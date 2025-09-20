Vì sao các ngân hàng trung ương chạy đua phát hành CBDC?
Ngô Huyền
20/09/2025, 07:22
CBDC - tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương là dạng tiền kỹ thuật số do Ngân hàng Trung ương phát hành và bảo đảm giá trị, khác với tiền mã hóa (như Bitcoin, Ethereum) vốn không được chính phủ hay ngân hàng trung ương bảo trợ…
Ngày 19/9, Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo quốc tế Digital Assets and Financial Innovation.
Phát biểu khai mạc, PGS.TS Nguyễn Anh Thu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, khẳng định tài sản số, tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương (CBDC) hay tài chính phi tập trung,... là những chủ đề mang tính thời sự, sẽ mở ra động lực tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn tới, song cũng đặt ra những thách thức trong pháp lý, quản trị rủi ro.
Hội thảo, với sự tham gia của giới học thuật, nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế, đã tiếp cận toàn diện những xu hướng, cơ hội – thách thức, đồng thời thảo luận khung chính sách liên quan đến các lĩnh vực này.
Trong đó, khi trả lời câu hỏi “Vì sao các ngân hàng trung ương chạy đua phát hành CBDC?”, GS. Andreas Hauskrecht, từ trường kinh doanh thuộc Đại học Indiana (Mỹ), đã chỉ ra nhiều lý do giải thích nỗ lực này.
Trong khoảng 20 năm qua, tại Mỹ hay nhiều quốc gia khác, vai trò trung gian tài chính của ngân hàng – tức cung cấp vốn cho nền kinh tế – đã suy giảm đáng kể.
Sự trỗi dậy của fintech và techfin càng đẩy nhanh xu hướng này. Các ngân hàng mất dần vị thế, trong khi hệ thống thanh toán tư nhân và tiền điện tử (e-money) ngày càng phổ biến, khiến cơ chế vận hành tiền tệ truyền thống bị suy yếu. Với ngân hàng trung ương, đây là một mối lo lớn: họ dần mất khả năng tác động trực tiếp đến thị trường.
Tiền mã hóa (cryptocurrency) ngày càng tăng về khối lượng và giao dịch, nhưng phần lớn không đáp ứng đủ tiêu chuẩn để được coi là “tiền”. Chẳng hạn, Bitcoin có lẽ chỉ là một tài sản đầu cơ, không phải tiền. Tuy nhiên, đồng tiền kỹ thuật số này và stablecoin đang cho thấy khả năng thay thế tiền pháp định trong một số giao dịch, đe dọa tính độc quyền trong việc phát hành tiền của ngân hàng trung ương.
Chính vì vậy, ngân hàng trung ương buộc phải phản ứng. Tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) được xem là một lời giải.
“Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa khả năng làm suy yếu vai trò trung gian tài chính các ngân hàng thương mại và làm lung lay cơ chế dựa trên dự trữ một phần vốn”, giáo sư đặc biệt nhấn mạnh khi phát biểu.
Bên cạnh đó, mối lo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể phát hành e-dollar cũng đã trở thành động lực để nhiều ngân hàng trung ương khác gấp rút phát triển đồng tiền số riêng.
Theo đó, một diễn biến nhạy cảm gần đây là Trung Quốc, Ả Rập Xê Út, Iran cùng một số ngân hàng trung ương khác tìm cách xây dựng hệ thống thanh toán dựa trên CBDC, nhằm giảm phụ thuộc vào đồng USD.
Tuy nhiên, câu hỏi trọng tâm khác cũng được đặt ra là liệu CBDC nên theo dõi được (account-based) hay không theo dõi được (token-based).
Trong đó, mô hình account-based giống hệ thống ngân hàng thương mại hiện nay, cho phép kiểm soát dòng tiền nhưng làm dấy lên lo ngại xâm phạm quyền riêng tư.
Còn mô hình token-based tương tự tiền mặt kỹ thuật số, tăng tính ẩn danh nhưng dễ bị lợi dụng cho hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố và kinh tế ngầm.
Ngoài ra, khi nói về mô hình cung cấp dịch vụ tài khoản, GS. Andreas Hauskrecht cho rằng có hai cách tiếp cận.
Thứ nhất là mô hình trực tiếp, ngân hàng trung ương mở tài khoản cho người dân, trực tiếp cung cấp dịch vụ thanh toán. Hạn chế là mô hình này khiến ngân hàng thương mại mất phần lớn tiền gửi, mất dữ liệu giao dịch và buộc phải thu phí bù đắp.
