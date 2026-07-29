Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Nhà nước đóng

Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung đối tượng là vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng khác hoặc vợ khác, mà đang được hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, thì thuộc nhóm tham gia bảo hiểm y tế do Nhà nước đóng…

Làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ảnh: Duy Nguyễn.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định, lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Việc xây dựng Thông tư nhằm xác định chính xác, đầy đủ và kịp thời các nhóm đối tượng do Bộ Nội vụ quản lý nhà nước để được cấp thẻ bảo hiểm y tế đúng quy định, không bị gián đoạn hay bảo đảm quyền lợi.

Dự thảo Thông tư đã chuẩn hóa chi tiết đối tượng tham gia bảo hiểm y tế của thân nhân người có công về độ tuổi, điều kiện tiếp tục đi học và tình trạng khuyết tật nặng theo đúng tinh thần Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Đồng thời, bổ sung nhóm đối tượng là vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác, hiện đang hưởng trợ cấp hằng tháng, nhằm bảo đảm bao phủ an sinh xã hội toàn diện.

Bộ Nội vụ lý giải, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2021, đã quy định “vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác, mà nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống, hoặc vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống thì hưởng chế độ bảo hiểm y tế”.

Cùng với bổ sung đối tượng, dự thảo Thông tư cũng chuẩn hóa giấy tờ làm căn cứ xác định đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.

Cụ thể, với người có công với cách mạng, căn cứ vào một trong các giấy tờ sau: Quyết định công nhận của cơ quan có thẩm quyền; quyết định giải quyết chế độ của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, thành phố; quyết định điều chỉnh trợ cấp; bản trích lục hồ sơ thương binh; danh sách chi trả chế độ đối với người có công với cách mạng; huân chương kháng chiến, huân chương Chiến thắng, huy chương kháng chiến, huy chương Chiến thắng.

Đối với thân nhân người có công với cách mạng, người phục vụ người có công với cách mạng, căn cứ vào một trong các giấy tờ sau: Quyết định giải quyết chế độ của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, thành phố; bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ; danh sách chi trả chế độ đối với thân nhân người có công với cách mạng.

Trường hợp thân nhân người có công với cách mạng không hưởng trợ cấp hàng tháng, thì căn cứ vào một trong các giấy tờ sau do cơ quan có thẩm quyền xác nhận: Giấy xác nhận thân nhân người có công của cơ quan có thẩm quyền; giấy xác nhận là người phục vụ người có công của cơ quan có thẩm quyền; giấy chứng nhận gia đình hoặc thân nhân liệt sĩ của cơ quan có thẩm quyền.

Với người tham gia kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế và cựu chiến binh, căn cứ một trong các giấy tờ sau: Quyết định hưởng chế độ trợ cấp của cơ quan có thẩm quyền; lý lịch đảng viên; lý lịch quân nhân; quyết định phục viên, xuất ngũ, nghỉ hưu hoặc chuyển ngành.

Trường hợp là thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến, căn cứ một trong các giấy tờ như quyết định hưởng chế độ trợ cấp của cơ quan có thẩm quyền; danh sách hưởng trợ cấp của cơ quan có thẩm quyền.

Đối tượng xã đảo, đặc khu, xác định dựa trên danh sách được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận, rà soát hằng năm, tạo điều kiện tối đa cho người dân.

Ngoài ra, dự thảo Thông tư cũng cải cách quy trình hành chính, cắt bỏ khâu trung gian. Theo đó, cắt bỏ hoàn toàn bước tổng hợp và xét duyệt trung gian ở cấp huyện.

Trình tự lập danh sách đối với đối với đối tượng đang sinh sống tại cộng đồng được thực hiện như sau: Phòng Văn hoá - Xã hội có trách nhiệm rà soát, thống kê và lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, trên cơ sở căn cứ vào tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm y tế (theo mẫu), và các giấy tờ làm căn cứ xác định đối tượng tham gia bảo hiểm y tế quy định tại Thông tư này, trước khi báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt.

Dự thảo Thông tư cũng quy định việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lập danh sách, gửi và quản lý dữ liệu điện tử của đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.