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Ngành dịch vụ TP. Hồ Chí Minh hướng tới tỷ trọng 65% GRDP vào năm 2030

M Minh Huy

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đưa khu vực dịch vụ đóng góp 60 - 65% GRDP vào năm 2030 và nâng lên 70 - 75% vào năm 2040. Đồng thời, triển khai mô hình liên kết “5+1”, lấy Trung tâm Tài chính quốc tế làm hạt nhân để xây dựng hệ sinh thái dịch vụ hiện đại, hướng tới vị thế trung tâm dịch vụ hàng đầu Đông Nam Á…

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Thành phố trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao”.

Theo kế hoạch, khu vực dịch vụ tiếp tục được xác định là động lực tăng trưởng chủ đạo, giữ vai trò dẫn dắt quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững. Trong giai đoạn 2025 - 2030, Thành phố đặt mục tiêu ngành dịch vụ tăng trưởng từ 12 - 14%/năm, đóng góp 60 - 65% GRDP vào năm 2030. Giai đoạn 2030 - 2040, tốc độ tăng trưởng dịch vụ dự kiến duy trì ở mức 11 - 13%/năm, nâng tỷ trọng đóng góp lên 70 - 75% GRDP vào năm 2040.

Đề án xác định ba nhóm ngành dịch vụ trọng tâm. Trong đó, nhóm ngành ưu tiên chiến lược gồm: Tài chính - ngân hàng - bảo hiểm, thông tin truyền thông, vận tải kho bãi và logistics, khoa học công nghệ - đổi mới sáng tạo và du lịch; nhóm ngành tiềm năng gồm giáo dục - đào tạo, y tế và dịch vụ kinh tế số; nhóm ngành bổ trợ gồm thương mại, bất động sản, nghệ thuật, thể thao và giải trí.

Theo định hướng phát triển, TP. Hồ Chí Minh sẽ triển khai mô hình liên kết “5+1”, lấy Trung tâm Tài chính quốc tế làm hạt nhân và kết nối với 5 trung tâm dịch vụ chiến lược gồm: Trung tâm hàng hải và logistics; Trung tâm thông tin truyền thông, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; Trung tâm du lịch; Trung tâm y tế; Trung tâm giáo dục và đào tạo. Mô hình này hướng tới hình thành hệ sinh thái dịch vụ hiện đại, tăng cường sự liên kết và cộng hưởng giữa các ngành, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Đến năm 2030, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành trung tâm dịch vụ hàng đầu Đông Nam Á, giữ vai trò đầu tàu của cả nước trong các lĩnh vực kinh tế số, xã hội số, tài chính, khoa học công nghệ, logistics, du lịch, giáo dục và y tế.

Đến năm 2035, Thành phố hướng tới vị thế trung tâm dịch vụ hàng đầu châu Á và phấn đấu nằm trong nhóm 100 thành phố phát triển nhanh, hiện đại và bền vững trên thế giới. Đến năm 2045, mục tiêu được đặt ra là trở thành trung tâm dịch vụ toàn cầu, nằm trong nhóm 50 thành phố phát triển nhanh, hiện đại và bền vững hàng đầu thế giới.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Thành phố sẽ triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp về hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù; phát triển hạ tầng và quy hoạch đô thị; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; huy động các nguồn vốn đầu tư; thúc đẩy liên kết ngành, liên kết vùng và hợp tác quốc tế; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong lĩnh vực hạ tầng, Thành phố ưu tiên phát triển các trung tâm dịch vụ chiến lược như Trung tâm Tài chính quốc tế, Trung tâm logistics và hàng hải quốc tế, Trung tâm công nghệ phần mềm, mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế, trung tâm giáo dục quốc tế và trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN. Cùng với đó, tiến độ các dự án giao thông trọng điểm như các tuyến vành đai, cao tốc liên vùng, các công trình cầu kết nối và hệ thống logistics hiện đại sẽ được đẩy nhanh.

Bên cạnh phát triển hạ tầng, TP.Hồ Chí Minh tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), logistics số, fintech, edtech, y tế và giáo dục; xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thu hút chuyên gia trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia quốc tế tham gia phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao.

Theo kế hoạch, Sở Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND cấp xã theo dõi thường xuyên việc triển khai thực hiện, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

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