Thứ hai là mô hình gián tiếp, người dân vẫn mở tài khoản tại ngân hàng thương mại hoặc tổ chức tài chính phi ngân hàng, nhưng các tổ chức này phải nắm giữ lượng CBDC tương ứng tại ngân hàng trung ương. Đây là mô hình được đánh giá khả thi hơn, tuy nhiên sẽ làm giảm đáng kể lợi thế cạnh tranh và lợi nhuận từ tiền gửi rẻ của ngân hàng.
Liên quan đến hành lang pháp lý, TS. Nguyễn Hồng Minh, Trường Đại học Kinh tế, nhấn mạnh rằng tại Việt Nam cũng như trên thế giới, các quy định liên quan đến stablecoin và tài sản mã hoá còn rất hạn chế, chưa có hướng dẫn cụ thể về điều kiện phát hành hay sử dụng. Điều này đặt ra nhiều rủi ro, đặc biệt là rủi ro kỹ thuật, tính bảo mật và an toàn. Với người dùng, hiện nay cũng chưa có cơ chế pháp lý rõ ràng để bảo vệ khi tham gia vào thị trường này.
Tổng kết Hội thảo, Lãnh đạo Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế đã đưa ra một số kết luận khuyến nghị chính sách:
Trong ngắn hạn
Thúc đẩy tư duy phát triển bền vững trong ứng dụng công nghệ tài chính, tránh tâm lý chạy theo xu hướng ngắn hạn, thiếu đánh giá rủi ro. Chính sách cần được ban hành có lộ trình, dựa trên phân tích đa chiều về kinh tế, tài chính và công nghệ.
Tăng cường giám sát rủi ro liên quan đến an ninh mạng, rửa tiền và biến động thị trường tài sản mã hoá nhằm bảo đảm ổn định hệ thống tài chính.
Trong trung, dài hạn
Trong trung hạn, phát triển nguồn nhân lực tài chính – công nghệ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đổi mới sáng tạo, quản lý rủi ro và vận hành mô hình kinh doanh mới; xây dựng hệ sinh thái tài chính số toàn diện và đẩy mạnh nghiên cứu, hợp tác quốc tế về tài chính số, tận dụng kinh nghiệm quốc tế để nâng cao sức chống chịu của hệ thống tài chính Việt Nam.
Trong dài hạn, xây dựng chiến lược và thực hiện các chính sách đầu tư phát triển công nghệ và tài chínhtrọng điểm có mục tiêu, có trọng tâm, đồng thời kết hợp chuyển đổi số với mục tiêu tăng trưởng xanh và bền vững
Hai đồng tiền số có giá trị lớn nhất ngược dòng quy luật “tháng 9 u ám”
19:00, 16/09/2025
Đà Nẵng đặt mục tiêu kinh doanh tài sản số bằng NFT
13:15, 18/09/2025
Đề xuất đánh thuế 0,1% với chuyển nhượng tài sản số
Việt Nam và Hàn Quốc hợp tác chuyển giao công nghệ bán dẫn
Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Hiệp hội công nghiệp thiết kế chip Hàn Quốc đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về phát triển công nghiệp bán dẫn nhằm phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ; hợp tác nghiên cứu và phát triển (R&D), trao đổi thông tin và phát triển hệ sinh thái bán dẫn…
Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc điện đàm duyệt thỏa thuận TikTok
Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh hai bên cũng đang thảo luận về một cuộc gặp thượng đỉnh tiềm năng giữa ông Trump và ông Tập tại Hàn Quốc vào cuối tháng 10...
Doanh nghiệp Việt không dễ “nuốt” với miếng bánh thương mại điện tử chục nghìn tỷ USD từ APAC
Với quy mô hơn chục nghìn tỷ USD từ “miếng bánh” thương mại điện tử cùng tốc độ tăng trưởng dẫn đầu toàn cầu, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC) được ví như “cơ hội vàng” cho doanh nghiệp và nhà bán hàng Việt Nam. Nhưng miếng bánh này lại không dễ “nuốt”…
Có thể tiết kiệm hàng trăm tỷ nếu 8 triệu hồ sơ công chứng mỗi năm được lưu trữ điện tử
Mặc dù vậy, đa phần người dân và cả doanh nghiệp vẫn coi “cầm bản giấy đóng dấu đỏ” an toàn hơn công chứng điện tử…
Doanh nghiệp bứt tốc trên sàn thương mại điện tử trong chiến dịch 9/9
Nhiều thương hiệu như HONOR, Narciso Rodriguez hay Oui The Brand đã tận dụng một cách hiệu quả hệ sinh thái Shopee và ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc trong chiến dịch 9/9, mở ra cơ hội bứt phá doanh thu trong mùa mua sắm cuối năm.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: