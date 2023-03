Ngân hàng Việt đầu tiên triển khai giải pháp Oracle Exadata Cloud at Customer

Sáng 23/3/2023, tại TP.HCM đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác giữa Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) cùng Tập đoàn ORACLE và Công ty Cổ phần phát triển Công nghệ viễn thông tin học Sun Việt (SVTECH) về việc triển khai giải pháp Nền tảng điện toán đám mây Exadata đặt tại Khách hàng của Oracle (Oracle Exadata Cloud at Customer). Với sự kiện này, Nam A Bank chính thức trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam triển khai giải pháp này.

Xu hướng ứng dụng điện toán đám mây (Cloud computing) đang diễn ra một cách mạnh mẽ trong các doanh nghiệp tại Việt Nam, các ngân hàng và tổ chức tín dụng trong nước cũng không nằm ngoài vòng xoáy này.

Là ngân hàng tiên phong trong công nghệ, Nam A Bank đã sớm ứng dụng Cloud computing vào hoạt động nhằm chuyển đổi số mạnh mẽ, cung cấp các dịch vụ tài chính khác biệt cho khách hàng cũng như giúp Ngân hàng tiết kiệm chi phí hoạt động.

Không dừng lại ở đây, nhằm tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp hạ tầng điện toán đám mây lên tầm cao mới theo công nghệ tiên tiến nhất, phù hợp nhất với điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin tại Việt Nam cũng như tối ưu hóa hiệu suất đầu tư và thời gian triển khai, Nam A Bank lựa chọn giải pháp điện toán đám mây theo mô hình thuê bao.

Tuy nhiên, với những hệ thống quan trọng thì vẫn đặt tại trung tâm dữ liệu của Ngân hàng để đảm an toàn, bảo mật thông tin. Do vậy, giải pháp máy chủ cơ sở dữ liệu Oracle Cloud Exadata Cloud@Customer - ExaCC là giải pháp phù hợp nhất được Nam A Bank đón đầu triển khai.

Giải pháp Oracle ExaCC có tính tương thích cao và thời gian triển khai đưa hệ thống vào vận hành nhanh chóng hơn. Qua đó, giúp Nam A Bank có những quyết định nhanh chóng kịp thời về kinh doanh, có cái nhìn tổng quan hơn về tình hình vận hành hoạt động, đáp ứng nhu cầu giao dịch xuyên suốt 365+, 24/7 của khách hàng.

Việc hợp tác này đánh dấu một bước ngoặt mới trong hành trình phát triển công nghệ của Nam A Bank.

Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên, Phó Tổng Giám đốc Nam A Bank cho biết: “Là một trong những ngân hàng sáng tạo số hàng đầu Việt Nam, Nam A Bank tiên phong áp dụng giải pháp Oracle Exadata Cloud at Customer. Giải pháp này sẽ hỗ trợ Nam A Bank tiếp tục hiện đại hóa nền tảng cơ sở dữ liệu Oracle theo định hướng điện toán đám mây, giúp Ngân hàng nhanh chóng đi đầu trong số hóa sản phẩm, dịch vụ một cách liên tục; đa kênh, đa không gian giao dịch cho khách hàng. Đồng thời, đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin hoạt động an toàn, ổn định, liên tục xuyên suốt, hạn chế các rủi ro ảnh hưởng đến dữ liệu Ngân hàng cũng như đảm bảo tuân thủ về an toàn hoạt động ngân hàng”.

Nhiều năm nay, Nam A Bank đã triển khai chuyển đổi số mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào việc nâng tầm quy mô, thương hiệu Ngân hàng. Nam A Bank đã sớm áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo - AI, thanh toán di động, chuyển khoản nhanh, thanh toán bằng QRcode, điện toán đám mây… vào các hoạt động của Ngân hàng nhằm nâng cao trải nghiệm cho khách hàng. Với gần 240 điểm giao dịch, cùng cơ sở vật chất khang trang hiện đại, hệ sinh thái Ngân hàng số (ONEBANK, Robot OPBA và Open Banking), Nam A Bank tự tin đáp ứng nhu cầu giao dịch mọi lúc, mọi nơi của hàng triệu khách hàng.

Trong khi đó, Oracle là một tập đoàn công nghệ đa quốc gia có trụ sở tại Hoa Kỳ. Oracle cung cấp các giải pháp phần mềm, phần cứng lưu trữ tại chỗ (on premise) và dịch vụ điện toán đám mây (on cloud) cho các khách hàng doanh nghiệp lớn thuộc 175 quốc gia trên toàn cầu. Các giải pháp chính của Oracle hiện nay bao gồm nền tảng quản trị dữ liệu, phần mềm quản lý doanh nghiệp, giải pháp phần mềm dành cho từng ngành công nghiệp khác nhau, máy chủ và thiết bị lưu trữ, các giải pháp SaaS, PaaS, IaaS trên nền điện toán đám mây công cộng (Public cloud) và đám mây kết hợp (Cloud at Customer).

Triển khai giải pháp này là công ty SVTECH, công ty tích hợp hệ thống hàng đầu Việt Nam và khu vực, hoạt động trên 03 lĩnh vực chính: Tích hợp hệ thống, Dịch vụ quản trị đám mây và Chuyển đổi số. SVTECH đã hợp tác cùng nhiều hãng công nghệ thông tin hàng đầu thế giới để đem đến những sản phẩm, giải pháp, dịch vụ công nghệ thông tin và Viễn thông tối ưu cho khách hàng.

Với nền tảng công nghệ hiện đại của các bên, Lễ ký kết triển khai Oracle Exadata Cloud at Customer không chỉ đánh dấu một bước ngoặt mới trong hành trình phát triển công nghệ của Nam A Bank mà còn mở ra cơ hội cho những hợp tác của các bên để tiếp tục tạo nên những bước tiến mạnh mẽ về chuyển đổi số với mục tiêu quản trị, điều hành trên nền tảng số, tạo ra các sản phẩm dịch vụ khác biệt mang đến những trải nghiệm hoàn hảo cho khách hàng.