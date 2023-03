Ngành du lịch Hà Nội “kiếm” được 7.000 tỷ trong 1 tháng

Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong tháng 2/2023, doanh thu của ngành du lịch Thủ đô đạt 7.000 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Trong tháng 2/2023, Hà Nội đã đón 1,98 triệu lượt khách, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ 2022, tăng 13% so với tháng 1/2023. Trong đó, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt trên 283.000 lượt khách, khách du lịch nội địa ước đạt 1,7 triệu lượt khách, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Như vậy, trong 2 tháng đầu năm 2023, ngành du lịch Hà Nội đã đón 3,73 triệu lượt khách, tăng 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt 535.000 lượt khách; khách du lịch nội địa ước đạt 3,2 triệu lượt khách, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Trong tháng 2, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn trên địa bàn Hà Nội đạt khoảng 56,2%, tăng 39,5% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt gần 13,2 nghìn tỷ đồng, tăng 3,6 lần so với cùng kỳ năm trước...

Được biết, năm 2023 thành phố sẽ đẩy mạnh triển khai các loại hình du lịch mới như du lịch thể thao mạo hiểm, trải nghiệm, du lịch sông Hồng, bay trực thăng, bay khinh khí cầu, du lịch ứng dụng thực tế ảo...

Hà Nội cũng thúc đẩy phát triển du lịch MICE tại các địa điểm có lợi thế về du lịch nghỉ dưỡng, du lịch golf gắn với việc tổ chức, đăng cai các sự kiện văn hóa, thể thao, chính trị, xã hội, các chương trình lễ hội lớn của quốc gia và quốc tế. Đây là dư địa nhiều tiềm năng, thời gian qua chưa được khai thác nhiều.

Sản phẩm du lịch đêm tiếp tục được làm mới bằng việc tổ chức nhiều hoạt động tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, tuyến đi bộ xung quanh hào Thành cổ Sơn Tây, không gian đi bộ khu vực hồ Thiền Quang-Công viên Thống Nhất mang tính sáng tạo, giàu truyền thống văn hóa…; đưa tuyến phố đi bộ tại khu đô thị Nam Vành đai 3 (quận Hoàng Mai) vào hoạt động.

Sở Du lịch Hà Nội cho biết sẽ đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp lữ hành, các điểm đến du lịch, đặc biệt là các điểm đến di tích, di sản xây dựng các sản phẩm du lịch đêm, du lịch trải nghiệm trên nền tảng khai thác các giá trị truyền thống.

Năm 2023, Hà Nội phấn đấu đón khoảng 22 triệu lượt khách du lịch, tăng 17,6% so với năm 2022; trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế, tăng gấp đôi so với năm 2022 và 19 triệu lượt khách nội địa, tăng 10,5% so với năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 77.000 tỷ đồng, tăng 28,2% so với năm 2022.

Đại diện Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang khẳng định, năm 2023 sẽ tạo bước tăng trưởng phát triển toàn diện du lịch Thủ đô đạt cả về quy mô và chất lượng dịch vụ, số lượng và chất lượng khách du lịch đảm bảo tính bền vững; phấn đấu năm nay, du lịch Hà Nội thực sự phục hồi, phát triển, giữ vững vai trò là trung tâm du lịch lớn của cả nước.

Vì vậy, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Du lịch Hà Nội là tập trung quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng theo hướng đồng bộ, chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện với môi trường.