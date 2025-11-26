Ngân hàng phải hỗ trợ 12 tháng lương khi thu giữ tài sản là chỗ ở duy nhất

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 26/11/2025
Kỳ Phong
26/11/2025, 15:58
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 304/2025/NĐ-CP quy định điều kiện tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được thu giữ, trong đó điểm đáng chú ý là tổ chức tín dụng bắt buộc phải trích một khoản tiền tương đương 12 tháng lương tối thiểu để hỗ trợ bên bảo đảm trong trường hợp tài sản bị thu giữ là chỗ ở duy nhất...
Nghị định này gồm 8 điều quy định điều kiện tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được thu giữ theo điểm đ khoản 2 Điều 198a Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 96/2025/QH15; áp dụng đối với tổ chức tín dụng; chi nhánh ngân hàng nước ngoài; tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ có chức năng mua, bán, xử lý nợ (sau đây gọi là tổ chức mua bán, xử lý nợ); cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Nghị định được thiết kế theo hướng khi thu giữ các tài sản bảo đảm là chỗ ở duy nhất hoặc công cụ lao động chủ yếu hoặc duy nhất, tổ chức tín dụng có trách nhiệm trích một khoản tiền để bên bảo đảm có khả năng, nguồn lực duy trì cuộc sống, đảm bảo các chi phí sinh hoạt tối thiểu của bên bảo đảm và gia đình.
Nghị định 304/2025/NĐ-CP quy định rõ các điều kiện thu giữ tài sản bảo đảm liên quan đến khoản nợ xấu. Theo đó, tài sản bảo đảm là chỗ ở duy nhất hoặc công cụ lao động chủ yếu hoặc duy nhất chỉ được phép thu giữ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại điểm a, b, c, d, đ khoản 2 Điều 198a Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 96/2025/QH15), đồng thời đáp ứng một trong hai điều kiện sau:
Trường hợp tài sản bảo đảm là chỗ ở duy nhất, đã được xác nhận và chứng minh theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này, bên nhận bảo đảm có trách nhiệm trích một khoản tiền hỗ trợ bên bảo đảm tương đương 12 tháng lương tính theo mức lương tối thiểu. Nếu tài sản bị thu giữ là công cụ lao động chủ yếu hoặc duy nhất và không hình thành từ vốn vay, đã được xác nhận và chứng minh hợp lệ, khoản hỗ trợ phải tương đương 6 tháng lương tối thiểu.
Đối với các loại tài sản bảo đảm không thuộc hai trường hợp nêu trên, việc thu giữ chỉ cần đáp ứng các điều kiện theo quy định chung tại khoản 2 Điều 198a Luật Các tổ chức tín dụng đã sửa đổi, bổ sung.
Nghị định quy định bên bảo đảm có nghĩa vụ xác nhận và chứng minh tình trạng tài sản theo yêu cầu của bên nhận bảo đảm trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận yêu cầu. Việc xác nhận có thể được thể hiện trong hợp đồng bảo đảm hoặc tại một văn bản riêng. Trường hợp bên bảo đảm không thực hiện đúng thời hạn, tài sản sẽ mặc nhiên được xác định là không thuộc diện chỗ ở duy nhất hoặc công cụ lao động duy nhất theo quy định.
Bên bảo đảm cũng phải chịu trách nhiệm về nội dung xác nhận và tính hợp pháp của các tài liệu chứng minh, bao gồm: giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với tài sản bảo đảm và các tài sản liên quan (nếu có); sao kê tài khoản ngân hàng ghi nhận thu nhập hàng tháng; tài liệu chứng minh việc thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân; hóa đơn điện, nước hoặc internet xác nhận nơi cư trú; cùng với các tài liệu chứng minh khác.
Đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức xử lý nợ, nghị định yêu cầu các đơn vị này phải cung cấp đầy đủ thông tin cho bên bảo đảm về quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan. Đồng thời, họ có trách nhiệm trích khoản tiền hỗ trợ theo quy định nếu tài sản bảo đảm thuộc trường hợp đặc biệt.
Việc thu giữ tài sản bảo đảm chỉ được thực hiện khi đủ điều kiện theo Điều 4 của Nghị định này hoặc theo quy định tại khoản 2 Điều 5 nếu thuộc trường hợp đặc biệt. Quá trình thu giữ phải tuân thủ trình tự được quy định cụ thể tại các khoản 3 đến 7 Điều 198a của Luật số 32/2024/QH15 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 96/2025/QH15).
13:51, 24/09/2025
Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu rõ vừa qua, tình trạng thiên tai, lũ lụt diễn ra ở rất nhiều địa phương, công tác dự trữ hàng hóa, phân bổ các kho dự trữ và công tác phân cấp, phân quyền trong việc cấp phát, nhất là những mặt hàng thiết yếu, lương thực, thực phẩm, được triển khai rất nhanh chóng.
Bộ Tài chính đề xuất bổ sung chức năng cho Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam (DATC) được tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản có nguồn gốc từ Chính phủ như vốn vay ODA, vay ưu đãi, nợ được bảo lãnh nhưng không trả đúng hạn…
Trong tuần cuối tháng 11, lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng ghi nhận nhịp tăng mạnh, với các kỳ hạn qua đêm và 1 tuần cùng chạm mức 6,5%/năm – tái lập đỉnh cao nhất kể từ đầu năm, từng xuất hiện vào cuối tháng 6...
Cục Thuế vừa ban hành văn bản hỏa tốc, yêu cầu cơ quan thuế các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai các chính sách miễn thuế, giảm thuế và gia hạn thời hạn nộp thuế đối với người nộp thuế bị thiệt hại do bão lũ nhằm giúp người dân và doanh nghiệp ổn định đời sống và khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: