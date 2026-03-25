Trang chủ Kinh tế số

Ngân hàng Thế giới đồng hành cùng Việt Nam xây hệ sinh thái công nghệ cao

Bạch Dương

25/03/2026, 08:27

Bên cạnh nguồn vốn, đại diện Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh sẽ phát huy mạng lưới toàn cầu để hỗ trợ Việt Nam tiếp cận công nghệ, chuyên gia...

Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trao đổi với bà Mariam J Sherma, Giám đốc Ngân hàng Thế giới phụ trách Việt Nam, Cambodia và Lào.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trao đổi với bà Mariam J Sherma, Giám đốc Ngân hàng Thế giới phụ trách Việt Nam, Cambodia và Lào.

Tại buổi làm việc với Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân ngày 24/3, bà Mariam J Sherma, Giám đốc Ngân hàng Thế giới phụ trách Việt Nam, Cambodia và Lào, cho biết hiện tổ chức này đang phối hợp với các cơ quan Việt Nam xây dựng chương trình đầu tư tổng thể phát triển hệ sinh thái công nghệ cao, bao gồm hạ tầng nghiên cứu, đào tạo nhân lực và kết nối doanh nghiệp. 

Bà Mariam J Sherma đề xuất định hướng đầu tư các trung tâm công nghệ cao quy mô lớn tại những khu vực trọng điểm, như: Hòa Lạc (Hà Nội), TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ… với yêu cầu triển khai đồng bộ từ hạ tầng, phòng thí nghiệm, trang thiết bị đến cơ chế vận hành.

Trọng tâm là kết nối hệ sinh thái giữa Chính phủ - doanh nghiệp - viện, trường, thúc đẩy hình thành các cụm đổi mới sáng tạo với mức độ tập trung cao, gắn đào tạo, nghiên cứu với nhu cầu thị trường.

Theo bà Mariam J Sherma, kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt tại châu Á cho thấy các cụm đổi mới sáng tạo gắn với trường đại học và doanh nghiệp công nghệ cao có thể tạo ra đột phá trong phát triển nhân lực và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. 

Từ đó, bà Mariam J Sherma đề xuất định hướng đầu tư các trung tâm công nghệ cao quy mô lớn tại những khu vực trọng điểm, như: Hòa Lạc (Hà Nội), TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ… với yêu cầu triển khai đồng bộ từ hạ tầng, phòng thí nghiệm, trang thiết bị đến cơ chế vận hành.

Bên cạnh nguồn vốn, bà Mariam J Sherma nhấn mạnh sẽ phát huy mạng lưới toàn cầu để hỗ trợ Việt Nam tiếp cận công nghệ, chuyên gia và các mô hình triển khai hiệu quả.

Việc tăng cường vai trò của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) được xem là hướng đi quan trọng nhằm thu hút nguồn lực từ khu vực tư nhân.

Bà Mariam J Sherma cũng chỉ ra một số điểm nghẽn cần tháo gỡ, bao gồm: Cơ chế vận hành phòng thí nghiệm, hiệu quả sử dụng nguồn lực, chất lượng nguồn nhân lực và tính bền vững của các mô hình hợp tác "3 nhà".

Đồng thời, bà cũng lưu ý áp lực phân bổ nguồn lực giữa nhiều quốc gia, do đó tiến độ và mức độ cam kết của Việt Nam sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì hỗ trợ.

Chi cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Việt Nam hiện chiếm khoảng 3% tổng chi ngân sách, trong đó 15% dành cho công nghệ chiến lược song vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Phía Ngân hàng Thế giới đề nghị Việt Nam sớm chỉ định đầu mối kỹ thuật để tăng tốc chuẩn bị và triển khai, đồng thời tiếp tục các trao đổi chuyên sâu về kỹ thuật và tài chính trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đánh giá cao đề xuất hợp tác của Ngân hàng Thế giới. Đồng thời, Thứ trưởng cũng cho biết, Việt Nam đang tích cực xây dựng các đề án phát triển hệ thống trung tâm thí nghiệm và công nghệ chiến lược.

Thứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân cũng thẳng thắn chỉ ra những vướng mắc trong quá trình triển khai, đặc biệt là sự thiếu đồng bộ giữa chủ trương và thực thi.

Theo Thứ trưởng, dù định hướng chính sách đã cởi mở, nhưng khi cụ thể hóa thành các quy định pháp lý vẫn phát sinh không ít rào cản.

Về nguồn lực, chi cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hiện chiếm khoảng 3% tổng chi ngân sách, trong đó 15% dành cho công nghệ chiến lược song vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Trong khi đó, các chương trình công nghệ chiến lược thường có quy mô lớn, đòi hỏi cách tiếp cận mới trong quản lý và triển khai.

