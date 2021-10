Ngân hàng Việt Á (VAB) liên tiếp đón nhận giải thưởng quốc tế uy tín

Năm 2021, sự quay trở lại của dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng nặng đến phát triển của nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng. Tuy nhiên, nhờ những điều chỉnh kịp thời một số ngân hàng vẫn đạt kết quả ấn tượng, trong đó, VietABank tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và được các tổ chức quốc tế vinh danh với 3 giải thưởng uy tín.

KẾT QUẢ KINH DOANH 6 THÁNG KHẢ QUAN

Với kết quả kinh doanh nổi bật trong thời gian qua, tháng 8/2021, VietABank vinh dự được tổ chức quốc tế: Global Business Outlook và Global Banking and Finance Review (GBAF) trao tặng giải thưởng: Ngân hàng có sản phẩm tiết kiệm tốt nhất Việt Nam 2021; Dịch vụ Ngân hàng Doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam 2021; Ngân hàng Phát triển bền vững nhất Việt Nam 2021. Đây là lần thứ 4 liên tiếp VietABank nhận được giải thưởng này.

Theo đánh giá của GBAF, VietABank đã thành công trong việc xây dựng mô hình kinh doanh sáng tạo, năng động, trên đà tăng trưởng ổn định, hoạt động an toàn, bền vững. Những nỗ lực của VietABank đã góp phần mang đến sự thịnh vượng cho khách hàng, cổ đông, cán bộ nhân viên, đồng thời tạo ra nhiều giá trị cho xã hội, đóng góp vào sự phát triển kinh tế chung của Việt Nam.

VietABank vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2021 với tổng tài sản đạt 83.025 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ 2020, cho vay đạt 51.369 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ 2020. Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 396 tỷ đồng, tăng 166% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thu nhập hoạt động của VietABank (bao gồm thu lãi, ngoài lãi, đầu tư tài chính) đạt 800 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập lãi thuần đóng góp chính với 639 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước.

Nổi bật, lãi thuần từ mảng đầu tư tài chính lợi nhuận đạt 60,8 tỷ đồng, tăng 252 % so với cùng kỳ. Ngoài ra, hoạt động dịch vụ cũng thu về cho ngân hàng 17 tỷ đồng lãi thuần, tăng mạnh với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2020.

Sau 6 tháng đầu năm, lượng tiền gửi của khách hàng tại VietABank đã tăng 5.276 tỷ đồng lên 64.547 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ 2020. Trong đó, tiền gửi có kỳ hạn đạt 60.068 tỷ đồng.

CHUYỂN ĐỔI SỐ - HƯỚNG ĐI CHIẾN LƯỢC BỀN VỮNG

Dịch bệnh Covid-19 đã có nhiều tác động tiêu cực tới nền kinh tế nói chung và cộng đồng doanh nghiệp nói riêng. Bối cảnh khó khăn này thúc đẩy sự chuyển đổi mạnh mẽ hơn bao giờ hết của kinh tế số, trong đó hệ thống ngân hàng Việt Nam cũng đang bước vào một giai đoạn then chốt với những cơ hội và thách thức lớn.

Đối với VietABank, trong kế hoạch sắp tới, ngân hàng này tập trung vào mục tiêu chuyển đổi số toàn diện, tăng cường đầu tư hệ thống quản trị, tích hợp nhiều giải pháp để phát triển phẩm số nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng, tối ưu năng suất, hiệu quả kinh doanh qua tự động hoá, các nền tảng công nghệ gắn kết với khách hàng, phù hợp thích ứng tốt hơn với giai đoạn mới và hậu Covid-19.

Với những kỳ vọng hướng tới xây dựng mô hình hoạt động đổi mới, năng động và hiệu quả hơn, VietABank đã có động thái củng cố nhân sự cấp cao. Theo đó, Hội đồng quản trị VietABank đã có quyết định bổ nhiệm ông Phương Thành Long giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Văn Trọng giữ chức vụ quyền Tổng giám đốc và ông Nguyễn Thành Công giữ chức Kế toán trưởng ngân hàng. Được biết, Chủ tịch hiện tại của VietABank là ông Phương Hữu Việt từ nhiệm vì lý do cá nhân, sau khi từ nhiệm, ông Phương Hữu Việt vẫn là thành viên Hội đồng quản trị của ngân hàng. Việc thay đổi nhân sự cấp cao gắn với những kế hoạch có tính đột phá trong kỷ nguyên số, VietABank kỳ vọng mang lại nhiều khởi sắc cho ngân hàng trong giai đoạn mới.

Trước khi bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Phương Thành Long là Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc VietABank. Trong giai đoạn này, ông Long phụ trách Khối tài chính kế toán và quản trị rủi ro của ngân hàng. Ông Long tốt nghiệp ngành Quản trị doanh nghiệp Đại học Bremen (CHLB Đức), thạc sĩ tài chính Đại học Benedictine (Hoa Kỳ) và có kinh nghiệm gần 15 năm làm việc tại các Tổ chức tài chính, ngân hàng như Techcombank, VPBank, VietABank… Trong khi đó, quyền Tổng giám đốc, ông Nguyễn Văn Trọng trước khi được bổ nhiệm là Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc phụ trách điều hành, ông Nguyễn Thành Công giữ vị trí Phó Giám đốc phụ trách Khối Tài chính Kế toán.

Với những kết quả, thành tích trong 6 tháng đầu năm đã đạt được cùng với việc điều chỉnh nhân sự cấp cao theo hướng trẻ hóa và chất lượng như trên, VietABank hứa hẹn trở thành 1 ngân hàng năng động hơn, tiếp tục củng cố và mở rộng quy mô hoạt động, tối ưu năng suất lao động và sớm hoàn thành kế hoạch mục tiêu năm 2021 cũng như từng bước thực hiệu mục tiêu chiến lược đến 2025 mà ngân hàng đề ra.