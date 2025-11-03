Du lịch TP.Hồ Chí Minh tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 10/2025

TP.Hồ Chí Minh từ lâu đã hấp dẫn du khách bởi hệ thống di tích lịch sử và đời sống nghệ thuật đặc sắc. Đây là lợi thế để thành phố phát triển chuỗi sự kiện văn hoá, lễ hội quanh năm – hướng đi được xem là “chìa khóa” kích cầu du lịch…

TP.Hồ Chí Minh ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 10/2025, với doanh thu du lịch ước đạt 23.437 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng năm 2025, doanh thu ước đạt 208.066 tỷ đồng, tăng 22,4% so với cùng kỳ.

Trong đó, lượng khách quốc tế đến trong tháng 10 ước đạt 705.161 lượt, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 10 tháng năm 2025, thành phố đã đón khoảng 6,58 triệu lượt khách quốc tế, tăng 17,7% so với cùng kỳ.

Trong báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10/2025, TP.Hồ Chí Minh cho thấy sự nỗ lực lớn trong việc tổ chức và tham gia các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch nhằm tạo ấn tượng và sự lan tỏa. Đáng chú ý nhất là Lễ hội Nghinh Ông - Cần Giờ năm 2025, một lễ hội dân gian tiêu biểu đồng thời là một sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh hấp dẫn du khách.

Ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Truyền thông Du lịch Việt, cho rằng các lễ hội tạo ra điểm nhấn mùa vụ giúp doanh nghiệp lữ hành xây dựng sản phẩm chuyên đề, đa dạng tour tuyến. “Từ các lễ hội trong thời gian qua có thể thấy hiệu ứng kích cầu rất tốt cho doanh nghiệp lữ hành.

Lễ hội Tết Việt hay Đường hoa Nguyễn Huệ mỗi dịp xuân về trở thành điểm hẹn không thể thiếu. Lễ hội Áo dài mang lại hình ảnh rất đẹp, đậm bản sắc và hấp dẫn du khách. Lễ hội càng nhiều, chúng tôi càng có thêm nội dung, chất liệu để quảng bá, xây dựng sản phẩm du lịch”, ông Vũ chia sẻ.

Hiệu ứng từ các lễ hội cũng như hoạt động văn hóa, thể thao đã thúc đẩy mạnh mẽ các chỉ số của ngành du lịch TP.Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra rằng để đạt hiệu quả bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh, TP.Hồ Chí Minh cần có chiến lược dài hạn, mở rộng quy mô và đa dạng hóa các loại hình du lịch.

Theo ông Trần Quang Duy, Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Lữ hành Chim Cánh Cụt, tiềm năng du lịch lễ hội của thành phố vẫn chưa được khai thác xứng tầm. “TP.Hồ Chí Minh mới” sau khi mở rộng địa giới hành chính, sở hữu một bản đồ tài nguyên văn hóa hiếm có, kết hợp giữa đô thị – công nghiệp – nông nghiệp – biển đảo.

Ông Duy cho rằng, nếu có quy hoạch tổng thể du lịch văn hóa vùng Đông Nam Bộ, TP.Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể xây dựng chuỗi sự kiện trải đều trong năm – nơi mỗi tháng đều mang một sắc thái riêng, vừa làm mới trải nghiệm, vừa giữ chân du khách.

Bên cạnh đó, TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ đang có cơ hội rất lớn hợp tác, khai thác phát triển sản phẩm du lịch y tế chất lượng cao. Đây là ý kiến được nhiều chuyên gia, doanh nghiệp nêu lên tại Hội nghị liên kết Phát triển du lịch y tế giữa TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ, ngày 31/10.

Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.Hồ Chí Minh, cho biết có khoảng 30% - 40% khách ngoài thành phố và ngoài nước đến khám chữa bệnh tại thành phố. Trong đó chủ yếu là người Campuchia, Lào, cùng với sự gia tăng khách từ Mỹ, Úc, Canada, Nhật Bản và cộng đồng kiều bào. Những con số này cho thấy tiềm năng khai thác, phát triển du lịch y tế của TP.Hồ Chí Minh là rất lớn.