Song song, việc rà soát, cập nhật danh mục công nghệ cao và công nghệ chiến lược phù hợp với điều kiện Việt Nam đang được hoàn thiện, làm cơ sở định hướng đầu tư và chính sách. Các vấn đề như cơ chế phối hợp giữa Nhà nước - doanh nghiệp - viện nghiên cứu, chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu, tiêu chí dừng dự án không hiệu quả hay phát triển quỹ đầu tư mạo hiểm cho giai đoạn thương mại hóa cũng được đặt ra.

Thứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân khẳng định ủng hộ cách tiếp cận của Ngân hàng Thế giới trong phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo quy mô lớn, Thứ trưởng nhấn mạnh vai trò điều phối của Nhà nước trong phân bổ nguồn lực, đồng thời cần huy động hiệu quả các nguồn vốn quốc tế.

Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Ngân hàng Thế giới tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong hoàn thiện thể chế, rà soát danh mục công nghệ chiến lược, chia sẻ kinh nghiệm triển khai các chương trình quy mô lớn, cũng như cơ chế vận hành quỹ đầu tư mạo hiểm và mô hình hợp tác "3 nhà".

Bộ cũng ghi nhận sự đồng hành của Ngân hàng Thế giới thời gian qua, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi số, đồng thời mong muốn tăng cường hỗ trợ chuyên gia và triển khai hiệu quả chương trình phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao giai đoạn 2026-2030.

Công nghệ chiến lược cần cơ chế "kiểm soát rủi ro, dừng đúng lúc"

15:38, 11/03/2026

Công nghệ chiến lược cần cơ chế “kiểm soát rủi ro, dừng đúng lúc”

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát triển công nghệ chiến lược là việc không thể chậm trễ

20:38, 18/03/2026

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát triển công nghệ chiến lược là việc không thể chậm trễ

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia sẽ không xử phạt, thu hồi vốn đối với nhiệm vụ tuân thủ đúng quy định

10:56, 18/03/2026

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia sẽ không xử phạt, thu hồi vốn đối với nhiệm vụ tuân thủ đúng quy định

Viễn thông Myanmar trước bước ngoặt chuyển đổi quan trọng

Viễn thông Myanmar trước bước ngoặt chuyển đổi quan trọng

Từ một trong những quốc gia có kết nối kém nhất thế giới, Myanmar đã có bước “nhảy vọt số” đáng kể sau hơn một thập kỷ cải cách. Thị trường viễn thông vì thế vẫn được đánh giá là “mảnh đất màu mỡ” cho các nhà đầu tư...

Sau MacBook Neo, iPhone 17e, iPad giá rẻ thế hệ mới sắp lên kệ?

Sau MacBook Neo, iPhone 17e, iPad giá rẻ thế hệ mới sắp lên kệ?

Nhiều khả năng, sản phẩm sẽ được ra mắt cùng bản cập nhật iOS 26.4. Đáng chú ý, đây có thể là lần đầu tiên iPad giá rẻ được trang bị các tính năng AI...

Hàng trăm người biểu tình yêu cầu Anthropic, OpenAI và xAI dừng cuộc đua AI

Hàng trăm người biểu tình yêu cầu Anthropic, OpenAI và xAI dừng cuộc đua AI

Gần 200 người đã xuống đường tuần hành tại San Francisco (Mỹ), kêu gọi các công ty công nghệ lớn tạm ngừng phát triển các hệ thống trí tuệ nhân tạo tiên tiến, trong bối cảnh những lo ngại về rủi ro và an toàn công nghệ ngày càng gia tăng…

11 nhiệm vụ, giải pháp để bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng

11 nhiệm vụ, giải pháp để bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng

Chương trình hướng tới “mục tiêu kép”: bảo vệ trẻ em, đồng thời thúc đẩy phát triển lành mạnh và nâng cao năng lực số, góp phần hình thành thế hệ công dân số Việt Nam...

Đề xuất phạt tới 5% doanh thu nếu để lộ dữ liệu khách hàng

Đề xuất phạt tới 5% doanh thu nếu để lộ dữ liệu khách hàng

Tổ chức tái vi phạm bảo vệ dữ liệu cá nhân, hoặc để xảy ra sự cố lộ lọt dữ liệu cá nhân với quy mô lớn, có thể bị phạt lên tới 5% tổng doanh thu năm tài chính liền trước...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

eMagazine

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

eMagazine

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

1

Thổ Nhĩ Kỳ bơm 30 tỷ USD dự trữ ngoại hối để hỗ trợ đồng lira

Thế giới

2

HDBank nâng sở hữu tại HD SAISON lên 75%

Chứng khoán

3

Quảng Trị: Dự án hơn 2.700 tỷ đồng vướng mặt bằng, chậm tiến độ

Địa phương

4

Đà Nẵng mời du khách "chạm về nguyên bản"

Du lịch

5

EU và Australia ký thỏa thuận thương mại lịch sử sau 6 năm đàm phán

Thế giới

