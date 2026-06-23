Ngành dịch vụ TP. Hồ Chí Minh hướng tới tỷ trọng 65% GRDP vào năm 2030

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Thành phố trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao”.
Theo kế hoạch, khu vực dịch vụ tiếp tục được xác định là động lực tăng trưởng chủ đạo, giữ vai trò dẫn dắt quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững. Trong giai đoạn 2025 - 2030, Thành phố đặt mục tiêu ngành dịch vụ tăng trưởng từ 12 - 14%/năm, đóng góp 60 - 65% GRDP vào năm 2030. Giai đoạn 2030 - 2040, tốc độ tăng trưởng dịch vụ dự kiến duy trì ở mức 11 - 13%/năm, nâng tỷ trọng đóng góp lên 70 - 75% GRDP vào năm 2040.
Đề án xác định ba nhóm ngành dịch vụ trọng tâm. Trong đó, nhóm ngành ưu tiên chiến lược gồm: Tài chính - ngân hàng - bảo hiểm, thông tin truyền thông, vận tải kho bãi và logistics, khoa học công nghệ - đổi mới sáng tạo và du lịch; nhóm ngành tiềm năng gồm giáo dục - đào tạo, y tế và dịch vụ kinh tế số; nhóm ngành bổ trợ gồm thương mại, bất động sản, nghệ thuật, thể thao và giải trí.
Theo định hướng phát triển, TP. Hồ Chí Minh sẽ triển khai mô hình liên kết “5+1”, lấy Trung tâm Tài chính quốc tế làm hạt nhân và kết nối với 5 trung tâm dịch vụ chiến lược gồm: Trung tâm hàng hải và logistics; Trung tâm thông tin truyền thông, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; Trung tâm du lịch; Trung tâm y tế; Trung tâm giáo dục và đào tạo. Mô hình này hướng tới hình thành hệ sinh thái dịch vụ hiện đại, tăng cường sự liên kết và cộng hưởng giữa các ngành, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.
Đến năm 2030, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành trung tâm dịch vụ hàng đầu Đông Nam Á, giữ vai trò đầu tàu của cả nước trong các lĩnh vực kinh tế số, xã hội số, tài chính, khoa học công nghệ, logistics, du lịch, giáo dục và y tế.
Đến năm 2035, Thành phố hướng tới vị thế trung tâm dịch vụ hàng đầu châu Á và phấn đấu nằm trong nhóm 100 thành phố phát triển nhanh, hiện đại và bền vững trên thế giới. Đến năm 2045, mục tiêu được đặt ra là trở thành trung tâm dịch vụ toàn cầu, nằm trong nhóm 50 thành phố phát triển nhanh, hiện đại và bền vững hàng đầu thế giới.
Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Thành phố sẽ triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp về hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù; phát triển hạ tầng và quy hoạch đô thị; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; huy động các nguồn vốn đầu tư; thúc đẩy liên kết ngành, liên kết vùng và hợp tác quốc tế; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Trong lĩnh vực hạ tầng, Thành phố ưu tiên phát triển các trung tâm dịch vụ chiến lược như Trung tâm Tài chính quốc tế, Trung tâm logistics và hàng hải quốc tế, Trung tâm công nghệ phần mềm, mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế, trung tâm giáo dục quốc tế và trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN. Cùng với đó, tiến độ các dự án giao thông trọng điểm như các tuyến vành đai, cao tốc liên vùng, các công trình cầu kết nối và hệ thống logistics hiện đại sẽ được đẩy nhanh.
Bên cạnh phát triển hạ tầng, TP.Hồ Chí Minh tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), logistics số, fintech, edtech, y tế và giáo dục; xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thu hút chuyên gia trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia quốc tế tham gia phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao.
Theo kế hoạch, Sở Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND cấp xã theo dõi thường xuyên việc triển khai thực hiện, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.
Hơn 400 doanh nghiệp từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham gia HanoiPlas 2026, HanoiPrintPack 2026 và Intelligent Asia Hanoi 2026 tại Hà Nội.
Keppel Ltd., thông qua Bộ phận Hạ tầng (Keppel), đã ký kết ý định thư (Letter of Intent – LOI) với Sun Group nhằm thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược thúc đẩy triển khai hạ tầng bền vững tại các dự án trọng điểm của Sun Group.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khuyến cáo khách hàng cần tuyệt đối cảnh giác, không truy cập liên kết lạ, không cung cấp mã OTP và chỉ giao dịch qua các kênh chính thống của ngành điện…
Nghị viện Châu Âu vừa chính thức thông qua Quy định về cây trồng được tạo ra bằng các Kỹ thuật Di truyền Mới (NGT), đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chính sách nông nghiệp của Liên minh Châu Âu (EU). Quy định mới không chỉ tạo hành lang pháp lý cho các công nghệ chọn tạo giống tiên tiến mà còn được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành nông nghiệp, tăng cường an ninh lương thực và thúc đẩy phát triển bền vững...
Khối hộ tiêu thụ dân cư vẫn còn nhiều bất cập về nhận thức. Họ nghĩ: "Tôi có tiền, tôi trả được thì tại sao không được dùng nhiều?", dẫn đến việc lãng phí vô tội vạ mà không hiểu rằng khi tiêu thụ vượt ngưỡng, hệ thống phải huy động các nguồn điện rất đắt đỏ, gây áp lực chi phí đầu tư khổng lồ cho xã hội…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...