Đặc biệt là cơ hội phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh sau sáp nhập để thành phố thực sự trở thành siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế. Sau sáp nhập, TP.Hồ Chí Minh có 162 bệnh viện và có hơn 9.000 phòng khám chuyên khoa, 351 phòng khám chuyên khoa, đa khoa tư nhân với đội ngũ y - bác sĩ có trình độ cao và chi phí cho hoạt động khám chữa bệnh hợp lý là cơ sở, nền tảng quan trọng để phát triển du lịch y tế.

Nhiều công ty du lịch cho hay du khách đi tour muốn trải nghiệm các phương pháp như châm cứu, bấm huyệt, xoa bóp - dưỡng sinh… tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP.Hồ Chí Minh ngày càng tăng. Tương tự, ngày càng nhiều kiều bào, khách quốc tế đến TP.Hồ Chí Minh để tìm kiếm các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, trị liệu thẩm mỹ, nha khoa...

Song song với đó, trong 3 tháng cuối năm, ngành du lịch TP.Hồ Chí Minh tập trung khảo sát, đánh giá tài nguyên để tái định vị sản phẩm và xây dựng định hướng phát triển mới. Trong đó, thành phố sẽ giới thiệu "Hộ chiếu ẩm thực", tái bản "Cẩm nang ẩm thực TP.Hồ Chí Minh" và công bố nhiều tour ẩm thực chuyên đề.

Thêm nữa, hàng loạt lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao tầm khu vực sẽ diễn ra. Nổi bật như Lễ hội Sông nước TP.Hồ Chí Minh (tháng 11). Lễ hội quy tụ các hoạt động nghệ thuật, thể thao, ẩm thực, diễu hành đường phố, cùng nhiều trải nghiệm độc đáo tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, Tuần lễ Du lịch TP.Hồ Chí Minh lần thứ 5 năm 2025 cũng diễn ra với các không gian giới thiệu văn hóa - nghệ thuật - du lịch.

Cũng nằm trong chuỗi sản phẩm du lịch mới dịp cuối năm, ngày 1/11, Sở Du lịch TP.HCM cho biết đang phối hợp với hãng bay và doanh nghiệp du lịch đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu mở lại tour trực thăng ngắm cảnh TP.HCM ngay trong tháng 12 tới. Theo kế hoạch, điểm đặc biệt của các tour trực thăng sắp ra mắt tại TP.HCM là có thêm hành trình ngắm Vũng Tàu, hành trình kết nối và ngắm Vũng Tàu, Cần Giờ từ trên cao.

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Tổng Giám đốc VinaGroup Travel - doanh nghiệp phối hợp tổ chức tour trực thăng, cho biết doanh nghiệp sẽ triển khai 3 nhóm sản phẩm chính: Tour trực thăng, dịch vụ bay ngắm cảnh và trải nghiệm bay mô hình. Trong đó có cả trực thăng khởi hành từ sân bay Vũng Tàu, mở thêm cơ hội phát triển du lịch cao cấp cho biển Vũng Tàu cũng như TP.HCM.

Các tour trực thăng giúp khai thác lượng khách lẻ du lịch tại Vũng Tàu, khai thác lượng khách theo hành trình tham quan giữa TP.HCM và Vũng Tàu...

Cùng với đó, sẽ có thêm các dịch vụ mở rộng như bay thuê riêng (charter flight), phục vụ nhu cầu khảo sát, trải nghiệm dành cho khách hàng cao cấp và doanh nghiệp chuyên biệt, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch hàng không của TP.HCM.

Ngành du lịch TP.HCM đặt mục tiêu đón 10 triệu lượt khách quốc tế và đạt tổng doanh thu khoảng 290.000 tỷ đồng trong năm 2025. Các sản phẩm du lịch cao cấp ra đời sẽ góp phần khẳng định vị thế của TP.HCM như một điểm đến năng động, hiện đại và sáng tạo.