăng theo hướng đồng loạt trên toàn bộ đường cong, phản ánh chi phí vốn trong hệ thống ngân hàng gia tăng và nhu cầu nắm giữ thanh khoản ở mức cao hơn.

Chỉ số "Niềm tin Thị trường VIRA" tháng 3/2026 giảm xuống 48,21 điểm, mức thấp nhất trong 18 tháng. Việc chỉ số mất 8,26 điểm chỉ trong 1 tháng không chỉ phản ánh sự suy yếu của kỳ vọng ngắn hạn mà còn cho thấy mức độ nhạy cảm ngày càng lớn của thị trường trước các biến số bên ngoài.

Điểm đáng chú ý là sự suy giảm diễn ra đồng thời ở cả ba lớp kỳ vọng: kinh tế toàn cầu, tài sản trong nước và môi trường chính sách. Các cấu phần về triển vọng kinh tế thế giới, rủi ro địa chính trị và mặt bằng giá đều giảm mạnh, cho thấy nhà đầu tư đang tái định giá rủi ro vĩ mô trong bối cảnh tăng trưởng toàn cầu chậm lại và áp lực lạm phát chưa hoàn toàn được loại bỏ.

Tuy nhiên, khảo sát cũng cho thấy niềm tin đối với tăng trưởng kinh tế trong nước và năng lực điều hành của Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì trên mức trung tính. Đây có thể là yếu tố giúp hạn chế đà suy giảm sâu hơn của tâm lý thị trường, đặc biệt khi thanh khoản hệ thống và định hướng lãi suất vẫn đang được kiểm soát.